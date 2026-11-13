Jesús Owono, en un partido con el FC Andorra. FC Andorra

Owono, el portero del Andorra que chocó con Jesús de Miguel, recibe 12 partidos de sanción

Jesús Owono, portero del FC Andorra, ha sido sancionado este viernes con 12 partidos de suspensión por su expulsión ante el Tenerife el pasado 2 de noviembre, después del choque con Jesús de Miguel, fallecido al día siguiente.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha aplicado el castigo máximo previsto para la infracción que atribuye al guardameta, quien continúa apartado de los entrenamientos tras lo sucedido.

El órgano federativo encuadra la acción en el artículo 102 del Código Disciplinario y fundamenta su decisión en la ejecución de la entrada, la fuerza empleada y las consecuencias del impacto.

La resolución incorpora también las multas accesorias previstas en el artículo 52 y señala que ninguna de las partes presentó alegaciones sobre los hechos consignados en el acta dentro del plazo establecido.

La sanción se conoce mientras el futbolista permanece junto a su entorno, sin fecha para regresar al trabajo con sus compañeros.

Su entrenador, Carles Manso, explicó este jueves que el club está respetando sus tiempos y reclamó cautela ante las informaciones sobre una posible retirada: "Es aún muy blnbopronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener".

El acta y la sanción

La jugada se produjo en el minuto 96 del encuentro correspondiente a la duodécima jornada de Segunda División.

El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó a Owono por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Momento del choque entre Owono y Jesús de Miguel. REDES SOCIALES

De Miguel recibió atención médica sobre el césped y fue retirado en camilla.

Disciplina considera determinantes tanto la posición de la pierna como la brusquedad del contacto y la intensidad descrita por el colegiado.

A esos elementos añade la asistencia que necesitó el delantero y su posterior fallecimiento para justificar que la suspensión alcance el límite superior de la sanción aplicable.

El castigo deportivo responde, por tanto, a la valoración conjunta de la conducta y de sus consecuencias.

El partido quedó interrumpido para atender al atacante. Según recoge el acta, el equipo arbitral se retiró a los vestuarios ante la gravedad de su estado y posteriormente se reunió con los capitanes y delegados.

Ambos conjuntos manifestaron que carecían de condiciones anímicas para continuar y se acordó suspender el encuentro. La muerte del futbolista del Tenerife se conoció al día siguiente.

Los tiempos del portero

Más allá de la resolución, el futuro inmediato de Owono sigue condicionado por su situación personal.

Manso explicó, durante la comparecencia previa al partido contra el Almería, que el guardameta cuenta con el acompañamiento de sus familiares y personas cercanas.

"La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado", afirmó el técnico, que pidió preservar su intimidad.

Jesús Owono, en un partido con el FC Andorra. FC Andorra

El entrenador insistió en que el Andorra no pretende acelerar ninguna decisión sobre su regreso.

"Le estamos dando espacio y cuando él considere oportuno ya dirá si vuelve o no", señaló.

También defendió que el desenlace no fue intencionado y explicó que la plantilla está recibiendo ayuda psicológica para afrontar lo ocurrido, en unos días que han alterado la preparación y la actividad del equipo.

Owono ya había expresado su pesar mediante un comunicado difundido por el club. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", manifestó.

En ese mensaje también mostró su disposición a afrontar lo que suceda: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto".