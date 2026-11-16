Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, el elegido por UEFA para competir contra Infantino en la FIFA

Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), es el candidato elegido por la UEFA para desafiar el mandato de Gianni Infantino y asaltar la presidencia de la FIFA en las próximas elecciones de marzo de 2027. Tras meses de arduas negociaciones y especulaciones en los despachos, la organización europea ha movido ficha de manera oficial.

En una cumbre celebrada hoy y presidida por Aleksander Ceferin, las federaciones nacionales con representación en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA han acordado por unanimidad su apuesta por el dirigente galo, brindándole su pleno y absoluto apoyo. Este movimiento estratégico marca el inicio de una intensa contienda electoral que culminará en el decisivo Congreso de Rabat.

Esta decisión pone fin a un largo periodo de misterio institucional. Durante los últimos meses, las altas esferas de la UEFA, trabajando en estrecha colaboración con la Concacaf, barajaron múltiples alternativas para encontrar el perfil idóneo.

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency. Read more:⬇️ https://t.co/B4rmWCakIF https://t.co/ySEvXCD5pK — UEFA (@UEFA) November 16, 2026

La intención inicial de este bloque aliado pasaba por acordar un candidato de consenso que, a ser posible, no tuviera pasaporte europeo, buscando así facilitar la suma de apoyos globales en el resto de continentes.

En esa línea, el nombre de Victor Montagliani, actual presidente de la confederación norteamericana, resonó con gran fuerza en los pasillos de Nyon. También se puso sobre la mesa la seductora opción de Arsène Wenger.

Sin embargo, el exentrenador del Arsenal declinó amablemente la propuesta, prefiriendo continuar con sus funciones actuales como director de Desarrollo Mundial del Fútbol. Descartadas estas vías, la búsqueda se fue estrechando hasta apuntar definitivamente a Diallo.

Ahora, el cronómetro corre en contra de la burocracia. Para que la candidatura de Diallo adquiera carácter completamente oficial, debe superar un último trámite a nivel doméstico: la ratificación formal por parte del comité ejecutivo de la propia Federación Francesa de Fútbol.

Este paso es indispensable y debe completarse antes del inminente cierre del plazo de inscripción estipulado por la máxima institución del fútbol mundial. Dicha fecha límite está fijada para el próximo miércoles 18 de noviembre, exactamente tres meses antes de que los delegados de todo el mundo se reúnan en Marruecos para emitir su voto.

¿Quién es Philippe Diallo?

Para gran parte del público general, su nombre puede no resultar tan mediático como el de otras grandes leyendas del deporte, pero su peso e influencia en los despachos son indiscutibles. Nacido en Saint-Nazaire y de orígenes ligados al deporte -su padre fue un reconocido campeón de boxeo-, Diallo representa el perfil clásico del hombre de estado: un gestor discreto, analítico, metódico y altamente pragmático.

Su salto a la primera línea de los focos en el fútbol francés se produjo en circunstancias sumamente turbulentas. Asumió la presidencia interina de la federación en enero de 2023, en medio de la grave tormenta institucional que forzó la salida de Noël Le Graët, salpicado por diversas polémicas. Lejos de achicarse ante la crisis, supo estabilizar la institución y ganarse la confianza de todos.

Philippe Diallo, junto a Infantino. EFE

Su trayectoria profesional lo avala como un profundo conocedor de las entrañas políticas, legales y económicas del deporte rey. Durante casi tres décadas ejerció como director general de la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol en Francia (UCPF) y ha liderado el Consejo Social del Movimiento Deportivo (COSMOS).

Posee una habilidad innata para la negociación, el consenso y la diplomacia. Es precisamente ese perfil de tecnócrata conciliador, alejado del ruido mediático y centrado en la estricta viabilidad institucional, lo que ha acabado convenciendo a la UEFA. Ceferin y sus aliados ven en él al líder sólido y necesario para tejer alianzas internacionales, plantar cara al actual modelo de Infantino y liderar la FIFA del futuro.