Bellingham revoluciona al Madrid y prende al Bernabéu en una remontada ante el PSV que vale la décima victoria seguida

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PSV

Al Real Madrid le bastó el descanso para cambiar de piel y al Bernabéu, un cuarto de hora para pasar del desconcierto al delirio. [Narración y estadísticas: Real Madrid 5-1 PSV]

Mourinho agitó el equipo con tres cambios y Bellingham encabezó una rebelión que tuvo en el talento de Güler, el doblete de Mbappé y los goles de Valverde y Vinicius sus mejores aliados. Donde antes había un equipo vulnerable apareció otro voraz, capaz de marcar cinco goles en una segunda parte arrolladora.

El PSV, superior hasta el intermedio y adelantado por un penalti de Perisic, terminó goleado por un Madrid que sigue contando sus partidos de Champions por victorias y que, sumados los de Liga, encadena diez triunfos.

Güler y Mbappé abrazándose tras culminar la remontada ante el PSV. EFE

Mourinho devolvió la titularidad a Vinicius, que venía de cumplir su sanción liguera y de participar en las acciones de los dos goles ante el Celta. El brasileño recuperó su sitio en un once sin Bellingham, con pequeñas molestias según había explicado el técnico en la previa, y con Valverde otra vez en el lateral derecho.

Al otro lado esperaba un PSV con apellidos conocidos: el incombustible Perisic, el exazulgrana Sergiño Dest y Ruben van Bommel, hijo de otro futbolista con pasado en el Barcelona.

El equipo neerlandés se presentó sin complejos, empujado por los más de 4.000 aficionados que ocupaban las alturas del Bernabéu. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Van Bommel dejó al descubierto la espalda de la defensa, superó a Militao en la carrera y se plantó ante Courtois.

El Madrid aún intentaba desperezarse cuando Sano encontró la incorporación de Dest. Su remate, desviado por Cucurella, acabó contra el lateral de la red.

Vinicius, en un momento de apuros en el partido contra el PSV. EFE

La respuesta local llegó por la vía de Vinicius. El brasileño trazó una diagonal desde la izquierda y soltó un derechazo desde la frontal que se estrelló en la escuadra. Fue una sacudida para un Madrid que hasta entonces había perseguido sombras.

Poco después, Mbappé dispuso de una transición con ventaja, acompañado por Arda Güler y con un único defensor enfrente, pero desperdició el dos contra uno con un pase defectuoso al turco.

A partir de ahí, el conjunto de Mourinho consiguió instalarse con mayor comodidad en el encuentro, aunque sin convertir esa mejoría en una sucesión de amenazas. Güler probó desde fuera del área con un zurdazo que salió por encima del larguero.

Tchouaméni no mide y penalti

El PSV, entretanto, conservaba la capacidad de inquietar cada vez que encontraba espacio para avanzar. Y en una de esas acciones llegó el episodio que terminó desequilibrando la primera mitad.

Tchouameni pisó a Mijnans cuando este trataba de centrar junto a la línea de fondo. La jugada requirió la intervención del VAR y la visita de Espen Eskas al monitor. El árbitro señaló penalti y amonestó al francés. Perisic asumió el lanzamiento, engañó a Courtois y adelantó al PSV en el minuto 32.

Ivan Perisic lanza el penalti del 0-1 en el Real Madrid - PSV. EFE

Con 37 años y 295 días, el croata se convirtió en el goleador más veterano ante el Madrid en la Champions, superando el registro que Filippo Inzaghi había establecido en 2010.

El gol tampoco provocó una reacción convincente. Fue el PSV quien volvió a acercarse al segundo cuando Van Bommel resistió el duelo con Valverde y sirvió atrás para Mijnans, cuyo remate mordido salió cerca del poste.

Entre las amarillas a Kostic por demorar un saque y a Rüdiger por una entrada tardía sobre Til, el Madrid consumió los últimos minutos sin recuperar la iniciativa.

Todavía tuvo otro sobresalto en el añadido: Perisic centró y Sano, libre de marca, peinó fuera. El descanso dejó a Mourinho con la tarea de corregir un equipo vulnerable atrás, sin tiros a puerta y demasiado dependiente de las apariciones de Vinicius.

La revolución de Mourinho

Mourinho respondió con una intervención drástica al descanso: cambió a los dos centrales y retiró a Tchouameni. Huijsen y Konaté relevaron a Rüdiger y Militao, mientras Bellingham entró para agitar un equipo que dejó a Bernardo y Güler en el doble pivote.

Los neerlandeses habían impuesto hasta entonces una propuesta exigente, con persecuciones individuales en la presión y profundidad por las bandas. Al Madrid le correspondía encontrar una respuesta que no había tenido durante el primer tiempo.

