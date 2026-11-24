El éxito de Ferran Torres fuera del fútbol: compra por 7 millones de euros el edificio que alberga las oficinas del Valencia

Ferran Torres amplía sus inversiones inmobiliarias con una adquisición vinculada al club en el que se formó. El futbolista ha comprado por cerca de siete millones de euros el edificio que alberga las oficinas del Valencia, junto a Mestalla, según ha adelantado Valencia Plaza.

La operación se formalizó este lunes y no supondrá la marcha inmediata de la entidad, que continuará utilizando las instalaciones como arrendataria hasta que pueda trasladar su estructura administrativa al nuevo estadio.

La compraventa abarca todo el inmueble situado en el número 2 de la plaza del Valencia CF, en el entorno de Micer Mascó. El edificio dispone de unos 5.000 metros cuadrados repartidos entre una planta baja y otras cinco alturas.

Para el Valencia, el acuerdo permite transformar una propiedad en liquidez sin interrumpir el trabajo cotidiano de sus empleados ni adelantar una mudanza que depende de la puesta en funcionamiento del Nou Mestalla.

El proyecto del jugador pasa por conservar la actividad de oficinas después de la salida del club. De acuerdo a Valencia Plaza, Ferran Torres tiene previsto reformar y acondicionar las instalaciones cuando queden libres.

La intención es aprovechar la demanda de espacios de trabajo en la ciudad, especialmente de inmuebles de gran tamaño próximos al centro, un segmento cuya oferta disponible resulta limitada.

No se trata de su primera apuesta por este negocio ni por esta zona de Valencia. El futbolista ya posee otro edificio a unos cien metros de su nueva adquisición. Ese activo reúne alrededor de cincuenta oficinas y presenta una ocupación completa, según la misma información.

Ferran Torres, en un calentamiento con la Selección. Europa Press

La incorporación de las actuales dependencias valencianistas refuerza, por tanto, una cartera inmobiliaria que ya tenía presencia en el entorno de Mestalla.

El desembolso también tiene una vertiente personal. Ferran pasó por las categorías inferiores del Valencia y dio allí sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Ahora establece una relación distinta con la entidad: el antiguo canterano se convierte en propietario de su sede administrativa, mientras el club permanece temporalmente como inquilino. La operación conecta así su trayectoria deportiva con una estrategia de inversión que se desarrolla fuera del terreno de juego.

El futuro del inmueble está, además, ligado a la transformación prevista alrededor del actual estadio. Valencia Plaza sitúa en su fase final la venta de los terrenos de Mestalla, una operación que podría alcanzar unos 150 millones de euros.

El desarrollo planteado contempla alrededor de 500 viviendas, además de superficies comerciales y otros espacios terciarios. Esa reorganización urbana constituye otro factor de interés para las propiedades cercanas, aunque su evolución dependerá de la ejecución de los proyectos.

Mientras tanto, el Valencia mantiene el objetivo de estrenar el Nou Mestalla en la temporada 2027/28. El calendario descrito por el citado medio prevé terminar las obras en julio de 2027.

El recinto de la avenida de las Cortes Valencianas tendrá capacidad para 70.044 espectadores y acogerá las nuevas dependencias corporativas. Hasta que se complete ese traslado, el club seguirá trabajando en el edificio que acaba de cambiar de propietario.