Marcos Alonso, 35 años, sobre su inversión en moda femenina: "Cada una de mis hermanas tiene una marca y yo colaboro"

El fútbol de élite exige una entrega absoluta que absorbe casi toda la energía del deportista, pero cuando la madurez asoma en el horizonte competitivo, surgen nuevos caminos fuera de los terrenos de juego.

Con casi dos décadas de trayectoria al máximo nivel y tras una dilatada carrera en ligas continentales de primer orden, Marcos Alonso ha comenzado a explorar inquietudes más allá del césped.

En una distendida charla en el videopódcast El camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suárez, el actual defensor del Celta de Vigo desveló cómo ha canalizado sus proyectos empresariales de la mano de su entorno más íntimo: su familia.

Lejos del bullicio de los estadios, el zaguero madrileño ha encontrado en el sector textil femenino un espacio propicio para invertir y respaldar iniciativas lideradas directamente por sus hermanas.

No se trata únicamente de una maniobra de diversificación económica ante el futuro adiós al deporte, sino de un proyecto con profundo arraigo afectivo que busca fortalecer el apoyo mutuo en el hogar.

La primera incursión formal en esta industria se concretó hace algún tiempo mediante la adquisición de una compañía ya consolidada en el mercado.

"Vilagallo es una inversión de una de mis hermanas y es una marca de moda femenina que nos quedamos después de ya estar trabajando un tiempo hace año y medio o así. Y bueno, pues otro pasatiempo para mí, un proyecto de mi hermana con su socia y con otro fondo que se llama Alter, y pues una marca de moda muy bonita que está yendo muy bien, un proyecto bonito que el día de mañana me gustaría dedicarle más tiempo", explicó el jugador durante la entrevista.

Marcos Alonso, con el Celta de Vigo. Europa Press

La aventura empresarial, lejos de quedarse en un hecho aislado, no tardó en expandirse dentro del propio núcleo familiar. Poco después, el compromiso aumentó con la llegada de una segunda propuesta creativa:

"La mayor, Mer, está en Vilagallo, la pequeña, Lucía, en Colour Nude, que es otra marca también de moda femenina que hemos entrado ahora. Cada una se encarga de una y bueno, pues yo colaboro en lo que puedo, pero ahí están ellas trabajando y con sus proyectos y yo feliz de verlas motivadas y sacando adelante sus cosas".

Para el lateral madrileño, acompañar e impulsar estas firmas responde a una filosofía vital muy clara, donde las victorias deportivas y el bienestar material pierden relevancia si no se comparten con las personas más queridas.

"Puedes tener muchos éxitos tanto económicos como títulos, pero sin una familia que esté ahí cuando llegas a casa no vale para nada", reflexionó con honestidad frente a los micrófonos al poner en valor la importancia de mantener firmes los afectos cotidianos.

Afincado ahora en Vigo en el tramo final de su carrera profesional, Alonso contempla estas marcas como una atractiva ventana de aprendizaje para el día de mañana.

Cuando las concentraciones y los partidos den paso a una rutina más sosegada, espera involucrarse mucho más en estos talleres donde diseño, empresa y cariño fraternal caminan juntos.