En el convenio de 1,3 millones de euros que la Federación Española de Fútbol anunció el 13 de noviembre hay dos firmas y tres cargos. Rafael Louzán firmó como presidente de la Federación, que aporta el dinero.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), lo recibe. El tercer cargo es el que merece atención. Aganzo también es vicepresidente de la Federación.

Ese mismo día, el BOE publicó los nuevos Estatutos de la Federación. El sábado pasado escribí en estas páginas sobre los controles que se incorporan y el poder que conserva el presidente.

Tres días después del anuncio del convenio, una jueza de Elche dictó un auto que permite plantear esa cuestión con nombres y apellidos. ¿Quién comprueba en Las Rozas que las reglas de buen gobierno se cumplen también cuando afectan a un vicepresidente?

El auto aprecia indicios de que seis personas vinculadas a AFE, entre ellas Aganzo y su secretario general, Diego Rivas, aportaron 3.000 euros para pagar a un funcionario de Hacienda por una declaración fiscal de Futbolistas ON.

La instructora ha acordado investigar conjuntamente el presunto cohecho y la revelación de secretos en el marco de los trámites del Tribunal del Jurado. Aganzo ha negado las acusaciones.

El 9 de diciembre las partes podrán concretar las imputaciones, pedir diligencias o solicitar el archivo. La apertura del juicio oral sigue pendiente.

Cuesta entender el escaso eco de este paso judicial. Cuando el caso salió a la luz en 2020, llegó a la portada de Marca y a los micrófonos de COPE, Onda Cero y Radio Marca. Hoy han informado EL ESPAÑOL, IUSPORT y la prensa alicantina, entre otros.

También hay un antecedente en la propia Federación. En mayo de 2022, bajo otra presidencia, la RFEF se pronunció públicamente sobre el presunto soborno. Cuatro años después, Aganzo ocupa un cargo de vicepresidencia. ¿Por qué cuesta tanto escuchar ahora una explicación de quien lo nombró?

Empezaría por el convenio. La firma de Aganzo acredita que representó a AFE. Su eventual intervención en la decisión interna de la Federación es una cuestión distinta que puede aclararse mediante el expediente. ¿Quién autorizó la aportación? Si la propuesta pasó por la Junta Directiva, ¿participó Aganzo en la deliberación o en la votación?

El artículo 59.1.c de la Ley del Deporte exige a los directivos abstenerse de asuntos en los que tengan un interés particular. El artículo 61 obliga a publicar los acuerdos de la junta en extracto y a identificar el objeto, la duración y las obligaciones de los convenios. La Federación puede contestar con documentos.

Me interesa especialmente la respuesta que recibirá un futbolista afiliado a otro sindicato. El artículo 28.1 de la Constitución le reconoce la libertad de elegir quién defiende sus intereses. Cuando la Federación compromete recursos en favor de una organización cuyo presidente forma parte de su junta, ese jugador tiene motivos para querer saber con qué criterios se tomó la decisión y quién verificará que el dinero se destine a los fines pactados.

Queda la cuestión de la confianza. El artículo 60.6 de la Ley del Deporte exige que un directivo abandone el cargo si se dicta una condena firme. Aganzo conserva íntegramente la presunción de inocencia.

A su vez, el artículo 33.2 de los Estatutos le atribuye a Louzán la facultad de nombrar y cesar a los miembros de su junta. El juzgado resolverá lo que proceda respecto de los hechos de 2019. La decisión de mantener hoy a Aganzo en la vicepresidencia corresponde a quien lo nombró.

Diego Rivas junto a David Aganzo, presidente de AFE Europa Press

Espero que Louzán lleve el asunto a la próxima Junta Directiva, escuche a Aganzo y pida al Comité de Ética y Buen Gobierno que examine las garantías de imparcialidad en las relaciones de la Federación con los sindicatos.

El artículo 46 de los Estatutos prevé que los informes de seguimiento de ese comité se hagan públicos. Sería una buena ocasión para que los futbolistas pudieran leer uno.

La jueza ha citado a Aganzo para el 9 de diciembre. A Louzán se le puede preguntar en su próxima rueda de prensa. Presidente, ¿mantiene usted su confianza en David Aganzo? ¿Por qué?

*** Miguel María García Caba, profesor de Derecho Administrativo, abogado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación