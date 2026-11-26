Chris Smalling, 37 años, sobre su inversión en comida 'plant-based' de España: "Me importa el dolor de los animales"

Lejos de los focos de los estadios y de las inversiones tradicionales en el sector inmobiliario o los bienes de lujo, Chris Smalling ha construido en los últimos años una sólida faceta empresarial guiada por su compromiso ético y medioambiental.

A sus 37 años, el veterano defensa inglés, con una amplia trayectoria en clubes como el Manchester United y la Roma, destina parte de su patrimonio a respaldar empresas emergentes dedicadas a la alimentación vegetal y a los materiales sostenibles.

El punto de inflexión en su forma de entender los negocios llegó tras adoptar una dieta vegana hace varios años. Aunque en un primer momento dio el paso buscando mejorar su rendimiento físico y su recuperación tras los partidos, pronto descubrió el impacto de la industria ganadera en el bienestar animal y en el planeta.

Ese cambio personal transformó también su manera de invertir: decidió apoyar exclusivamente proyectos que compartieran su filosofía de vida.

"Desde hace un tiempo quería involucrarme con empresas o marcas que compartan las mismas aspiraciones y valores que yo", explicó el futbolista sobre su estrategia financiera.

Para Smalling, el mercado actual exige transparencia: "Considero que es una buena inversión porque vivimos en una época en la que la gente no solo quiere un producto de calidad, sino que también quiere conocer la historia que hay detrás y saber que es sostenible. Creo que este valor solo va a cobrar más importancia para los consumidores".

Dentro de su cartera de inversiones destaca su apuesta por el sector de la alimentación basada en plantas, donde ha financiado firmas innovadoras como la española Heura, dedicada a la carne vegetal, la británica THIS, especializada en alternativas vegetales hiperrealistas, o Virtue Drinks, centrada en bebidas saludables sin azúcar.

Sobre su motivación para impulsar este cambio en la industria alimentaria, el defensa fue contundente: "Una vez que conocí los hechos, fue difícil ignorarlos. Supongo que me di cuenta de que mis papilas gustativas no eran más importantes que el dolor de todos esos animales y el futuro del planeta".

Además de la comida, Smalling ha llevado esa misma mirada ética al sector textil mediante su inversión en Ananas Anam, una compañía que fabrica Piñatex, un tejido alternativo al cuero elaborado a partir de fibras de hojas de piña.

Al justificar su apoyo a esta iniciativa, el jugador señaló directamente a la industria tradicional: "La producción de cuero me parece muy cruel e implica tanto sufrimiento que creo que un producto como este hacía falta desde hace mucho tiempo".

Con estas decisiones, el futbolista demuestra que el capital en el deporte también puede utilizarse como herramienta de transformación sostenible.