Feijóo reprocha a Sánchez que no aseguró la final del Mundial 2030: "Si soy presidente, será mi responsabilidad"

Alberto Núñez Feijóo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya asegurado para España la final del Mundial 2030 y ha asumido que conseguirla será una responsabilidad propia si llega a la Moncloa.

El presidente del PP defendió este domingo en El Partidazo de COPE que los argumentos deportivos, históricos y organizativos españoles justifican albergar el encuentro y reclamó negociar con la FIFA para conocer qué razones podrían llevarlo a otro país.

"Lo que me sorprende es que a estas alturas el Gobierno no haya dicho nada. El Gobierno no ha gestionado y no ha negociado adecuadamente", afirmó Feijóo, que vinculó su eventual llegada a la Presidencia con la obligación de intervenir: "Si tengo esa responsabilidad, será la mía conseguir esa final".

El dirigente cuestionó que la ubicación del partido decisivo no quedara resuelta durante la preparación de la candidatura. "Lo que me sorprende es que, después de que España y Portugal presentasen la candidatura, a la que posteriormente se sumó Marruecos, desde el principio esto no hubiera quedado claro", manifestó.

Su planteamiento pasa por abrir una interlocución con el organismo internacional antes de discutir qué estadio español debería recibir el encuentro. Feijóo pidió conocer los criterios de la FIFA y defendió la negociación como vía para conseguir la final.

"Lo primero es hablar con la FIFA, ver cuáles son los argumentos que maneja para sacarle a España lo que le pertenece. Yo creo mucho en el sentido común, en el diálogo, en la razón, en los argumentos", sostuvo.

Añadió una exigencia de transparencia, sin aportar pruebas de la existencia de compromisos ocultos: "Si hay algún pacto secreto, debemos conocerlo".

Los argumentos de España

Feijóo presentó la aspiración española como una reivindicación respaldada por la trayectoria del país, sus instalaciones y sus resultados deportivos. En su argumentación incluyó los títulos de las selecciones masculina y femenina y la experiencia acumulada en grandes acontecimientos.

"España merece organizar la final del Mundial y lo merece por los hechos, por la historia, por ser los campeones del mundo masculino y femenino", señaló. También enumeró la "capacidad organizativa", las "infraestructuras" y el éxito de otras citas, "desde el Mundial del 82 a las Olimpiadas".

El líder popular extendió esa defensa al continente europeo. "Los argumentos de España estoy convencido de que son muy poderosos y creo que la final del Mundial le corresponde también a Europa celebrarla", afirmó.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante el acto celebrado en Santander. Europa Press

Esas consideraciones expresan la posición del candidato, que presentó la celebración de la final como una prioridad política. También justificó la intervención del Ejecutivo por los recursos públicos comprometidos:

"Cuando se juega con dinero público, dinero del Presupuesto del Estado, lógicamente el presidente del Gobierno tiene que marcar posición".

Entre Madrid y Barcelona

Feijóo evitó respaldar al Santiago Bernabéu frente al Camp Nou. Separó la defensa de una final en España de la elección del recinto y reconoció argumentos a las dos instalaciones.

"Ahí no me voy a posicionar en ningún caso", respondió. Sobre el estadio madridista, destacó "su capacidad y su historia", pero añadió que "el Camp Nou, por supuesto, también tiene derecho a pujar y tiene derecho a acreditar por qué se quiere presentar".

Para el presidente del PP, ese debate solo debería ocupar el primer plano una vez conseguida la adjudicación a España. "Esa es una discusión que me gustaría tener porque eso significaría que habíamos solucionado el problema", explicó.

Feijóo situó así la prioridad en defender la candidatura española ante la FIFA, no en intervenir en la competencia entre Madrid y Barcelona. "Hay que trabajarlo, hay que posicionarse y hay que argumentarlo", insistió antes de ratificar su postura: "Esa es mi posición, yo la he explicado y la mantengo".