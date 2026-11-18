El Real Madrid ha anunciado la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. El internacional turco, que se incorporó al club en julio de 2023 con 18 años, ha disputado 126 partidos y ha ganado cinco títulos a lo largo de cuatro temporadas con el equipo.

El acuerdo da continuidad a su etapa en Madrid dos meses después de que recibiera el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025/26.

El club confirmó la fecha de vencimiento en un comunicado: "El Real Madrid C. F. y Arda Güler han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032".

El balance que acompaña al anuncio permite medir el recorrido de Güler desde su llegada. El turco pasó de incorporarse al Real Madrid con 18 años a superar el centenar de encuentros con el equipo en sus primeras cuatro temporadas.

En ese periodo, Güler ha sumado dos títulos en competiciones españolas y tres en torneos internacionales. En el plano nacional, su palmarés con el Real Madrid incluye una Liga y una Supercopa de España.

Fuera de ese ámbito, el futbolista ha ganado una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Son los cinco trofeos colectivos que el club destaca al repasar su trayectoria desde el fichaje.

A ese palmarés se añade la distinción individual que recibió en septiembre. Güler fue reconocido como Jugador Revelación de la Champions League 2025-2026, un premio referido a su actuación en esa edición del torneo.

La trayectoria del jugador no se limita a sus cifras en Madrid. Güler también suma 38 encuentros con la selección absoluta de Turquía.

La fecha del 30 de junio de 2032 sitúa el final del nuevo vínculo casi nueve años después de su incorporación en julio de 2023. Si el jugador permanece en el equipo hasta ese vencimiento, habrá pasado en el Real Madrid buena parte de la primera década de su carrera adulta.

La renovación prolonga, por tanto, una relación que comenzó con el fichaje de un futbolista de 18 años y que el Real Madrid afianza ahora con un contrato hasta 2032.

Entre ambas fechas, el balance publicado por el club retrata a un jugador que ya reúne experiencia en el equipo, recorrido con Turquía y un reconocimiento individual en la máxima competición europea.