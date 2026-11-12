Scaloni será el seleccionador de Argentina hasta el Mundial de 2030: "Es lo que queríamos todos en este momento"

Como se esperaba, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Scaloni han alcanzado un acuerdo para extender el contrato del seleccionador hasta 2030. La renovación contempla su continuidad al frente de la Albiceleste durante la próxima Copa América y la clasificación para el Mundial de 2030.

El anuncio se ha hecho oficial en una rueda de prensa encabezada por 'Chiqui' Tapia, junto al propio entrenador, antes de la última ventana internacional del año, en la que Argentina disputará dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica.

"Es un día muy especial para la selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030", anunció el presidente de la AFA al comienzo de la comparecencia.

Claudio Tapia en conferencia de prensa junto al entrenador de la #SelecciónMayor: "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 12, 2026

'Chiqui' Tapia mostró su satisfacción por el acuerdo y reconoció que existía un gran interés por cerrar la continuidad del técnico: "Es algo que todos querían y queríamos. Estamos convencidos desde el primer día. Esta noticia nos tenía desvelados y muy ansiosos. Vamos a seguir el camino juntos, por más éxitos", añadió.

Por su parte, Scaloni destacó que ambas partes compartían el deseo de prolongar una etapa que ha cambiado la historia reciente del fútbol argentino. "Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas", señaló el seleccionador.

El artífice de los éxitos

Desde su llegada al banquillo, el técnico de Santa Fe ha transformado a la selección argentina. Bajo su dirección, el equipo ha conquistado cuatro títulos internacionales y ha experimentado una profunda renovación generacional.

Scaloni asumió inicialmente el cargo de forma interina a mediados de 2018 y terminó liderando un proyecto que puso fin a 28 años sin títulos de la selección absoluta. Su balance supera el centenar de partidos y refleja un porcentaje de puntos conseguidos superior al 79%.

Su nombramiento como seleccionador absoluto se produjo en agosto de 2018, pocas semanas después de la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia. Acompañado por Pablo Aimar y Walter Samuel en el cuerpo técnico, el exfutbolista de Newell's iba a ser el seleccionador durante seis encuentros amistosos.

Scaloni, durante el partido contra Egipto. REUTERS

El primer gran éxito llegó el 10 de julio de 2021. Argentina derrotó por 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná, gracias a un gol de Ángel Di María, y se proclamó campeona de la Copa América. El triunfo puso fin a casi tres décadas de espera para la selección absoluta y supuso el primer título de la etapa de Scaloni.

Menos de un año después, el 1 de junio de 2022, el equipo volvió a demostrar su fortaleza al imponerse por 3-0 a Italia en Wembley. Aquella victoria le permitió conquistar la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida como Finalissima, y reforzó las expectativas de cara al siguiente Mundial.

El mayor desafío para Scaloni llegó en noviembre de 2022, con el comienzo del Mundial de Catar. Argentina debutó el día 22 con una inesperada derrota por 2-1 ante Arabia Saudí, un resultado que puso en duda las opciones de un equipo que llegaba al torneo como uno de los grandes favoritos.

El recorrido culminó el 18 de diciembre de 2022 en el estadio de Lusail, en una de las finales más emocionantes de la historia de los Mundiales. Argentina empató 3-3 frente a Francia después de 120 minutos y terminó imponiéndose en la tanda de penaltis por 4-2.

De esta manera, la Albiceleste consiguió su tercera Copa del Mundo, después de los títulos conquistados en 1978 y 1986.

La victoria consagró definitivamente a Scaloni como uno de los grandes entrenadores del fútbol internacional. Su trabajo recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que le distinguió como mejor entrenador masculino del mundo, además de obtener el premio The Best de la FIFA.

Con la renovación hasta 2030, Argentina garantiza la continuidad del técnico que ha devuelto a la selección a lo más alto del fútbol mundial.