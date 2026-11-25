Los de Flick se fueron 0-1 al descanso y anotaron tres goles más en los primeros 15 minutos tras el descanso para sellar la victoria.

El Barça supera el trámite ante el Sabah con una goleada en la segunda parte y se acerca al objetivo de acabar en el top 8

El Barça impuso su jerarquía en Europa con una goleada tan solvente como necesaria ante el Sabah (1-4). El conjunto de Hansi Flick no dio margen a la sorpresa frente a una de las cenicientas de esta Champions, alcanzó los 12 puntos y dio un paso de gigante hacia el objetivo de cerrar la fase liga entre los ocho primeros. [Narración y estadísticas]

El triunfo adquiere un valor añadido por el guion elegido desde el banquillo. Con el calendario apretando, Flick agitó el once con rotaciones de peso: dejó a Lamine fuera de la convocatoria y reservó de inicio a Raphinha, entregando el mando a una segunda unidad que supo dar un paso al frente cuando el encuentro lo reclamó.

Aun así, al equipo azulgrana le costó descifrar el partido. Durante una primera parte plana y sin demasiada chispa, la posesión no se tradujo en peligro constante y el choque llegó vivo al descanso. Todo cambió tras el paso por vestuarios, cuando el Barça salió dispuesto a zanjar el encuentro sin concesiones.

El rechace tiene dueño: 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧. 🤯 El inglés pone el 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 para el @FCBarcelona aprovechando un balón suelto en el área. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/4uaU7Zqzgh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

Le bastó un cuarto de hora arrollador para desmontar a su rival. Tres goles en apenas diez minutos sentenciaron el duelo en una exhibición de ritmo y pegada que dejó sin argumentos al Sabah, al que solo le quedó el consuelo de firmar un tanto histórico con todo ya decidido.

De menos a más

Al Barça le costó entrar en calor en una primera parte condicionada por las rotaciones de Hansi Flick. Sin Lamine en la lista y con Raphinha esperando su turno en el banquillo, el equipo azulgrana monopolizó el balón ante una de las cenicientas de la Champions, pero durante muchos minutos su dominio fue estéril.

Faltaba velocidad en la circulación y profundidad en los últimos metros, una mezcla que volvió previsible el ataque culé frente a un Sabah bien plantado y cómodo en su puesta en escena.

El primer aviso llegó desde la frontal, con un disparo alto de Gordon, antes de que Pedri rompiera el tedio con un latigazo sin dejarla caer que obligó a Pokatilov a estirarse para desviar a córner.

Anthony Gordon celebra uno de sus goles contra el Sabah. REUTERS

Aun así, el susto más serio lo firmó el conjunto local. Joan García salió de puños en un saque de esquina, la pelota quedó muerta para Lepinjica y su remate por encima del guardameta se estrelló en el larguero.

Ese sobresalto sacudió al Barça, que encontró el premio justo cuando menos argumentos había reunido. En el minuto 31, Adeyemi soltó un centro-chut que Pokatilov repelió con apuros y Gordon, atento al error, empujó el rechace a placer para abrir el marcador.

El tanto cambió el guion. Pedri y Fermín ganaron peso entre líneas, el ritmo creció y los de Flick terminaron inclinando el campo hacia el área rival. En el tramo final, Adeyemi rozó el segundo tras combinar con Koundé hasta la línea de fondo, pero su disparo no encontró portería.

Así, el Barça se marchó al descanso con un 0-1 que pudo ser más amplio. La mitad del trabajo estaba hecho, pero tocaba rematar la faena.

Huracán azulgrana

Tras el descanso, el Barça salió con el cuchillo entre los dientes y liquidó el partido con un arranque demoledor de tres goles en diez minutos.

En el 51, Adeyemi se desmarcó por la derecha y sirvió al punto de penalti para Gabriel Jesús; el brasileño se revolvió para disparar, Pokatilov repelió el intento y Gordon aprovechó de nuevo el rechace para firmar su doblete.

El vendaval no frenó ahí. En el 55, Fermín encontró a Balde doblando por fuera y el lateral puso un centro raso al segundo palo que Adeyemi, libre de marca, empujó a placer.

😅🍽️ Siempre hay que 𝒓𝒆𝒃𝒂𝒏̃𝒂𝒓 bien el plato. Gabriel Jesús y el puntapié que vale el cuarto gol del FC Barcelona en Bakú. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/BnapdgHt1z — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

A la hora de juego llegó la sentencia: córner desde la izquierda, cabezazo de Koundé que salvó el portero y Gabriel Jesús cazando el balón suelto para el 0-4.

Con todo resuelto, el Sabah encontró al menos un premio simbólico en el 63, cuando Mickels culminó un contragolpe sin impacto en el desenlace, pero que deja un gol histórico para los locales.

Con el encuentro ya visto para sentencia, el ritmo cayó en picado en el último tramo. El Barça bajó revoluciones, gestionó la ventaja sin sobresaltos y convirtió los minutos finales en un mero trámite ante un Sabah ya entregado.

Aun así, en el 80 hubo espacio para un último destello: Adeyemi se sacó un golpeo seco que se estrelló contra el larguero y le privó de redondear su actuación con un doblete.

El pitido final certificó un 1-4 tan plácido como valioso para los intereses azulgranas. Con el fondo de armario respondiendo y una segunda mitad arrolladora, el conjunto de Hansi Flick salió del compromiso con los deberes hechos, 12 puntos en el casillero y el billete directo hacia el top 8 cada vez más encarrilado.