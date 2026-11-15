Luis de la Fuente ve truncada su racha de 44 partidos oficiales invicto al frente de la Selección pese a que el combinado nacional peleó hasta el último segundo (2-3).

España se queda al borde de la remontada ante Inglaterra y pasa a cuartos de final de la Nations League como segunda

Estuvo terriblemente noqueada, pensando incluso que podía encajar una dolorosa goleada contra una Inglaterra que le pasó por encima durante casi una hora, pero esta España tiene un gen diferente que le ha llevado hacia la gloria. [España 2 - 3 Inglaterra: así vivimos el partido de la Nations League]

Perdió la Selección ante los Three Lions y se vio truncada la increíble racha de 44 partidos consecutivos invicta con Luis de la Fuente, es cierto, pero tras una hora terrible terminó divirtiendo al personal y dando cabida a la esperanza. Pudo empatar en el añadido, y se puede decir que hasta lo mereció.

El primer borrón en el historial desde marzo de 2023 no es dramático, no dejará facturas. España estará igualmente en los cuartos de final de la Nations League y el único 'drama' es que lo hará como segunda.

Oyarzabal y Nico Williams levantan a la afición tras el segundo gol ante Inglaterra. Reuters

La Selección pagó cara su versión irreconocible de una primera parte que pudo haber sido peor y el despiste en el inicio de la segunda. Kane adelantó de penalti a los ingleses, y Konsa y White sonrojaron a un equipo casi desquiciado.

Pero Lamine, con un destello, prendió la mecha. Provocó un penalti y una expulsión y España volvió a creer. Oyarzabal y Nico echaron leña al fuego y hasta el último segundo el equipo de Luis de la Fuente pudo obrar el milagro.

Los jugadores de la Selección recuerdan al fallecido Jesús de Miguel. Reuters

El Balón de Oro golpea

Por una parte, todo el pescado estaba vendido desde antes de empezar porque las dos selecciones ya estaban en los cuartos de final de la Nations League. Por otra, sin embargo, quedaba por decidir quién se daba el gustazo de pasar como líder y quién lo hacía como segunda de grupo.

En este aspecto era Inglaterra la que tenía todos los deberes por hacer. Sabía que no le valía otra cosa que no fuera asaltar el Metropolitano y echar por tierra el casi inigualable récord del imbatible Luis de la Fuente, así que quizás por eso firmó un inicio arrollador.

Con toda la fuerza y la garra que se le presupone a un equipo inglés de antaño, el equipo de Tuchel dejó pasmada a la Selección en los primeros minutos. Hacía tiempo que no se veía un inicio tan desbordado de España, y eso fue todo mérito de los Three Lions.

🟡¡El Balón de Oro golpea primero! Harry Kane anota el penalti cometido sobre él mismo para adelantar a Inglaterra ante España. 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La @SEFutbol buscará la remontada para liderar su grupo de la #NationsRTVE en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/T2WEjtxHoC — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

Después de una falta de respeto mutua en los himnos y, sin embargo, de un sepulcral minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y las víctimas del último accidente ferroviario, Inglaterra se puso manos a la obra.

Tuvo que ser Pubill el que, casi en la primera acción, apareciera providencial para cortar un avance de White que tenía muchísimo peligro. Lamentablemente, el lateral tuvo que retirarse poco después lesionado para dejar su lugar a Pedro Porro.

En el córner posterior, Bellingham, especialmente silbado en la previa, a punto estuvo de cobrarse su venganza con un cabezazo que despejó Unai Simón por reflejos. Acto seguido, Anderson se topó con la defensa española en un disparo que olía a gol.

No había hecho sino empezar el asedio inglés en el Metropolitano. Unai Simón asumió riesgos en alguna que otra salida de balón para encoger el corazón de los hinchas españoles, y el disparo de Harry Kane desde la frontal fue tan ajustado que se marchó por milímetros.

Harry Kane y Laporte discuten en el partido. Reuters

Corría el minuto 7 de juego tan sólo, pero era casi un milagro que Inglaterra no fuera ya por delante en el marcador.

Mientras tanto, España se ahogaba en la perfecta presión que había dispuesto Tuchel. Anderson y Rice encimaban constantemente a Zubimendi y a Fabián. Los centrocampistas españoles siempre recibían de espaldas y con el aliento de un rival en el cogote, así que no podían trenzar el juego de la Selección.

Casi un cuarto de hora tardó el combinado nacional en sacudirse esta presión de encima gracias a Lamine Yamal. Una carrera del delantero terminó con la tarjeta amarilla a Declan Rice, obligado a cortar el avance del jugador del Barça.

El partido poco a poco se fue enfriando y eso fue una buena noticia para España. Poco a poco, el balón pasó a ser más para los de Luis de la Fuente, pero aún así Inglaterra volvió a avisar por medio de Rogers.

Lamine y Gordon pelean por un balón. Reuters

La posesión española comenzó también a transformarse en pases más cerca de la zona de peligro. Empezó a jugar en campo contrario la Selección, y un disparo de Lamine provocó el 'uy' en la grada. Eso sí, de lo poco que llevarse a la boca ofensivamente en esta primera parte.

Se ilusionó el Metropolitano con una salida arriesgada de Unai Simón por el centro, la conexión con Baena y la llegada vertical al área. Pero no hubo remate, no había finura. Acto seguido, el golpe de realidad.

