Marcos Llorente, en un calentamiento con el Atlético de Madrid. Europa Press

Marcos Llorente carga contra Frente Amplio por su propuesta sobre limitar las herencias: "Y el resto se lo quedan ellos"

Marcos Llorente ha arremetido contra la propuesta de Frente Amplio de limitar las grandes herencias a diez millones de euros por beneficiario.

El futbolista del Atlético de Madrid cuestionó que el Estado determine cuánto patrimonio puede transmitir una persona a sus hijos y recibió la respuesta de Pablo Bustinduy, que defendió una mayor contribución de las grandes fortunas para financiar los servicios públicos.

"Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos", escribió el jugador. A continuación, añadió "Y que el resto se lo quedan ellos" y concluyó con la expresión "tócate los cojones".

Su comentario apareció en Instagram, bajo una publicación de la cuenta Wall Street Wolverine que reproducía un fragmento de la intervención de Bustinduy.

La iniciativa que ha provocado su rechazo figura en el programa electoral de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La candidatura plantea modificar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para que la parte de una herencia que exceda los diez millones de euros por heredero tribute al 100%. Ese porcentaje se aplicaría únicamente a la cantidad situada por encima del umbral, no a todo el patrimonio recibido.

La respuesta de Bustinduy

Bustinduy respondió al futbolista vinculando la medida con la desigualdad patrimonial y el sostenimiento de los servicios públicos:

"Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común".

Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común. — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 17, 2026

La reforma también tendría en cuenta las donaciones realizadas durante la vida de quien transmite los bienes. De este modo, esas entregas entrarían en el cálculo del patrimonio recibido por el beneficiario.

Además, el planteamiento excluye las bonificaciones autonómicas, un elemento relevante porque impediría utilizar esas reducciones para rebajar la carga prevista en la propuesta.

El programa no se limita al tramo superior a diez millones. Incluye una tributación marginal de hasta el 75% para las cantidades comprendidas entre cinco y diez millones de euros y una reducción de los impuestos correspondientes a las herencias inferiores a 120.000 euros.

La formación presenta esta combinación como una redistribución del esfuerzo fiscal entre quienes reciben patrimonios de distinta cuantía.

La candidatura liderada por Ada Colau sostiene que la reforma permitiría reducir la concentración de riqueza y obtener ingresos para políticas sociales.

Según los cálculos difundidos por la coalición, la recaudación permitiría duplicar los recursos destinados actualmente a políticas sociales de vivienda, una estimación con la que justifica el alcance de la iniciativa.

Por ahora, se trata de un compromiso electoral, no de una modificación tributaria aprobada. El límite de diez millones no está vigente y su eventual aplicación dependería de la tramitación de la reforma.

Quedan asimismo cuestiones por concretar, entre ellas la valoración de los bienes transmitidos y el encaje de los cambios con las competencias autonómicas sobre el impuesto.