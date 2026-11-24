En Bruselas cambiaban los ponentes. El último turno era siempre para Javier Tebas. El presidente de LaLiga clausuró la presentación de la Unión de Clubes Europeos (UEC) en abril de 2023 y volvió a cerrar sus cuatro foros anuales.

Cinco citas, cinco homilías. En 2025, presentó a la UEC como la que mantenía vivas las brasas del fútbol. LaLiga reafirmó su respaldo a la creación de la asociación desde el primer día. Del atril hay fotos. Para los posibles pagos hacen falta documentos.

La dimisión de Miguel Ángel Gil Marín como vicepresidente primero de LaLiga ha puesto la cuestión sobre la mesa. AS cita fuentes que vinculan su salida con una supuesta financiación de la UEC por parte de LaLiga superior al millón de euros.

La cifra sigue pendiente de confirmación documental. Según el diario, la patronal atribuye la renuncia a la dificultad de compatibilizar cargos y el Atlético añade que Gil Marín quiere prevenir posibles conflictos de interés.

El dirigente rojiblanco forma parte de la ejecutiva de European Football Clubs (EFC). La UEC denunció ante la Comisión Europea el acuerdo entre esa organización y la UEFA. Tebas respaldó públicamente la denuncia en el último foro de Bruselas.

¿Quién podía autorizar?

Defender que los clubes modestos tengan más voz en Europa es legítimo. Si LaLiga decidió poner dinero detrás de esa causa, sus clubes merecen saber qué interés común justificaba ese gasto. Presidir la patronal da a Tebas voz para representarla.

Para disponer de sus fondos rigen las competencias de cada órgano, las reglas de autorización del gasto y los controles económicos de la entidad. Todo eso debería poder comprobarse sin necesidad de una sexta homilía.

En 2024, el Cádiz informó de que su presidente, Manuel Vizcaíno, acudió al foro de Bruselas «por parte de LALIGA». ¿Quién pagó ese viaje? La misma pregunta aplica a los demás desplazamientos, a la organización de los foros y al asesoramiento que acompañó la denuncia. Si hubo aportaciones directas, que LaLiga identifique al beneficiario, el importe, la partida y quién firmó la autorización.

¿Cuándo hay responsabilidad?

Destinar fondos de LaLiga a una finalidad indebida, abusar de la autoridad del cargo o comprometer recursos cuya aprobación correspondía a otro órgano son conductas que pueden constituir infracciones muy graves de la Ley del Deporte.

Los órganos competentes deben revisar quién tenía competencia para decidir, qué autorizó y a qué se destinó efectivamente el dinero. Si aparecen indicios, corresponde al Consejo Superior de Deportes valorar si insta la actuación del Tribunal Administrativo del Deporte.

La cuestión podría alcanzar el Código Penal si se acredita que quien tenía facultades para administrar el patrimonio de LaLiga se excedió conscientemente en su ejercicio y causó un perjuicio económico a la entidad.

Ese es el terreno de la administración desleal. Para llegar ahí hacen falta decisiones identificables, un daño patrimonial probado y una relación entre ambos. La cifra publicada corresponde a una supuesta financiación. El daño, si lo hubo, exige su propia prueba.

En Bruselas, Tebas siempre tuvo la última palabra. En LaLiga, la última palabra deberían tenerla las cuentas. Si la patronal pagó, que enseñe quién dio la orden, qué se pagó y para qué.