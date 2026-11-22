Gerard Martín, Fermín y un autogol de Pau Navarro culminan la reacción culé tras los tantos de Buchanan y Oluwaseyi y el penalti fallado por Lamine.

El Barça se rebela ante el Villarreal: remonta un 0-2 con tres goles en diez minutos y convierte el susto en una fiesta

El Barça convirtió un inicio desastroso en una remontada de carácter ante el Villarreal, que había silenciado el Camp Nou con los goles de Buchanan y Oluwaseyi en los siete primeros minutos. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 3-2 Villarreal]

Ni el penalti fallado por Lamine Yamal antes del descanso frenó la reacción del equipo de Flick, que encontró en Pedri el hilo conductor para darle la vuelta al marcador.

Gerard Martín, Fermín y un autogol de Pau Navarro transformaron la angustia en celebración con tres tantos en diez minutos de una segunda parte que permitió al líder rescatar una victoria que se había puesto cuesta arriba.

Flick recurrió a De Jong para acompañar a Gerard Martín en el centro de la defensa, condicionado por la lesión de Christensen y las molestias de Cubarsí, suplente de inicio. Arriba, Adeyemi entró junto a Lamine Yamal y Raphinha. El Villarreal, por su parte, contó de inicio con Mikautadze y Oluwaseyi como sus referencias ofensivas.

Dos goles en siete minutos

Pero el planteamiento azulgrana apenas tuvo tiempo para asentarse. En siete minutos, el Villarreal había abierto dos veces la defensa local y colocado un 0-2 que transformó el ambiente del Camp Nou.

El primer golpe llegó en el minuto 4, cuando Fermín comprometió la salida con un pase horizontal sin fuerza. Buchanan aprovechó el regalo y soltó un derechazo que fue alejándose de Joan García hasta superar su estirada. La pérdida castigó al Barça antes de que pudiera encontrar continuidad con el balón.

El Villarreal celebra un gol ante el Barça. Reuters

Sin margen para digerir el error, llegó el segundo. Un envío al espacio activó la carrera de Oluwaseyi, que encontró un camino demasiado despejado hacia el área. El delantero resolvió con un zurdazo alto y poderoso, fuera del alcance del portero.

La facilidad para atacar la espalda azulgrana volvió a quedar expuesta inmediatamente después: Mikautadze escapó, regateó a Joan García y remató al lateral de la red desde una posición muy escorada. El fuera de juego invalidó la acción, pero no borró la sensación de fragilidad.

El fallo de Lamine

La posibilidad de cambiar el rumbo para el Barça apareció más tarde desde los once metros. Lamine cayó dentro del área en una disputa con Oluwaseyi y reclamó una zancadilla que Hernández Hernández no sancionó inicialmente. El VAR invitó al árbitro a revisar las imágenes y este rectificó.

El propio extremo asumió el lanzamiento en el minuto 23, pero su disparo golpeó la cara exterior del poste derecho y salió fuera. El Barça desperdició así una ocasión de recortar distancias y el Villarreal conservó intacta su ventaja.

Lamine siguió siendo la vía más reconocible para buscar una reacción. Moleiro recibió una amarilla por frenarlo con falta, después de que Gueye hubiera sido el primer amonestado del encuentro. El extremo volvió a amenazar con un zurdazo que Renato Veiga interceptó a tiempo.

La cara de Lamine Yamal tras su penalti fallado ante el Villarreal. Reuters

Poco después, desbordó por la banda y dibujó un pase con el exterior hacia Raphinha. Pau Navarro rozó el balón lo suficiente para impedir que el brasileño pudiera rematar en condiciones.

Las últimas aproximaciones antes del descanso tampoco encontraron premio. En el añadido, Cancelo ejecutó una falta lateral que Gerard Martín cabeceó por encima del larguero, muy cerca del gol.

A continuación, Eric García recogió un balón suelto dentro del área y disparó entre Gulácsi y Gueye. El defensor reclamó penalti por el contacto con el brazo del centrocampista, que lo tenía pegado al cuerpo.

El marcador no se movió: el Barça se marchó al vestuario con dos goles por remontar, un penalti desaprovechado y la obligación de corregir los espacios que habían permitido al Villarreal construir su ventaja.

Hansi Flick, en el área técnica del FC Barcelona. EFE

El Barça regresó del vestuario con otra determinación y empezó a encerrar al Villarreal cerca de su área. Adeyemi provocó dos amonestaciones casi consecutivas: Pau Navarro lo frenó junto a la frontal y Freeman recibió después la amarilla por golpearle en la cara con el brazo.

Los visitantes, que habían encontrado espacios para correr durante el primer tiempo, pasaron a defender una sucesión de ataques que pronto puso en peligro su ventaja.

Fermín tuvo la primera oportunidad clara de la reanudación. El centrocampista irrumpió en el área y buscó el palo largo con un remate de interior, pero Gulácsi respondió con una buena intervención.

Apenas un minuto después, Bernal apareció en el segundo palo para cabecear un centro pasado y envió el balón ligeramente por encima del larguero. El asedio continuó con un disparo de Cancelo que tocó en un rival y acabó contra el poste. Esta vez, las ocasiones azulgranas llegaban sin pausa.

Renacer culé en 10 minutos

La insistencia encontró recompensa en el minuto 57. Pedri levantó la mirada y colocó un envío al área para Gerard Martín, que resolvió con un remate cruzado lejos del alcance de Gulácsi.

