Mounir, padre de Lamine Yamal: "Él compró una casa a su madre, a su padre y a su abuela. Otros se compran una isla"

Mounir Nasraoui ha reivindicado públicamente la ayuda que Lamine Yamal ha prestado a su familia desde su llegada al fútbol profesional.

Durante una retransmisión en TikTok, el padre del jugador del Barcelona destacó que su hijo ha destinado parte de sus ingresos a comprar viviendas para sus seres queridos. Su intervención combinó el agradecimiento al delantero con una respuesta a quienes cuestionan a su entorno.

Para explicar su orgullo, Mounir Nasraoui contrapuso las decisiones del internacional español con los gastos que atribuye a otros jugadores, aunque no identificó a ninguno.

"Yo no sé, decidme algún futbolista. Algunos se han hecho profesionales y se han comprado una isla. Pues no, ¿sabéis qué ha hecho Lamine? Comprarle una casa a su madre, comprarle una casa a su padre, comprarle una casa a su abuela", afirmó.

El agradecimiento de su padre

El mensaje situó el bienestar familiar como principal argumento de su defensa del futbolista. Mounir presentó esas compras como una muestra del compromiso del joven con quienes lo han acompañado, más allá del valor económico de los inmuebles.

"¿Qué malo hay en eso? Nada. Eso se llama orgullo", añadió durante la emisión.

Después, se dirigió directamente a su hijo para expresarle el respaldo de sus allegados. "Gracias, Lamine. Estamos orgullosos de ti, hijo. Estamos súper orgullosos. Tu familia te quiere y te aprecia y está contigo a muerte, día y noche", aseguró.

La intervención adquirió después un tono más desafiante, con reproches hacia quienes, según sostuvo, critican a los demás sin haber ayudado a sus propios padres.

"Pero las personas que no hacen nada por sus padres ni les ha dado tiempo de hacer nada, se dedican a... Que no, tío. A mí no. No me la vas a jugar nunca", manifestó.

Nasraoui no concretó en esas palabras a quién dirigía su respuesta ni señaló una acusación específica. Su defensa giró alrededor del agradecimiento del delantero hacia su familia.

Lamine ya explicó su decisión

El propio jugador había abordado anteriormente esta cuestión en una entrevista con José Ramón de la Morena en el pódcast Resonancia de corazón.

Al recordar la compra de la vivienda para su madre, explicó que le permitió escoger dónde quería vivir: "Le compré una casa a mi madre. Le pregunté la zona y le dije: 'La que tú quieras'".

Su relato vinculaba esa decisión con las condiciones en las que había crecido. "Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio", recordó.

Para el futbolista, la mejora económica también significaba que su hermano pudiera disfrutar de oportunidades que él no había tenido durante su infancia.

En aquella conversación, Lamine describió la satisfacción que le producía comprobar la tranquilidad de sus familiares: "Veo que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela está tranquila en su casa, mi madre tiene todo lo que ella quiera. Para mí es mi reina, es lo que más quiero, es todo lo que un niño puede pedir".