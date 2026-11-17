Piqué reflexiona sobre los 12 partidos de sanción a Owono: "Lo pone en una situación que no es justa, no es el culpable"

Gerard Piqué cuestionó este lunes la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono y rechazó que el castigo deba responder a las consecuencias del choque. Su reflexión sitúa en el centro la diferencia entre valorar una acción y atribuir responsabilidades por su desenlace.

"Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la sanción máxima a Jesús lo pone a él en una situación que no es justa, porque él no es el culpable de lo que acabó pasando".

Piqué comenzó su intervención recordando la resolución y la situación del guardameta:

"Este viernes por la tarde recibimos la sanción de 12 partidos por parte del Comité de Competición a Jesús Owono. Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi".

"Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de apoyo y cariño por parte de todos sus compañeros, familiares y que el vacío que va a dejar es muy grande. Es evidente que esta situación ha creado un impacto muy grande, ya no en el fútbol español sino a nivel mundial. Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué".

Su discrepancia con el castigo parte de una interpretación accidental del choque:

"¿Por qué ha sucedido? Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros... todos lo han calificado de accidente. Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión en todo esto es que la sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa".

Para argumentarlo, comparó la resolución con otra sanción:

"Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias. Por poneros un ejemplo, ese mismo fin de semana en el campo del Albacete hubo una situación en la que un jugador del Albacete, Corpas, quiso chutar la pelota y le dio una patada en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte Quadri está bien, las consecuencias en este caso no fueron fatales y el comité de competición ha decidido sancionar con tres partidos a Corpas".

"Con todo esto mi reflexión va sobre ¿qué se sanciona, la acción o las consecuencias?. Hago este vídeo porque esta situación me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando bajé al vestuario y vi la reacción de nuestros jugadores, entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida a todos los que estábamos ahí".

También recuperó una experiencia propia para explicar su postura:

"En segundo lugar, porque una situación así yo la he vivido en primera persona. En 2012 en un Barça-Chelsea de semifinales de Champions, yo choqué con mi propio portero, con Víctor Valdés, en una situación muy parecida. Son dos cuerpos que van a mucha velocidad en sentido contrario mirando a la pelota y que de golpe chocan y uno siempre sale más mal parado que el otro".

"En este caso fui yo, recibí el golpe en la cabeza, intenté seguir jugando sin acordarme de nada, me cambiaron porque me vieron totalmente desorientado y yo no me acuerdo de nada hasta que despierto en el hospital ingresado. Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fue al final. Quedé inconsciente durante un tiempo y tuve que estar en el hospital, pero fue mi propio portero que lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable, ni mucho menos y si hubiera pasado algo peor, tampoco lo hubiera sido.

"Digo todo esto porque la situación que pasó en el campo del Tenerife es muy parecida. Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan", señaló antes de rematar con que "imponerle la sanción máxima a Jesús lo pone a él en una situación que no es justa, porque él no es el culpable de lo que acabó pasando".