El central, que ya había rozado el gol antes del descanso, recortó distancias y reactivó al Camp Nou. Al Villarreal todavía le quedaba una renta mínima, pero había perdido el control de un partido que hasta entonces había gobernado en el marcador.

Tres minutos después, el Barça completó la recuperación con una acción que recorrió el campo desde muy atrás. Raphinha colaboró en una zona cercana al lateral y encontró a Pedri, encargado de lanzar la carrera de Lamine Yamal con un pase al espacio.

El cabezazo de Gerard Martín que puso el 1-2 contra el Villarreal. Reuters

El extremo avanzó y eligió la entrega atrás para Fermín, que ajustó su remate con el interior y estableció el 2-2. El andaluz compensó así el error que había originado el primer gol del Villarreal.

La igualada no rebajó el impulso local. Lamine siguió buscando el desequilibrio y obligó a Carlos Romero a sujetarlo para detener otra de sus arrancadas. El lateral vio la amarilla en el minuto 62, una señal más de las dificultades visitantes para contener al extremo.

El Barça había borrado en tres minutos la desventaja construida por el Villarreal en los siete primeros y afrontaba el tramo restante con el partido nuevamente abierto.

La remontada se consumó en el minuto 67, cuando Eric García alcanzó una posición de peligro y lanzó un pase raso hacia el corazón del área. Pau Navarro intentó cortar el envío, pero su despeje acabó dentro de su propia portería.

El autogol de Pau Navarro contra el Barça. Reuters

El Barça había pasado del 0-2 al 3-2 con tres goles en diez minutos. La ventaja visitante, intacta al descanso, había desaparecido ante el empuje azulgrana tras la reanudación.

El equipo de Flick no se conformó con ponerse por delante. Gordon estuvo cerca de ampliar la diferencia después de superar a un rival con un caño y entrar en el área. Su disparo raso obligó a Gulácsi a intervenir de nuevo para mantener al Villarreal a un gol del empate.

El inglés volvió a protagonizar la siguiente acción de peligro, esta vez al caer dentro del área en una disputa con Comesaña y reclamar penalti.

Hernández Hernández dejó continuar y la decisión provocó una airada reacción de Flick. El técnico abandonó su zona para protestar ante el cuarto árbitro, entre gestos de incredulidad y una sonrisa irónica, y terminó amonestado. La discusión no frenó la búsqueda del cuarto tanto.

Lamine volvió a intentarlo en el minuto 78 con un punterazo desde la frontal que pasó cerca del poste. El extremo seguía interviniendo en los ataques de un Barça que había conseguido transformar el partido, aunque sin encontrar todavía el gol que le permitiera afrontar el desenlace con mayor tranquilidad.

Final tenso con expulsiones

La tensión dejó además una expulsión en el banquillo azulgrana. En el minuto 82 se conoció que Fermín había visto la roja por sus protestas tras el penalti reclamado por Gordon. El centrocampista ya no se encontraba entre los suplentes, una circunstancia que también podía explicar el enfado anterior de Flick, amonestado durante aquella secuencia.

El Barça todavía dispuso de una oportunidad para cerrar el encuentro antes del añadido. Lamine encontró espacio para buscar el disparo, pero prefirió un pase atrás hacia Gordon que la defensa interceptó. Poco después, Bernal abandonó el terreno de juego con ligeras molestias.

La expulsión de Pau Navarro contra el FC Barcelona. Reuters

El tramo final exigió proteger una ventaja mínima después de haber desperdiciado varias ocasiones para ampliarla. El Barça había hecho lo más difícil con tres goles en diez minutos, pero el Villarreal seguía a una acción de arruinar la remontada.

La prioridad ya no era completar la exhibición ofensiva de la segunda parte, sino evitar que el esfuerzo se escapara en el desenlace. La expulsión de Pau Navarro en el descuento, por doble amarilla, lo facilitó algo más. Remontada culé para mantener la distancia con el Real Madrid.

Barcelona 3-2 Villarreal

Barcelona: Joan Garcia; Eric (Koundé, min. 84), De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal (Gavi, min. 91), Fermín (Olmo, min. 68); Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi (Gordon, min. 68).

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero (Cardona, min. 65); Buchanan (Pepe, min. 76), Comesaña (Ayoze, min. 76), Gueye, Moleiro (Maciá, min. 65); Mikautadze (Mouriño, min. 86) y Oluwaseyi.

Goles: 0-1, min.5: Buchanan. 0-2, min.7: Oluwaseyi. 1-2, min. 57: Gerard Martín. 2-2, min. 61: Fermín. 3-2, min. 67: Pau Navarro (propia puerta).

Arbitro: Alejandro José Hernández. Mostró cartulina amarilla a Gueye (min. 11), Moleiro (min. 32), Pau Navarro (min. 47), Freeman (min. 49), Romero (min. 63), al técnico del Barcelona Hansi Flick (min. 75), Raphinha (min. 76), Bernal (min. 80). Expulsó a Pau Navarro, por doble amarilla, en el minuto 93. También mostró dos amarillas al banquillo del Barcelona y una roja al del Villarreal.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.034. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria del excalcalde de Sant Joan Despí Antonio Poveda. Lamine Yamal recibió el galardón como autor del mejor gol del campeonato del mes de octubre.