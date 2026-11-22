Rafa Nadal siempre ha estado ahí. En las gradas, en el palco, vibrando y celebrando los goles de su equipo por toda Europa o recibiendo el calor incondicional del madridismo tras cada épica conquista sobre la pista central de Roland Garros.

Este sábado, en la Asamblea General del Real Madrid, el deportista español más laureado de todos los tiempos dio el paso definitivo en esa relación inquebrantable de toda una vida: cambiar la raqueta por los despachos para entrar por la puerta grande en la Junta Directiva de la entidad.

Su ratificación unánime como nuevo vocal no fue, en absoluto, un simple nombramiento honorífico para engalanar la tribuna. Para Florentino Pérez, la incorporación de Nadal es el movimiento maestro con el que escenifica el blindaje de su proyecto de futuro.

Rafael Nadal, elegido nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid. https://t.co/4mdFgb2BO1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

Es la demostración palpable de que el club aspira a conquistar el mundo digital y expandir su marca por todos los continentes, pero apoyándose siempre en figuras inmaculadas que garanticen que la propiedad y el destino de la institución pertenecerán, única y exclusivamente, a sus socios.

La figura del tenista balear, que anunció su retirada profesional hace apenas dos años, se erigió como el gran eje central sobre el que pivotó toda la jornada en el abarrotado pabellón de baloncesto de Valdebebas.

Nadal representa la pureza del aficionado tradicional, ese que hereda el sentimiento, que comprende el inmenso peso de la historia que encierra el escudo y que ahora se ha convertido en guardián desde la zona noble del Santiago Bernabéu.

Una pasión de cuna

El momento más aclamado de la asamblea se vivió durante la sesión extraordinaria, convocada con el único fin de ratificar la entrada del manacorí en la cúpula directiva blanca.

Florentino Pérez tomó la palabra para presentar a un hombre que no necesitaba presentación, pero cuya gigantesca dimensión quiso elevar de inmediato al estrado institucional.

El presidente definió al balear como una "leyenda admirada y respetada en todos los rincones del mundo", destacando que su grandeza siempre fue mucho más allá de sus 22 Grand Slams para cimentarse en "su manera de ser, su comportamiento dentro y fuera de las pistas, y su compromiso permanente con los valores" del deporte.

Florentino Pérez y Rafa Nadal, en un acto del Mutua Madrid Open celebrado en el Santiago Bernabéu. Real Madrid

La respuesta de los compromisarios fue absolutamente abrumadora. La inmensa mayoría de los asistentes, secundados por toda la junta directiva, se puso en pie para brindar una sentida y atronadora ovación al exnúmero uno del mundo, que vio cómo su incorporación quedaba aprobada por unanimidad absoluta.

Nadal se levantó de su asiento, ya ubicado junto al presidente, para agradecer un cariño sincero que culminaba el viaje personal de toda una vida.

En su primer y esperado discurso oficial como dirigente, Nadal no habló de tenis ni de estrategias corporativas, sino de familia. "El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida, es algo que se transmite de padres a hijos", relató.

Para él, el club blanco siempre fue el auténtico pegamento emocional de su hogar, el nexo mágico que lograba "unirme los fines de semana, los domingos con la familia, para celebrar los partidos juntos".

Rafa Nadal en el Santiago Bernabéu. EFE

Sin embargo, el balear dejó meridianamente claro que no llega al palco para ser una figura decorativa. Asume este nuevo capítulo con la misma autoexigencia obsesiva que le hizo tiranizar el circuito mundial durante dos décadas.

"Soy muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva; el Real Madrid es una marca global, por lo cual, para cada persona que representa al Real Madrid, la responsabilidad es infinita", aseveró.

Nadal garantizó que trabajará "con total humildad y con la máxima ilusión de poder, con el tiempo, aprender y aportar", y cerró su intervención con una promesa a los socios: "Voy a seguir estando aquí, espero por muchos años, y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son: que es un club de éxito".

Un Madrid de sus socios

Nadal encarna el purismo del modelo societario romántico. Y es precisamente ese patrimonio, el de un club que pertenece a su gente, el que Florentino Pérez acorazó durante su balance.

El presidente desveló que el reciente adelanto electoral respondió a una campaña mediática orquestada para desestabilizar a la masa social e intentar asaltar el control de la entidad.

Alertando sobre los riesgos legales actuales, que permitirían afiliaciones masivas interesadas para arrebatar el club a sus dueños, pidió nuevas fórmulas jurídicas que lo blinden de forma irreversible.

Erigió a los compromisarios como guardianes de un legado centenario y fue rotundo: "El Real Madrid no se vende, no se ha planteado nunca su venta y no se venderá jamás. El destino del Real Madrid solo van a decidirlo siempre sus socios".

Recordó, además, cómo en el año 2000 avaló personalmente 147 millones de euros actuales para salvar la entidad de la ruina.

Esta defensa de la independencia tuvo su réplica deportiva con una durísima carga contra Javier Tebas y el sistema arbitral por el 'caso Negreira'.

Florentino denunció el pago de más de ocho millones de euros al exvicepresidente del CTA como un "fraude descomunal" que ha quebrado la integridad de la competición. Ante la inacción de LaLiga, advirtió: "No voy a descansar hasta que se depuren todas las responsabilidades".

La era del 'Bernabéu infinito'

Para que este club soberano y apoyado en figuras legendarias pueda seguir compitiendo contra los clubes-estado, la asamblea ratificó un músculo financiero sin precedentes.

El ejercicio 2025/2026 se cerró con unos ingresos récord de 1.221 millones de euros (26º año consecutivo con saldo positivo), lo que ha permitido aprobar un presupuesto histórico de 1.405 millones para la presente campaña.

Esta colosal fortaleza económica es el motor de la inminente revolución digital de la entidad. Florentino Pérez resumió la nueva estrategia de "fidelización global" en un concepto clave: el 'Bernabéu infinito'.

Este ambicioso proyecto tecnológico busca romper las barreras físicas del estadio de Chamartín para conectar, fidelizar y monetizar directamente a la inmensa legión de seguidores que el club posee repartida por todo el planeta.

Para culminar esta expansión mundial sin fricciones, el presidente escenificó el fin de las hostilidades institucionales con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA). Fortalecido por las sentencias de los tribunales en el pulso de la Superliga, el Madrid ha negociado un histórico acuerdo a tres bandas.

Se abre así una nueva era de consenso continental, un ecosistema pacificado en el exterior y blindado en sus raíces; el escenario perfecto para que Rafa Nadal empiece a escribir su enésima página de gloria.