La halló nada más volver. Bellingham necesitó apenas un minuto y medio para dejar su primera huella, con un pase al espacio que lanzó a Valverde por la derecha. El uruguayo recorrió la banda y cruzó un envío raso y fuerte al que Mbappé no llegó por centímetros.

Fede Valverde celebrando el gol del 1-1 contra el PSV. EFE

La ocasión anunció un cambio de ritmo que se concretó en el minuto 49. Vinicius condujo y puso el centro, Diomande dejó atrás y Güler transformó la jugada con un taconazo que desorientó a la defensa y encontró la llegada de Valverde. El capitán golpeó en carrera, raso y con potencia, sin darle opción a Kovar.

El empate desató al Madrid. Güler, que había abierto el camino al gol con un gesto de extraordinaria precisión, apareció después en el corazón del área para rematar de primeras con la derecha. Kovar evitó el segundo con una pierna y volvió a intervenir enseguida ante Mbappé.

El PSV ya no encontraba la salida con la facilidad de antes. Bellingham prolongó el asedio con una volea acrobática que también repelió Kovar, convertido en el sostén de los visitantes ante la sacudida madridista.

Sir Jude Bellingham

La resistencia del portero encontró su límite en una genialidad de Jude. En el minuto 60, el inglés controló en la frontal y, sin dejar que la defensa se recompusiera, conectó un golpeo a bote pronto con el exterior que dibujó una trayectoria imposible para Kovar. El balón entró por la escuadra y el Bernabéu estalló.

El futbolista que había empezado en el banquillo por sus molestias culminaba la remontada y confirmaba la transformación de un Madrid irreconocible tras el descanso: agresivo para recuperar, decidido con la pelota y capaz de encerrar al rival que lo había desbordado antes del intermedio.

El Santiago Bernabéu, encendido con la remontada del Real Madrid ante el PSV. EFE

El PSV apenas tuvo tiempo de asimilar el golpe. Tres minutos después, Sano cometió un error en la entrega junto a su área y Güler recogió el regalo. El turco volvió a elegir con claridad: en lugar de buscar el remate, dejó a Mbappé frente a Kovar. Esta vez el francés no desperdició la oportunidad y resolvió por arriba para establecer el tercero.

En menos de un cuarto de hora, el Madrid había convertido la desventaja en una renta de dos goles, con Güler como enlace decisivo y Bellingham como motor de la reacción.

Ni siquiera entonces aflojó. Vinicius estuvo cerca de sumarse a la goleada en el minuto 65, cuando recibió dentro del área y sacó un zurdazo mordido que se encontró con el poste.

Era la segunda vez que la madera frenaba al brasileño, aunque el escenario ya no guardaba parecido con el de su primer disparo: ahora el Madrid imponía el ritmo y el PSV trataba de contener una avalancha.

Y por fin, el gol de Vinicius

Mbappé hizo el cuarto en el 84', después de una gran acción de Brahim para encontrar su desmarque. El francés sorteó la salida de Kovar y empujó a puerta vacía para completar su doblete.

Faltaba Vinicius, y el brasileño todavía tenía una carrera guardada. En el 87' atacó el espacio, se ayudó de un toque de cabeza para escaparse en velocidad y resolvió ante Kovar con un disparo raso.

Después de dos remates a la madera y de varios intentos frustrados por el guardameta, encontró el premio que había perseguido toda la noche. El quinto puso su firma en una goleada que al descanso parecía impensable.

Vinicius celebrando su gol contra el PSV en Champions League. EFE

Mourinho cambió tres piezas y su equipo cambió el partido entero. Bellingham encendió la reacción, Güler encontró los pases que la aceleraron y los delanteros convirtieron el desconcierto del PSV en una derrota contundente.

El Madrid se fue al vestuario entre problemas y regresó para marcar cinco goles. Su décima victoria consecutiva tuvo dos caras, pero una sola dirección desde el descanso: hacia la portería de Kovar.

Real Madrid 5-1 PSV

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger (Huijsen, min. 46), Militao (Konaté, min. 46), Cucurella; Tchouaméni (Bellingham, min. 46), Bernardo Silva; Diomande (Brahim, min. 80), Güler (Camavinga, min. 70), Vinícius; y Mbappé.

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic (Gasiorowski, min. 70); Wanner (Noah Fernández, min. 70), Sano (Flamingo, min. 78); Perisic (Bajraktarevic, min. 46), Mijnans, Van Bommel (Santos, min. 83); y Til.

Goles: 0-1, min. 32: Perisic, de penalti; 1-1, min. 49: Valverde; 2-1, min. 60: Bellingham; 3-1, min. 64: Mbappé; 4-1, ,min. 84: Mbappé; 5-1, min. 87: Vinícius.

Árbitro: Espen Askas (Noruega). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 30) y a Camavinga (min. 81) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.