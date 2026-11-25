Carvajal vuelve a señalar al Gobierno de Sánchez por el escándalo de Correos: "¿Algo más queda por corromper?"

Dani Carvajal ha vuelto a irrumpir en el debate político nacional a través de sus redes sociales en la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El jugador del Getafe ha compartido en sus historias de Instagram una información de EL ESPAÑOL sobre el nuevo frente judicial que afecta al entorno del PSOE, acompañándola de un mensaje breve pero contundente: "¿Algo más queda por corromper?", junto a dos emoticonos de expresión pensativa.

La publicación del internacional español no ha tardado en generar repercusión, avivando una vez más la conversación en torno a sus posicionamientos públicos.

Reacción de Carvajal a la publicación de EL ESPAÑOL. Redes sociales

Carvajal, que en fechas recientes ya había reclamado soluciones para el país y animado a los ciudadanos a informarse antes de acudir a las urnas, se ha consolidado como una de las figuras del fútbol español más activas a la hora de expresar su descontento con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las claves de la investigación

El detonante de la reacción del lateral derecho ha sido la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce, de citar a declarar en calidad de investigados a la exmilitante socialista Leire Díez y a Juanma Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y presidente de Correos durante cinco años.

Ambos deberán comparecer en sede judicial el próximo 9 de diciembre a las 11:00 horas.

La causa se abre tras la admisión a trámite de una querella registrada por VOX en noviembre de 2025 por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos dentro de la empresa pública postal.

Aunque la jueza Valcarce inadmitió inicialmente el escrito el pasado junio al considerar que se sustentaba únicamente en informaciones periodísticas, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión en octubre y ordenó investigar los hechos al apreciar elementos concretos y verificables en registros públicos.

En su auto, la instructora señala indicios de cuatro posibles delitos: fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Entre los episodios puestos bajo la lupa por la formación querellante destaca el supuesto abono de ocho millones de euros por parte de Correos al empresario Víctor de Aldama sin que mediara un contrato formal, una nueva ramificación judicial que ha terminado provocando el último reproche público de Carvajal en plena campaña electoral.