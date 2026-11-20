España se verá las caras con la Francia de Mbappé y Zidane en los cuartos de la Nations League

Francia será el rival de la selección española en los cuartos de final de la UEFA Nations League.

El sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon deparó un exigente emparejamiento para el combinado nacional, que buscará su billete para la ansiada Final Four en una eliminatoria a doble partido ante uno de los rivales más potentes del continente.

España llega a este decisivo cruce de primavera tras el inesperado revés sufrido en la última jornada de la fase de grupos. El pasado domingo, España cayó derrotada por 2-3 ante la Inglaterra de Thomas Tuchel en el Metropolitano.

Este resultado negativo tuvo un impacto directo en la Selección. Por un lado, supuso el abrupto final de la histórica racha de 43 partidos invicto, un récord extraordinario forjado durante más de dos años que certificaba su dominio mundial. Por otro lado, la derrota relegó a España a la segunda posición del Grupo A3.

Los enfrentamientos España - Francia Noruega - Inglaterra Países Bajos - Portugal Bélgica - Alemania

Esta pérdida de estatus en la clasificación ha modificado sustancialmente la hoja de ruta de la eliminatoria. Al haber perdido su condición de cabeza de serie en el sorteo, España no contará con la decisiva ventaja del factor campo.

El equipo disputará el partido de ida como local, en un estadio español aún por determinar, entre el 25 y el 27 de marzo de 2027. La clasificación definitiva y el ansiado pase a las semifinales deberán buscarse obligatoriamente a domicilio, ya que el encuentro de vuelta se jugará en territorio francés entre el 28 y el 30 de marzo.

En caso de avanzar, la selección española se verá las caras con el vencedor del Países Bajos - Portugal en las semifinales. Por contra, el ganador del Noruega - Inglaterra jugará frente al vencedor del Bélgica - Alemania.

Primer duelo ante Zidane

En el plano deportivo, la eliminatoria supone un desafío de máxima exigencia y presenta un aliciente innegable: será el primer enfrentamiento oficial contra la nueva Francia dirigida por Zinedine Zidane.

El técnico marsellés asumió el cargo de seleccionador nacional con la compleja misión de iniciar un nuevo ciclo y recuperar la hegemonía perdida tras la extensa etapa de Didier Deschamps.

Zidane choca la mano con Cherki durante un partido con Francia. REUTERS

Desde su llegada, Zidane ha logrado imponer su estilo y clasificar a los galos como líderes indiscutibles del Grupo A1, consolidando un bloque muy físico y ordenado tácticamente que sigue teniendo en la figura de Mbappé a su principal y más peligrosa referencia ofensiva.

Para la selección francesa, este cruce representa su primera gran oportunidad de revancha deportiva tras el último Mundial. Aquel 14 de julio, España asestó un golpe durísimo a Francia al eliminarla en semifinales con un 0-2 tras una exhibición de los de De la Fuente.

Este duelo de cuartos de final es la confirmación de una rivalidad histórica que se ha convertido en una constante durante las últimas temporadas, forjando un clásico moderno del fútbol europeo.

Españoles y galos han cruzado sus caminos ininterrumpidamente en las fases finales recientes. En las semifinales de la Eurocopa 2024, España se llevó la victoria por 2-1.

Una dinámica ganadora que se mantuvo exactamente igual un año después, en junio de 2025, cuando la Selección volvió a superar a Francia en las semifinales de la Nations League en un partido frenético que concluyó 5-4.

Para encontrar el último triunfo de la selección francesa ante España, hay que remontarse a la final Nations League 2021, donde los galos consiguieron levantar el trofeo tras vencer por 1-2.