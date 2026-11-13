El exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira (i) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE EFE

El 'caso Negreira' acaba sus testificales con Gerard López y encara su recta final pendiente de decidir si habrá juicio

El 'caso Negreira' se aproxima al final de su investigación tras las declaraciones como testigos de Gerard López y Toni Alonso, exentrenador y exdelegado del Barça B.

Ambos han confirmado este viernes la existencia de los informes arbitrales vinculados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El juzgado todavía debe recibir documentación y valorar si existen indicios delictivos suficientes para que el procedimiento avance hacia un juicio.

Las diligencias están prácticamente completadas, aunque quedan pendientes documentos del FC Barcelona y de la Agencia Tributaria, además de informes sobre la salud de José María Enríquez Negreira.

Estas actuaciones preceden a la decisión sobre el cierre de la instrucción, que no supone por sí mismo que vaya a celebrarse una vista oral.

Para qué servían los informes

López ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y ha reconocido que recibió los documentos preparados por Negreira y su hijo durante su etapa al frente del filial, entre 2015 y 2018.

Según El Periódico, a partir de fuentes judiciales citadas, ha explicado que le resultaban "útiles" para preparar los encuentros.

El técnico ha situado esa utilidad en las características de las categorías inferiores a Primera División. Ha señalado que los colegiados eran menos conocidos y que disponer de información previa permitía anticipar sus criterios.

Entre los aspectos que podían consultar figuraban su tendencia a mostrar tarjetas o su disposición a conversar con los futbolistas.

Gerard López, en una imagen de archivo. Europa Press

También ha recordado que entonces no disponían de VAR y ha defendido la necesidad de estudiar todos los factores que podían intervenir en un partido, incluido el arbitraje. A su juicio, cualquier equipo tendría interés en acceder a ese conocimiento antes de competir.

Por su parte, Alonso, que ejerció como delegado del filial durante 32 años, ha corroborado la existencia de los informes.

El destino de los pagos

La causa examina los aproximadamente ocho millones de euros que distintas directivas del Barcelona abonaron entre 2001 y 2018 a Negreira. Su hijo, Javier Enríquez Romero, también elaboraba documentación sobre los árbitros y figura como investigado en el procedimiento.

El club sostiene que contrató un servicio destinado a conocer las características de los colegiados. Sin embargo, los antiguos entrenadores del primer equipo Luis Enrique y Ernesto Valverde negaron ante el juzgado haber recibido o consultado esos materiales y afirmaron que no los necesitaban.

Sus declaraciones se refieren a una experiencia distinta de la descrita por Gerard López en el filial.

La Fiscalía mantiene que los desembolsos perseguían obtener un trato favorable del CTA, no pagar un asesoramiento arbitral. Sobre esa hipótesis sitúa posibles delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.

Determinar si existen indicios para continuar el procedimiento será una decisión posterior a las diligencias pendientes, entre ellas las relativas al trastorno neurocognitivo de Negreira, compatible con alzhéimer.