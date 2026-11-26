Jan Oblak, 33 años, sobre su infancia: "Hacer 50km de bici al día para entrenar moldeó mi carácter y mi determinación"

Antes de convertirse en un muro infranqueable para el Atlético de Madrid y en uno de los grandes referentes mundiales bajo palos, Jan Oblak tuvo que superar un rival mucho más duro que cualquier delantero: el crudo invierno de su país.

A sus 33 años, instalado en la plenitud de su carrera y con el estatus de leyenda rojiblanca, el arquero ha echado la vista atrás en una entrevista para repasar los sacrificios de una niñez que forjó su temple actual.

Todo se remonta a Škofja Loka, su localidad natal. Con tan solo diez años, el joven Jan dio el paso de incorporarse a la cantera del Olimpija Ljubljana. El problema era puramente logístico: la distancia hasta el campo era considerable y, en el seno de una familia trabajadora, sus padres no siempre disponían de tiempo para llevarlo en coche.

La solución fue tirar de piernas y voluntad. "El centro de entrenamiento del Olimpija Ljubljana, mi club de toda la vida, estaba a 25 kilómetros de mi casa. Si mis padres trabajaban, iba en bicicleta. Cada día hacía 50 kilómetros porque quería entrenar", rememoró el guardameta.

Lejos de buscar excusas, aquel niño asumió la exigencia con una disciplina asombrosa, sin importar las condiciones meteorológicas. "Ponía el balón en la mochila y pedaleaba. Me tomaba una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, incluso bajo la nieve en el invierno esloveno", relató.

Aquel desgaste diario resultó ser mucho más que un entrenamiento físico prematuro; fue la escuela donde se curtió su mente. El propio futbolista reconoce hoy el peso de aquella rutina en su trayectoria: "Tener que hacer eso con solo 10 años moldeó mi carácter y mi determinación de superarme siempre".

No obstante, Oblak no se atribuye todo el mérito y pone en valor el respaldo incondicional de los suyos. El portero subrayó que sus progenitores "hicieron muchísimos sacrificios" y que se veían en la necesidad de "ajustar sus horarios de trabajo constantemente" para echarle una mano cuando el frío apretaba con más fuerza.

Hoy, consolidado como un icono del conjunto colchonero, el esloveno puede celebrar que aquellas interminables horas sobre los pedales no fueron en vano. Ese esfuerzo infantil no solo lo catapultó a la élite del fútbol, sino que transformó para siempre el futuro de toda su familia