Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions que mide este martes al Real Madrid con el PSV en el Bernabéu.

El portero belga, que acaba de firmar su renovación, aseguró tener la intención de retirarse en el Real Madrid y se mostró muy orgulloso de formar parte de la historia del club blanco como uno de sus mejores guardametas.

Courtois analizó también el gran momento de forma del equipo, que suma 9 victorias consecutivas, haciendo hincapié en la gran mentalidad de la plantilla y de que no sólo son los titulares quienes marcan la diferencia, sino también los que entran en el banquillo.

Renovación

"Estoy muy feliz y orgulloso de haber firmado un año más. Mi objetivo es terminar mi carrera aquí, tengo que estar sano. Contento de la confianza del club. La Champions es difícil y con este formato todo está más abierto. He ganado dos y espero ganar más".

Mejor portero histórico

"No debo decirlo yo. Imagino que estaré arriba, pero cada época es diferente. No se pueden comparar las reglas actuales con la de hace 20 o 30 años. Orgulloso de formar parte de la historia del Madrid".

Clic del equipo

"Teníamos que entender qué quería el míster, pero contra el Betis no merecimos perder y contra el Atleti, las circunstancias nos llevaron a ese resultado. La remontada de Roma nos llevó a creer más en nosotros, a ser más fuertes. Clave para cambiar lo mental. No somos sólo once, los que entran marcan la diferencia también".

Mourinho

"Le conozco desde que tenía 22 años, hace tiempo. Tiene más experiencia. Con los años vas cambiando. Quizá se toma las cosas con más tranquilidad. Es tranquilo y cuando tiene que hablar claro, habla claro. Como el otro día en el descanso (sonríe), habló claro. Como equipo deseamos ganar y levantar trofeos".

Pitos a jugadores

"Los pitos pasan en cualquier campo. El aficionado paga mucho dinero por venir a vernos y tiene su derecho a expresarse. Al Madrid lo hace grande la exigencia. No siempre ayudan, eso está claro, puedes hacer dudar al jugador".

"Pero nosotros lo tomamos con calma, respeto. Puedes opinar y hacerlo saber. Contra el Celta no estuvimos bien y la afición puede hacerlo saber. En la segunda parte nos apoyaron y eso nos ayuda a remontar. Y mañana será igual".

Cuidado a Vinicius

"Todos nos arropamos entre nosotros. No hay que estar más cerca de él concretamente. Es feliz, hace autocrítica y sabe que tiene que trabajar. No se puede ser un 9 o un 10 todo el tiempo. Solo Messi o Cristiano lo han conseguido. Es algo que está en la cabeza. Le veo con más chispa. Debe estar libre, disfrutar de su fútbol. Cuando lo hace, está mejor. Si queremos pelear necesitamos al mejor Vini".

Cambio de Mourinho

"Mourinho está más tranquilo que en el Chelsea. Era más explosivo, se portaba de otra manera. Ahora es más tranquilo, sabe cómo motivarnos. Tiene entrenador de porteros, pero sé qué espera de mí. Le conozco bien y eso es muy bueno para mí".

Balón de Oro

"Neuer estuvo cerca en 2014 y quedó tercero. Creo que mi año 2022 esperaba estar más arriba. Karim lo merecía, pero yo creo que yo debía estar más arriba. Escuchas a periodistas y dicen que el portero tienen el Yashin. Lo entiendo, es difícil, nosotros nos podemos lucir, pero en el último minuto puede marcar Mbappé. Y la gente se va a acordar de eso".

"Es complicado, pero un equipo empieza por un buen portero. Los porteros estamos en el escalón de mejores pagados de los equipos. Quizá tú me preguntas ahora y luego votas a otros 10 por delante mía".

"Puede ganarlo un portero, pero no sé qué tendría que hacer para ganarlo. Yo en un equipo con Vini, Jude, Kylian, Arda, Diomande... ¿cómo me van a votar a mí? Algunos porteros merecen quedar más arriba en un Balón de Oro".

Jugar contra PSV

"Es un club muy interesante. Uno de los clubes más seguidos. Está cerca de mi casa. Me hubiera gustado jugar en Eindhoven. Es un club con gran capacidad de ataque. Tenemos muchos vínculos con ellos. Espero que sea un partido interesante y que ganemos mañana".

Espí

"Mourinho aprieta mucho a los jóvenes. En el Chelsea era así. Eso es bueno para Carlos. Está muy contento de formar parte del club, se nota cada día entrenando. Sabe coger su oportunidad y no es fácil. No todo el mundo puede hacerlo. Le anularon un gol de chilena contra el Betis incluso".

"Es humilde, trabajador, fuerte. Le ves y a veces no piensas que tiene 20 años. Está ahí cuando le necesitamos. Quizá merece jugar más, pero es difícil. Un buen banquillo es importante para ganar trofeos".

Bellingham

"Al principio lo comparaban con Arda, que era más callado, y no tienen tanta diferencia de edad. Es un ganador nato y te lo hace saber. Es un líder en el campo, con gran mentalidad. Lo necesitas en tu equipo. Le encanta tener la pelota pegada al pie, va al gimnasio, se recupera... Con Jude siempre jugamos mejor".