Anderson sirvió un tremendo pase desde campo propio que cogió desprevenida a la zaga de España. Kane le ganó la espalda a los centrales, y cuando Cubarsí llegó a su altura le arrolló claramente. Pedía falta previa Cucurella, pero no la hubo.

Harry Kane anota el primer gol ante España. Reuters

El Balón de Oro asumió la responsabilidad y con la fuerza y extraordinaria efectividad que le caracteriza, fusiló a un Unai Simón que le adivinó las intenciones.

Todo ello al borde del descanso. Quizás la primera parte más inoperante de España en ataque desde hace mucho tiempo. Sin disparos entre los tres palos y apenas sin presencia en el área contraria.

A punto del milagro

Luis de la Fuente tenía claro qué era lo que había que tocar en el descanso e hizo tres cambios de una tacada. Fermín y Pedri para darle presencia y versatilidad al centro del campo, y Huijsen en el lugar de Cubarsí. También se fueron Fabián y Merino.

Parecían buenos cambios. Eran, de hecho, los que demandaba el partido, especialmente en la zona ancha, pero salieron rana. No era el día, y cuando uno se levanta con el pie izquierdo todo va al revés.

En el primer acercamiento serio de la segunda parte, Inglaterra, volvió a golpear a balón parado. Esta vez a través de un córner. Rice la puso con música desde la esquina y Konsa apareció solo en el área pequeña para rematar. 0-2, todo cada vez más complicado.

Konsa dobla la ventaja de Inglaterra. Acción a balón parado que ejecuta Rice y que el central manda a la red. 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 España - Inglaterra, de la #NationsRTVE, en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/YCXOx6LwIW — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

La batalla pareció quedar vista para sentencia poco después. Una rápida combinación de Inglaterra culminó con el disparo de White desde dentro del área con el que batió por bajo a Unai Simón y estableció el 0-3.

España estaba descompuesta, absolutamente irreconocible. Desquiciada y fuera de lugar, quizás se temía una goleada peor.

Pero entonces el fútbol le dio una segunda oportunidad cuando nadie lo esperaba. Lamine robó con Inglaterra saliendo, se metió en el área y Anderson le derribó por detrás cuando encaraba a Trafford.

🇪🇸 𝙀𝙎𝙋𝘼𝙉̃𝘼 𝙑𝙐𝙀𝙇𝙑𝙀 𝘼𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 - Robo de Lamine Yamal y penalti de Anderson 🔴 Tarjeta roja al jugador inglés - Revisión por posible falta del '10' de España en el robo ✅ El VAR dice que no es falta ⚽️ GOOOOL DE OYARZABAL ¡España busca la remontada imposible! — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

Penalti y expulsión. No cabía otra. Como tampoco cabía el fallo de Oyarzabal. El Metropolitano echó humo, se encendió con un ambiente de remontada y la Selección creyó.

La entrada de Nico Williams invitó a ello. A falta de quince minutos para el final un pase en profundidad para Lamine y una asistencia de éste terminó en el gol de Nico.

🇪🇸 ¡ESPAÑA A UN GOL DE UNA REMONTADA IMPOSIBLE! Nico Williams anota a placer el 2-3 tras un gran pase de Lamine Yamal. 🏟️ Los últimos minutos del partido de la #NationsRTVE en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/vDMLvYJvT0 — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

España estaba en el partido, vaya si lo estaba. Y restaba un cuarto de hora de asedio en busca del empate.

Tuchel tiró de la manta hacia atrás e Inglaterra entró en modo supervivencia. Con uno menos, una España completamente desatada y un Metropolitano volcado, se respiraba ambiente de remontada.

A punto estuvo de llegar. Al menos hasta el empate, porque la Selección gozó de ocasiones suficientes para haberlo logrado. Sin embargo, los ingleses resistieron hasta la extenuación. No querían echar por tierra el gran trabajo de toda una hora maravillosa de juego.

Luis de la Fuente da instrucciones desde la banda en el partido ante Inglaterra. Reuters

El asalto al Metropolitano acabó siendo un hecho. Los tres leones le devolvieron la moneda de Wembley de hace unos meses a España y, de paso, se quedaron con el liderato del grupo de la Nations League para pasar a cuartos de final como primeros.

España llevaba más de tres años y medio invicta en un partido oficial. La racha no podía prolongarse hasta la eternidad.

España 2-3 Inglaterra

España: Unai Simón; Pubill (Pedro Porro, min. 21), Laporte, Cubarsí (Huijsen, min. 46), Cucurella; Fabián (Pedri, min. 46), Zubimendi (Nico Williams, min. 72), Mikel Merino (Fermín, min. 46) ; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

Inglaterra: Trafford; White (Burn, min. 90), Quansah, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Gordon (Calvert Lewin, min. 82), Bellingham (Spence, min. 82) y Kane (Lewis-Kelly, min. 78).

Goles: 0-1, min. 45: Kane, de penalti. 0-2, min. 53: Konsa. 0-3, min. 57: Ben White. 1-3, min. 64: Oyarzabal, de penalti. 2-3, min. 75: Nico Williams.

Árbitro: Clement Turpin. Expulsó con roja directa a Anderson (min. 62) Amonestó a Cucurella (min. 50), Lamine Yamal (min. 57) y Baena (min. 68) y a Rice (min. 15) y Pickford (min. 66).

Incidencias: Último partido de la fase del grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid 63.778 espectadores, con 3.600 hinchas ingles. Antes del encuentro, hubo un homenaje a los campeones del mundo y un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre.