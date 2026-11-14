Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo. RFEF

La nueva regulación incorpora avances en transparencia y control, pero mantiene la concentración del poder federativo.

La RFEF reforma sus Estatutos, pero el CSD avala contradicciones con la Ley del Deporte

La Real Federación Española de Fútbol tiene nuevos Estatutos. El Boletín Oficial del Estado publicó el 13 de noviembre la reforma ratificada por el Consejo Superior de Deportes el pasado 28 de agosto.

Una actualización necesaria para adaptar la organización federativa a la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, pero que plantea importantes interrogantes jurídicos y de gobernanza.

La reforma incorpora avances que deben reconocerse. Refuerza las obligaciones de transparencia, amplía los derechos de los futbolistas, desarrolla los mecanismos de control económico y atribuye a la Asamblea General la designación de determinados órganos disciplinarios y de supervisión.

También regula las relaciones con las federaciones autonómicas mediante un convenio único de integración y establece nuevas garantías en materia de igualdad, conciliación y protección de menores.

Sin embargo, buena parte de estas novedades no constituye una verdadera innovación, sino la incorporación de obligaciones que la legislación deportiva ya imponía. Una cosa es trasladar la ley a los Estatutos y otra muy distinta es garantizar su cumplimiento efectivo.

Y precisamente ahí comienzan los problemas.

La primera contradicción es especialmente llamativa. El artículo 33.2 de los nuevos Estatutos establece que el director ejecutivo o el secretario general será miembro de la Junta Directiva. Sin embargo, el artículo 47.5 de la Ley del Deporte prohíbe expresamente dicha pertenencia.

La distinción es jurídicamente elemental: una cosa es asistir a las reuniones como secretario, levantar acta y supervisar la legalidad de las actuaciones; otra, muy diferente, es integrarse como miembro del órgano cuya regularidad jurídica debe controlar. ¿Cómo puede ratificarse una disposición estatutaria aparentemente contraria a una prohibición legal expresa?

La segunda cuestión afecta al control económico. El artículo 36.4 establece que la Comisión de Control Económico puede comunicar al CSD las irregularidades detectadas. Pero el artículo 58.3 de la Ley 39/2022 establece esa comunicación como una obligación.

Lo que el legislador establece como deber no puede convertirse, mediante una norma estatutaria de rango inferior, en una facultad discrecional.

Ambas previsiones plantean una cuestión institucional que trasciende la propia RFEF: ¿qué alcance tiene el control de legalidad ejercido por el CSD al ratificar unos Estatutos que contienen disposiciones aparentemente incompatibles con la ley que precisamente deben desarrollar?

Tampoco resulta plenamente satisfactoria la reforma de los órganos de control. La Asamblea General pasa a designar determinados órganos disciplinarios, la Comisión de Control Económico y el Comité de Ética y Buen Gobierno.

Es un avance formal respecto del modelo anterior, pero las propuestas siguen dependiendo de la Junta Directiva o de la Presidencia.

La independencia no se garantiza únicamente cambiando quién vota en un nombramiento. Requiere procedimientos transparentes, criterios objetivos de selección, incompatibilidades efectivas y garantías suficientes frente a las interferencias de quienes deben ser fiscalizados.

Otro aspecto discutible es el mantenimiento de la reelección presidencial sin límite de mandatos, posibilidad que ya contemplaban los Estatutos anteriores. Además, desaparece la restricción que impedía a quienes habían cesado anticipadamente volver a presentarse antes de que concluyera el período olímpico.

No se trata de una ilegalidad: la Ley del Deporte permite establecer límites de mandato, pero no los impone de manera general. Sin embargo, desde la perspectiva del buen gobierno, cabe preguntarse si una federación que ejerce funciones públicas y administra importantes recursos no debería incorporar mayores garantías de alternancia y de equilibrio institucional.

También conviene advertir que el nuevo régimen disciplinario no entra íntegramente en vigor con esta publicación. Las disposiciones transitorias aplazan su aplicación hasta su correspondiente desarrollo reglamentario, manteniéndose, entretanto, el régimen anterior en los términos previstos.

Presentar esta reforma como una transformación inmediata del sistema disciplinario sería jurídicamente incorrecto.

Y hay un último detalle particularmente revelador. A fecha de hoy, 14 de noviembre, la sección oficial de Estatutos de la web de la RFEF sigue identificando como vigente la edición de 2022, sin incorporar la nueva versión publicada en el BOE.

Resulta sorprendente que una reforma que proclama la transparencia y la publicidad normativa aún no figure actualizada en el apartado específicamente destinado a sus Estatutos.

Las federaciones deportivas no son asociaciones privadas ordinarias. Ejercen funciones públicas, adoptan decisiones que afectan a miles de clubes y deportistas y ocupan una posición institucional que exige garantías especiales de legalidad, responsabilidad y control.

La modernización federativa no puede medirse únicamente por el número de artículos reformados ni por la incorporación de nuevas declaraciones de principios. Debe valorarse por la independencia real de sus órganos, la transparencia de sus decisiones y la capacidad de someter el ejercicio del poder a controles efectivos.

La RFEF ha reformado sus Estatutos. Ahora debe demostrar que también está dispuesta a reformar su gobernanza. Y el CSD, cuya función de tutela incluye garantizar el respeto efectivo de la ley.