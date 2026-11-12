Materazzi compara la muerte de Jesús de Miguel con el cabezazo de Zidane: "¿Y si me hubiera pasado a mí?"
El exdefensa italiano recuerda en una entrevista la agresión del francés en la final de 2006 y lamenta que nunca se disculpara públicamente.
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Marco Materazzi ha relacionado la muerte de Jesús de Miguel con el cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006.
En una entrevista publicada este jueves por La Gazzetta dello Sport, el exdefensa italiano explica que el fallecimiento del futbolista le ha llevado a pensar en las consecuencias que pudo tener aquella agresión, veinte años después de uno de los episodios más recordados de su carrera.
"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una acción de juego: ¿y si me hubiera pasado a mí?", afirma Materazzi.
La comparación surge cuando el entrevistador le plantea si las imágenes del cabezazo resultan más incómodas para Zidane que para él. Materazzi rechaza esa impresión y recurre al caso de De Miguel para expresar su preocupación por lo que podría haber ocurrido.
Su intervención desplaza así el recuerdo de aquella final hacia las posibles consecuencias físicas del golpe.
La disculpa que echa en falta
La conversación también aborda unas palabras recientes del francés, quien había asegurado que no estaba orgulloso del cabezazo, aunque tampoco sentía remordimientos. Materazzi considera contradictoria esa postura y sostiene que una disculpa habría permitido cerrar antes el enfrentamiento.
"Hoy diría lo que habría dicho aquella noche de hace veinte años, o al día siguiente: 'Me equivoqué, pero me provocaron: juzguen ustedes cómo ocurrió, yo pido disculpas'", explica.
En su opinión, Zidane habría salido beneficiado: "Él habría quedado como un señor y Materazzi como el 'idiota de siempre', el que lo había provocado a su manera".
El italiano tampoco reniega del comportamiento defensivo que precedió al incidente. "No fui ni el primero ni el último en sujetar a un rival para impedir que marcara", sostiene. Incluso asegura que, como entrenador, felicitaría a un defensa capaz de impedir con astucia el salto de su adversario.
Un encuentro en Milán
Materazzi sitúa una oportunidad de reconciliación en noviembre de 2010, en el hotel Meliá de Milán, antes de un Milan-Real Madrid. Según su relato, acababa de saludar a José Mourinho cuando se encontró con Zidane y tomó la iniciativa de estrecharle la mano.
"Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve", recuerda haberle dicho. Siempre según su versión, el francés respondió: "No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado". Materazzi lamenta que posteriormente negara aquel acercamiento y dijera que lo había confundido con un aficionado.
El excentral mantiene que nunca ha rechazado hacer las paces, pero termina con otro reproche: "No era mi primera provocación, pero tampoco era su primer cabezazo. Y eso siempre se ha señalado demasiado poco".
Pese a ello, cree que Zidane ha dejado atrás el episodio gracias a su trayectoria posterior como entrenador.