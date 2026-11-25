David Villa, 44 años, sobre su infancia: "Mi padre era minero y se retiró porque tuvo un accidente grave. Yo tenía 11"

El exfutbolista asturiano David Villa repasó los orígenes de su trayectoria vital y deportiva en una charla concedida al canal de YouTube CAFÉ DE FINCA.

Durante la conversación, el máximo goleador histórico de la selección española rememoró sus primeros años en Tuilla, la localidad minera donde creció, y destacó el papel determinante que tuvieron sus progenitores en su camino hacia la élite.

El exdelantero evocó con afecto sus raíces y la sencillez de aquellos compases iniciales en su tierra natal.

"Nací en un pueblo muy pequeño, del que estoy muy orgulloso. Viví ahí mis primeros 21 años de vida, en Tuilla, de 900 o 1.000 habitantes solo. El recuerdo que tengo de mí de niño siempre era con una pelota en los pies, intentando jugar al fútbol todo el tiempo que podía, no solo en un campo, sino en una plaza o en un trozo de jardín. Era un niño tranquilo, con dos hermanas".

En ese entorno obrero, el destino habitual de los jóvenes quedaba predeterminado por la tradición laboral de la cuenca: "Al final he salido de un pueblo muy humilde de 1.000 habitantes, donde lo más normal es que hubiera sustituido a mi padre en la mina, que es lo que pasaba antes: el minero adulto se retira y su puesto lo ocupa su hijo".

Sin embargo, un suceso traumático reconfiguró la rutina del hogar cuando apenas iniciaba su formación. Villa relató cómo aquel percance derivó en una cercanía constante de su padre en su evolución deportiva:

"Mi padre era minero. Con un accidente grave que tuvo, se retiró cuando yo tenía 11 años. Eso hizo que tuviera muchísimo más tiempo para estar conmigo, para llevarme a entrenar, porque ya se retiró por enfermedad; pero hasta los 11 años hacía unos esfuerzos titánicos. Se cambiaba los turnos con otros compañeros para poder llevarme al entrenamiento. Muchas veces incluso hacía el turno de noche y no dormía para llevarme a entrenar".

David Villa posando durante un evento del Atlético de Madrid. Europa Press

Esa implicación resultó decisiva durante su crecimiento, donde ambos progenitores complementaron sus tareas para respaldarlo:

"Me apoyaban un montón los dos, tanto mi padre como mi madre. Mi madre estaba más pendiente de que no dejara los estudios, pero siempre apoyándome en el fútbol. Mi padre estaba totalmente volcado: yo no recuerdo un partido o un entrenamiento donde yo girara la cabeza y mi padre no estuviera apoyado en la valla. Siempre estaba conmigo, me llevaba, me traía, se quedaba al entrenamiento. Mi madre no iba a los entrenamientos, pero no se perdía ningún partido los fines de semana".

Respecto a las aulas, Villa admitió con franqueza su falta de vocación: "No me gustaba mucho, tenía la cabeza demasiado pensando en el fútbol todo el día. Estaba en el colegio y pensaba en el entrenamiento de la tarde o en el recreo para ir a jugar a fútbol. Hasta que conseguí ser profesional saqué todo perfectamente. Con 17 años firmé un contrato profesional en el que ya podía vivir del fútbol y ahí dejé de estudiar".