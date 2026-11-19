El mensaje para Nico Paz de la madre de Messi entre lágrimas: "Tú eres el sucesor de mi hijo"

Nico Paz acababa de salir del vestuario del Monumental cuando se encontró con Celia Cuccittini, la madre de Leo Messi. Argentina había ganado 3-0 a Benín el 6 de octubre, en el partido de despedida del capitán de la selección.

Nico Paz, que ya conocía a la madre de Messi, se acercó a saludarla. Según contó su tío Fabián en Radio La Red, ella estaba llorando, le tomó la mano y le dijo: "Vos sos el sucesor de mi hijo".

Fabián Paz supo lo sucedido cuando su sobrino volvió al coche, donde lo esperaba después del partido. En la entrevista explicó que el futbolista del Como todavía estaba asimilando lo que acababa de escuchar. "No me la puedo creer lo que me acaba de pasar", le dijo Nico, según recordó su tío.

El encuentro no se conoció hasta este miércoles, un día después de que el centrocampista marcara dos goles contra Costa Rica.

El propio Fabián rebajó el alcance de la comparación. Aseguró que su sobrino no se ha propuesto ocupar el lugar de Messi y que, para él, haber compartido equipo con el rosarino ya era motivo suficiente de orgullo.

"Para él lo máximo fue conocerlo y jugar con Leo y eso fue como tocar el cielo con las manos", explicó. También apuntó que vivir fuera de Argentina lo mantiene a cierta distancia de la presión con la que allí se sigue a la selección.

El debate por el dorsal 10

La primera actuación de Paz con la selección absoluta ya dejó una imagen que lo vinculó con Messi. En octubre de 2024, durante el 6-0 ante Bolivia, el debutante dio al capitán el pase del último gol.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife y formado en la cantera del Real Madrid, eligió representar a Argentina, la selección en la que también jugó su padre, Pablo Paz. Aquel estreno llegó apenas dos meses después de su incorporación al Como.

Nico Paz celebra un gol con Argentina. Reuters

Su protagonismo ha crecido desde el Mundial de 2026, en el que solo fue titular ante Jordania y también disputó los últimos minutos del estreno frente a Argelia.

En los cinco amistosos posteriores marcó ante Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica. Solo se quedó sin anotar frente a Uruguay. Esa racha, más que la anécdota del vestuario, explica por qué su nombre aparece en la conversación sobre quién llevará el 10 de Argentina tras la salida de Messi.

Nico Paz, que jugó con el 18 ante Costa Rica, no se sumó al debate cuando le preguntaron si pensaba en heredar el dorsal. "La verdad que no pienso en ello", respondió.

En lugar de reivindicar el número que llevaron Messi, Diego Armando Maradona o Juan Román Riquelme, el centrocampista puso el acento en lo que ya tiene: minutos con la selección y la posibilidad de disfrutar de ellos.

"Divertirme en el campo, que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente... juego para eso y quiero seguir haciéndolo".