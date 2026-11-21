Espí vuelve a ser el salvador del Madrid y decide la victoria ante el Celta en un desenlace agónico

El Real Madrid tiene un ángel de la guarda y se llama Carlos Espí. El delantero de 21 años volvió a salir del banquillo y a dar la victoria con un gol al final a un equipo, el de Mourinho, que tuvo que remontar ante el Celta. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Celta de Vigo]

Un desenlace agónico que mantiene viva la racha del Madrid, que asciende ya a nueve victorias seguidas y sigue metiendo presión en el liderato al Barça. El Madrid volvió tarde del parón, tras una horrible primera mitad, pero Espí siempre llega a tiempo y culminó la remontada que inició Bellingham.

Se quedó sin marcar Mbappé, que mandó a las nubes un penalti con 0-1, y Vinicius, aunque tampoco lo hizo, originó las jugadas de los dos goles que acabaron salvando la victoria. Vuelve el Madrid de las remontadas.

Antes de arrancar el partido, los focos se dividieron en dos. Primero en el palco, con Rafa Nadal estrenando su cargo de directivo madridista junto a su mujer y a su hijo. Y después, sobre el césped, en lo que fue un emocionante homenaje del Bernabéu a Jesús de Miguel.

La mujer, la hermana y el padre del futbolista fallecido salieron al campo acompañados de Florentino Pérez y Marián Mouriño, presidentes de Madrid y Celta. Para hacer más emotiva la estampa, en el fondo sur del estadio se desplegó un tifo con el rostro del delantero del Tenerife. Jugadores de uno y otro equipo -con el '9' a la espalda- se pusieron en los costados y con aplausos, y con un sentido minuto de silencio después, recordaron a Demi.

El Bernabéu rindió homenaje a Jesús de Miguel antes del Real Madrid - Celta. EFE

Centrados de nuevo en la acción, Mourinho arrancó sin Vinicius, Valverde, Cucurella y Tchouaméni. Es decir, sin -al menos- tres de su once tipo, a falta de definirse el rol del brasileño tras un parón donde se reencontró con el gol. Puede que fueran esas ausencias lo que explicara la mala cara con la que entró el Madrid al partido.

0-1 a los seis minutos

Apático, aletargado, adormilado, abotargado, letárgico. Así se mostró el equipo blanco desde el pitido inicial, y lo pagó caro pronto. Una posesión larga del Celta, con hasta 15 pases ininterrumpidos, se tradujo en el 0-1 en el minuto 6.

La jugada del conjunto vigués fue buena, pero además estuvo acompañada por la contemplación del Madrid. Evidente, sobre todo, la de Trent, porque la jugada arrancó por su lado. Swedberg puso el centro raso y Pablo Durán, más rápido y atento que Carreras y Camavinga, empujó a gol.

Pablo Durán celebrando su gol contra el Real Madrid. EFE

El Madrid, sin fluidez y con dejadez, empezaba abajo y el Celta, que salió muy enchufado, pudo trabajar rápido un plan que le beneficiaría más. Intentó meterse el conjunto blanco en el partido tras una ocasión de Bernardo Silva, a centro de Diomande, pero ni el balón entró ni el equipo se entonó.

De tal modo, en el minuto 25, Mourinho ya había puesto a calentar a medio banquillo, incluidos Vinicius y Valverde.

Tuvo una ocasión Mbappé, fabricada por sí mismo, pero las más claras fueron del Celta. De Swedberg, que en su última visita al Bernabéu ya hizo un doblete. También el 0-2 se evitó por la obra bajo palos de Courtois.

Penalti de Mbappé a las nubes

Se salvó el Madrid y le vino a visitar la virgen, con un penalti tonto de Javi Rodríguez al agarrarle la mano a Mbappé cuando se disponía a rematar. Ni eso supo aprovechar el conjunto de casa, ya que el francés mandó el balón a las nubes mientras todos -incluido él- se llevaban las manos a la cabeza

Ahí comenzó el runrún, si bien el Madrid acabó mejor la primera parte. Por ejemplo, el portero Radu frustró una buena oportunidad madridista parando un cabezazo de Bellingham en la segunda jugada de un córner. Pero no era suficiente.

