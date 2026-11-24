La Real Federación Marroquí de Fútbol acudirá a todas las vías legales contra el fallo de Lausana que devuelve la Copa África a Senegal.

Apenas horas después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallara este martes 24 de noviembre a favor de los senegaleses y le devolviera el título continental, el organismo marroquí ha emitido un contundente comunicado en el que "reafirma su determinación de recurrir a todas las vías legales disponibles para impugnar la decisión".

En su nota oficial, Rabat carga directamente contra la limpieza del proceso y expresa su "sorpresa y protesta por no haberse tenido en cuenta su solicitud, consistente en aplicar las consecuencias jurídicas necesarias ante las prácticas susceptibles de atentar contra la integridad y la credibilidad del procedimiento arbitral".

El punto más grave de la acusación apunta con nombres y apellidos a uno de los miembros del panel del TAS, al denunciar "en particular lo que se ha confirmado respecto a la existencia de una comunicación entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de la emisión del fallo".

Esta queja alude a una supuesta llamada telefónica mantenida el domingo entre Haas y el dirigente senegalés Abdoulaye Fall, un incidente que la defensa marroquí ya había denunciado antes de hacerse pública la sentencia por considerar que comprometía la imparcialidad del tribunal.

Además de cuestionar las garantías procesales, la FRMF critica con dureza el criterio deportivo aplicado por los jueces.

El comunicado subraya que la resolución "no ha tenido en cuenta la orientación consagrada recientemente tanto por la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB) como por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), respecto al abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin autorización del árbitro, y las responsabilidades y sanciones disciplinarias que de ello se derivan".

La ofensiva judicial de Marruecos responde al veredicto dictado hoy por unanimidad por el TAS tras la audiencia celebrada el pasado 8 de octubre.

El tribunal —presidido por el francés Gérald Simon junto al italiano Luigi Fumagalli y el propio Ulrich Haas— ha estimado el recurso de Senegal, anulando la sanción del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y restituyendo el triunfo senegalés por 1-0 en la final.

El tribunal sostiene que la decisión del colegiado congoleño Jean-Jacques Ndala de reanudar el encuentro tras la protesta senegalesa está amparada por la soberanía arbitral sobre el césped.

Según explicó el secretario general del TAS, Matthieu Reeb, "el árbitro no cometió ningún error de derecho" al continuar el choque, ya que la normativa sobre abandono definitivo no es aplicable a una interrupción temporal tras la cual ambos conjuntos regresaron para terminar el partido.

El conflicto se remonta a la caótica final del 18 de enero en Rabat. En el tiempo añadido, un penalti pitado a favor de los anfitriones provocó que los futbolistas de Senegal se marcharan del campo durante quince minutos.

Convencidos por Sadio Mané para volver, el duelo siguió su curso: Brahim Díaz falló el lanzamiento y Pape Gueye marcó en la prórroga el tanto de la victoria visitante.

En marzo, la CAF dio el partido por ganado a Marruecos (3-0) por abandono, pero el TAS ha devuelto hoy la corona a Senegal. Aunque los laudos de Lausana son vinculantes, la denuncia marroquí sobre la llamada de Haas amenaza con llevar el caso ante el Tribunal Federal Suizo y prolongar una batalla inédita en el fútbol africano.