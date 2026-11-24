El TAS devuelve a Senegal la Copa África y anula la victoria administrativa de Marruecos tras la polémica final de Rabat

Senegal recupera el título de la Copa África. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha resuelto a favor de su reclamación y ha dejado sin efecto la decisión que proclamó campeona a Marruecos después de la final del 18 de enero.

La selección senegalesa vuelve así a figurar como vencedora del torneo que ganó sobre el terreno de juego, antes de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) alterase el resultado.

La resolución atiende la petición central de la Federación Senegalesa de Fútbol, que había acudido al tribunal para recuperar el campeonato. Su recurso, registrado el 25 de marzo, se dirigía contra la CAF y la federación marroquí, después de que la victoria por 1-0 conseguida en Rabat quedase sustituida por un triunfo administrativo de Marruecos.

La disputa nació durante el tiempo añadido de la segunda parte de aquella final. La señalización de un penalti favorable a los anfitriones desencadenó las protestas senegalesas y una retirada temporal de sus futbolistas al vestuario. Sadio Mané fue la excepción y permaneció en el campo durante la interrupción.

El encuentro se reanudó tras el regreso de Senegal. Brahim Díaz falló el lanzamiento y el marcador obligó a disputar una prórroga, en la que Pape Gueye consiguió el único gol. Los senegaleses celebraron entonces la conquista del título y recibieron el trofeo.

La federación marroquí reclamó posteriormente ante la CAF. Su queja no prosperó en el Comité de Disciplina, pero sí ante el Comité de Apelación, que el 17 de marzo anuló el resultado y concedió una victoria por 3-0 a Marruecos. Aquella decisión trasladó el campeonato del césped a los despachos.

Senegal respondió con una apelación ante el TAS. La audiencia se celebró a puerta cerrada el 8 de octubre en Lausana, ante un panel formado por Gérald Simon, Luigi Fumagalli y Ulrich Haas. El fallo devuelve ahora el título al ganador del partido.

Jugadores de Senegal abandonando el campo durante la final de la Copa África Reuters

Por qué se anula el fallo

La clave del fallo está en la decisión del árbitro, Jean-Jacques Ndala, de reanudar el encuentro después de la retirada temporal de los jugadores senegaleses. El TAS considera que las disposiciones utilizadas para declarar la derrota administrativa no eran aplicables a una interrupción tras la que el partido continuó y terminó con normalidad.

La resolución restablece el triunfo por 1-0 conseguido en la prórroga y revoca el 3-0 concedido posteriormente a Marruecos.

Según el tribunal, las normas invocadas están concebidas para situaciones en las que el comportamiento de un equipo obliga al colegiado a suspender definitivamente el encuentro. No fue lo que sucedió en Rabat.

El TAS sostiene que Ndala "no incurrió en un error de derecho" al permitir que se retomase el juego, una conclusión que desarma el fundamento empleado para retirar el título a Senegal.

El fallo devuelve valor al resultado del campo sin negar que existiera una interrupción: lo decisivo es que el árbitro permitió continuar y no suspendió definitivamente la final.

Las resoluciones del TAS pueden impugnarse ante el Tribunal Federal suizo por motivos limitados, principalmente procesales. Esa posibilidad no equivale a una nueva revisión deportiva del partido. Por ahora, Senegal vuelve a ser el campeón reconocido de la Copa África de 2025.