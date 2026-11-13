Abdul, tío de Lamine Yamal (19): "Le preparo el cuscús en casa, en mi restaurante nadie le dejaría tranquilo"

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial pese a su juventud. Su éxito y sus importantes ingresos y su presencia en los medios contrastan con una faceta que el jugador sigue manteniendo muy presente: sus orígenes.

El delantero del FC Barcelona creció en Rocafonda, un barrio humilde de Mataró (Barcelona), donde sus vecinos siguen con orgullo la trayectoria del joven y valoran que nunca haya ocultado el lugar del que procede.

Parte de su familia continúa viviendo en el barrio, entre ellos su tío Abdul, propietario de un bar en sus calles y una de las personas que mejor conoce al futbolista desde sus primeros años.

Su relación sigue siendo muy cercana y, aunque Lamine ha alcanzado una dimensión internacional, su tío continúa ejerciendo ese papel de protección y aconsejándole sobre cómo afrontar su carrera y su vida personal.

El establecimiento de Abdul se ha convertido prácticamente en un espacio dedicado a recordar los éxitos de su sobrino. Según recoge El Periódico, que ha podido conversar con él, las paredes del local están decoradas con fotografías del futbolista y recuerdos de su trayectoria, entre ellos una camiseta enmarcada que utilizó durante la final de la Eurocopa con la selección española.

Lamine celebra su segundo gol ante el Alavés. EFE

La relación entre ambos va mucho más allá del vínculo familiar. Abdul recuerda que se encargó de cuidar a Lamine cuando era pequeño y que siempre lo ha considerado como a uno de sus propios hijos. "De pequeño siempre estaba en casa, lo cuidaba como a un hijo más. Para mí es eso, un hijo, y lo será toda la vida. Lo llevo en el corazón", relata.

Pese a que ahora sus compromisos profesionales hacen que coincidan con menos frecuencia, el contacto entre ambos no se ha perdido.

Su tío sigue pendiente de sus rutinas y aprovecha las conversaciones que mantienen por WhatsApp para recordarle la importancia de cuidarse y descansar. "Le recuerdo que tiene que comer bien, descansar, irse a dormir pronto porque mañana tiene partido, que tiene que estar tranquilo y mantenerse fuerte", explica.

El bar de su tío

La fama de Lamine Yamal también ha cambiado la atención que recibe el entorno familiar. Sin embargo, Abdul continúa con su actividad habitual al frente del restaurante y no contempla abandonar su trabajo por la repercusión que ha adquirido su sobrino. "Toda la vida he trabajado y no puedo dejar de trabajar", afirma.

El establecimiento, además, no es un lugar al que el futbolista pueda acudir con total tranquilidad. La presencia de curiosos y aficionados dificultaría que disfrutase de una comida con normalidad, por lo que su tío prefiere prepararle sus platos favoritos en casa. "Yo a Lamine le preparo el cuscús en casa, en mi restaurante nadie le dejaría tranquilo", cuenta.

Más allá de los éxitos y de la popularidad que ha alcanzado, Abdul asegura que su sobrino conserva un vínculo especial con Rocafonda. Allí pasó buena parte de su infancia, jugó con sus primos y construyó amistades que todavía mantiene.

Unos recuerdos que explican por qué sigue regresando al barrio siempre que sus obligaciones deportivas se lo permiten.

Su tío también destaca el impacto que la trayectoria del delantero ha tenido en la imagen de esta zona de Mataró. La proyección internacional del futbolista ha conseguido que Rocafonda sea conocida en muchos lugares donde antes apenas se sabía de su existencia.

En palabras de Abdul, gracias a su sobrino "todo el mundo sabe qué es Rocafonda".

De esta manera, mientras Lamine Yamal continúa batiendo récords y consolidándose entre las grandes estrellas del fútbol, su familia sigue recordándole la importancia de mantener los pies en el suelo.

Para Abdul, por muchos títulos y reconocimientos que consiga, seguirá siendo aquel niño al que cuidaba en casa y al que continúa aconsejando como el primer día.