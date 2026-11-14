Dani Carvajal, en un partido de Liga con el Getafe .

Dani Carvajal (34), sobre las elecciones del 29-N: "Es una pena cómo están la vivienda o la sanidad. Hay que ir a votar"

Dani Carvajal se convirtió en uno de los últimos movimientos del mercado de fichajes del Getafe, aunque su incorporación no se hizo oficial hasta el 13 de octubre. El lateral derecho llegó al conjunto azulón como agente libre, después de poner fin a su etapa en el Real Madrid.

En una entrevista en El Larguero, el programa de la Cadena SER presentado por Manu Carreño, Carvajal explicó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del club madrileño, pese a contar con otras ofertas económicamente más atractivas.

Durante la conversación también abordó una cuestión que preocupa especialmente a la sociedad española: la situación de la vivienda. El futbolista quiso dejar claro que "no suelo dar mi visión política" y recordó que "nunca públicamente me he posicionado sobre nada".

No obstante, el exjugador del Real Madrid reconoció que "a todos nos preocupa el estado actual de nuestro país". En este sentido, destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Al hablar de las principales dificultades que atraviesa actualmente el país, el excapitán del Real Madrid señaló especialmente dos ámbitos que considera preocupantes. "Es una pena cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad", manifestó durante su intervención en el espacio radiofónico.

Asimismo, Carvajal puso sobre la mesa otra cuestión que también le genera inquietud: "La deuda pública sigue subiendo". Sin embargo, evitó señalar a un único responsable de esta situación.

Dani Carvajal, en un partido del Getafe. Europa Press

El defensa del Getafe confía en que las próximas elecciones generales puedan suponer un punto de inflexión y permitan abordar estos problemas. "Esperemos que con la próxima legislatura se pueda poner solución", afirmó.

Por último, el futbolista defendió la importancia de que los ciudadanos analicen las distintas propuestas políticas sin dejarse llevar por la división entre bloques. En este sentido, aconsejó que la población consulte los programas electorales antes de tomar una decisión.

"Tenemos un país maravilloso, un país que entre todos podemos hacer que sea idílico... que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor y ojalá que se vayan solucionando los problemas", concluyó Carvajal.