José Antonio Camacho (71), sobre sus propiedades: "Cuando empecé a ganar dinero, compré una casa y una nave lo primero"

A sus 71 años, José Antonio Camacho contempla el pasado con la satisfacción de quien supo sortear las trampas del éxito prematuro. Procedente de un hogar muy humilde, el legendario zaguero de Cieza creció entre mudanzas continuas marcadas por la necesidad de recortar cualquier gasto cotidiano.

Su padre, carpintero de oficio y perseguido por la Guardia Civil por motivos ideológicos, sacaba adelante a los suyos en un minúsculo taller. Sin embargo, su precoz incorporación a la disciplina merengue con apenas dieciséis años cambió radicalmente el destino económico de su entorno.

En una distendida charla concedida al pódcast Los Fulanos, Camacho detalló con franqueza el destino que dio a sus primeras retribuciones como profesional y el impacto inmediato que tuvieron en el bienestar de sus progenitores:

"Cuando yo empecé a coger el dinero tuve la suerte que estaba en el Madrid porque compré un piso para mis padres, compré una nave para mis padres y de alguna manera pues empecé a comprar cosas de este tipo".

Lejos del derroche característico de muchas promesas emergentes, el exentrenador de la selección española encauzó sus ingresos hacia el sector inmobiliario.

Según reconoció, aquella disciplina no solo respondía a su propia iniciativa, sino al estricto tutelaje ejercido por la cúpula blanca de la época, personificada en Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta:

"El Madrid te vigilaba en ese aspecto, como diciendo este dinero para qué es o para qué lo quieres. Esas cosas las controlaban un poco... En aquella época Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta nos vigilaban mucho de que a los chicos jóvenes sobre todo y a los mayores también le decía: 'Pues invierte aquí, invierte aquí'".

José Antonio Camacho y, a su lado, Esteban Granero EFE

Aquella vigilancia institucional fue decisiva para asentar las bases de su patrimonio: "En aquellos tiempos me compré una casa, me compré otra cosa y eso permanecía. De hecho tengo muchas cosas aún de entonces... la mayoría de las cosas se invertían en inmobiliaria y cosas de este tipo más que otra cosa".

Con el paso del tiempo y tras contraer matrimonio muy joven, el exjugador encontró en su esposa el mejor respaldo para gestionar sus finanzas. Esa visión conservadora y familiar se ha prolongado hasta su faceta actual de inversor.

En Albacete, Camacho ha puesto en marcha recientemente junto a su entorno un ambicioso centro multidisciplinar: "En Albacete, en el centro, hemos abierto una clínica que se llama Mie y es de todo tipo. Estética sobre todo, porque una prima... y luego también tenemos ginecóloga, urólogo, tenemos para el cabello, para todo. Es un chalet grande que hay allí que lo hemos adaptado y estamos muy contentos porque en septiembre va a hacer un año y está funcionando bien".

Un proyecto que demuestra cómo aquella cautela inculcada en Chamartín sigue plenamente vigente décadas después.