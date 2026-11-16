Vinicius señala los factores de su bajón: "Entrené menos y me afectó que tantos clubes se interesaran por mí en verano"

Vinicius ha ofrecido una explicación de su irregular comienzo de temporada que combina autocrítica, desgaste emocional y preocupación por su futuro.

El delantero del Real Madrid reconoció este lunes, durante su comparecencia con la selección brasileña, que su preparación después del Mundial no tuvo la misma exigencia que en veranos anteriores.

También admitió que las conversaciones sobre su renovación y el interés de otros equipos influyeron en su estado mental. Su diagnóstico no se limitó al césped: habló de descanso, familia y dificultades para mantener el rendimiento.

El brasileño situó el origen de parte de sus problemas en la decepción sufrida con su selección. La eliminación mundialista condicionó unas vacaciones en las que prefirió desconectar, una decisión que ahora relaciona con el trabajo realizado antes de regresar a la competición.

"Creo que no me preparé todo lo bien que debía después del Mundial, porque el impacto de la Copa del Mundo es muy grande para todos nosotros, los brasileños. Caer eliminados tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar de verdad, descansar, distraerme y estar más con mi familia. Acabé entrenando menos de lo que entrenaba en los últimos años", explicó.

La vida fuera del fútbol

Su intervención tuvo dos vertientes: el reconocimiento de una preparación mejorable y la defensa de un espacio personal al margen de la competición. Vinicius aceptó que comete errores, aunque también recordó lo complicado que resulta encadenar temporadas al máximo nivel.

Para ilustrarlo, recurrió a los dos futbolistas que han definido la regularidad goleadora de las últimas décadas.

"Mantenerse durante tanto tiempo a un nivel tan alto siempre es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi han conseguido mantenerse tantos años con los mismos números. Soy humano, me equivoco muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender más sobre el fútbol, sobre el día a día, pero tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida", manifestó.

Vinicius, durante el reciente partido contra Japón. Reuters

La referencia a ambos no fue una manera de subrayar la dificultad de sostener semejante continuidad. En su respuesta, el atacante enlazó esa exigencia con su voluntad de aprender y con la necesidad de disfrutar de actividades ajenas a su profesión.

No negó el descenso de rendimiento e intentó explicar las circunstancias que lo han acompañado.

La renovación y el mercado

La situación contractual apareció como otro elemento de ese diagnóstico. El brasileño reconoció que los acontecimientos del verano tuvieron consecuencias en su concentración, aunque sus palabras no incluyeron un anuncio sobre su futuro ni identificaron a los clubes interesados.

"Quizá eso haya afectado a mi inicio de temporada. También mi renovación, que tantos clubes se interesaran por mí el pasado verano, me afectó mucho mentalmente, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", aseguró.

Así, Vinicius evitó atribuir su bajón a una causa única. A la menor carga de preparación añadió el impacto de la eliminación con Brasil y la incertidumbre asociada a su continuidad.

La última parte de su respuesta, sin embargo, introdujo un mensaje distinto: considera que todavía dispone de margen para cambiar el rumbo del curso.

Confianza en los meses claves

El delantero recurrió a su experiencia reciente para defender esa expectativa. Frente al balance del arranque, pidió mirar el recorrido completo de la temporada y sostuvo que su preparación debe permitirle responder cuando lleguen los encuentros de mayor trascendencia.

"La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles. Después terminé con más de 20, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, evolucionando, porque en el momento más decisivo de la temporada siempre estoy ahí", afirmó.

La comparecencia dejó, por tanto, una admisión de responsabilidades sin una renuncia a la confianza. Vinicius reconoció que pudo trabajar más, explicó qué circunstancias le afectaron y defendió su capacidad para reaccionar.

Su argumento mira ahora hacia los próximos meses: convertir esa revisión personal en una mejora sostenida. El brasileño no presentó sus vacaciones ni el mercado como explicaciones excluyentes, sino como piezas de un comienzo que aspira a corregir antes del tramo decisivo.