El penalti fallado de Mbappé contra el Celta de Vigo. EFE

Aunque pudiera esperarse lo contrario, Mourinho no hizo cambios al descanso. Quizás para que fueran los mismos jugadores los que arreglaran el estropicio del primer tiempo. Sí hizo una sustitución Giráldez, quitando a Hugo Álvarez por Jutglá.

A los 60 segundos pudo marcar Carreras, pero perdonó por no ir con la suficiente tensión. Le puso más carácter el Madrid, aunque no le daba todavía y ahí sí, tras algo más de diez minutos de juego, empezaron los cambios.

Mourinho sacó a Vinicius, Valverde y Cucurella para cambiar las cosas. El brasileño fue a la izquierda, desplazando a la banda derecha a un Diomandé menos inspirado que antes del parón. Los otros dos reemplazos fueron para arreglar los laterales, tras una actuación muy floja tanto de Trent como de Carreras.

Era el escenario perfecto para que Vinicius intentara reconectar con el Bernabéu y, casualidad o no, en su banda empezó el renacer madridista. Una carrera profunda del brasileño desembocó en un pase en la frontal a Mbappé, que se dio la vuelta y prolongó hacia un Bellingham con la portería de cara.

La garra de Jude y Espí

Justo cuando el estadio ya entonaba el clásico "échale huevos", Jude -quizás el que más tenga de 'eso' en momentos así- se sacó un tenso disparo que batía a Radu y ponía el 1-1 en el marcador en el minuto 66.

El remate de Bellingham en el 1-1 del Real Madrid ante el Celta. Reuters

El gol abría un nuevo partido para la última media hora del partido y Mourinho sacó todo su arsenal. Primero a Endrick, por Diomande, y después a Espí, por Camavinga. El Madrid iba con todo a salvar los tres puntos en su casa y la racha de partidos seguidos ganando de Mourinho en el Bernabéu (17).

Toda la carne ya estaba en el asador y solo faltaba que las brasas hicieran su efecto. Y Vinicius cumplió con su función percutora. A base de insistir e insistir, el '7' puso un balón al área que para un delantero con 1,94 metros de altura es un caramelo. Ese delantero bigardo no es otro que Espí.

El ex del Levante, con apenas seis minutos en el campo, cabeceó y, tras la parada de Radu, acertó para poner el pie. A la segunda hizo el gol. Otra vez Espí. Otro tanto salvador. Como ante el Espanyol, como ante el Elche y como ante la Roma. Pero por primera vez en el Bernabéu.

Aunque agónico, la noche tuvo un final feliz para el madridismo. La vuelta del parón no amargó el momento de felicidad que vive el equipo blanco, que esperará este domingo un pinchazo culé ante el Villarreal y pondrá el 'modo Champions'.

Espí celebra su gol ante el Celta. Reuters

Real Madrid 2-1 Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Trent (Valverde, min. 57), Huijsen, Konaté, Carreras (Cucurella, min. 57); Camavinga (Carlos Espí, min. 79), Bernardo Silva (Vinícius, min. 57); Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, min. 71); y Mbappé.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Burcio (Febas, min. 67), Moriba, Javi Galán (Javi Rueda, min. 76); Hugo Álvarez (Jutglà, min. 46), Pablo Durán (Iago Aspas, min. 76) y Swedberg (Driouech, min. 67).

Goles: 0-1, min. 6: Pablo Durán. 1-1, min. 66: Bellingham. 2-1, min. 85: Carlos Espí.

Árbitro: Adrián Cordero Vega. Amonestó con tarjeta amarilla al local Carlos Espí (min. 94) y a los visitantes Yoel Lago (min. 74) y Javi Rodríguez (min. 82).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, se brindó un homenaje al futbolista fallecido Jesús de Miguel, en el que participaron su mujer, su hermana y su padre, junto a Florentino Pérez y los capitanes de ambos equipos, y se guardó un minuto de silencio.