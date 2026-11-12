José Rodríguez, en la previa de un partido de Champions. SportYou

José Rodríguez (31), sobre sus propiedades: "Tengo edificios y casas. Pasé de querer muchos ceros en el banco a invertir"

Los ingresos que un futbolista obtiene a lo largo de su trayectoria profesional pueden marcar su futuro una vez que cuelga las botas. José Rodríguez, centrocampista que llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid siendo todavía adolescente, ha hablado sobre su situación económica y sus inversiones en el pódcast Offsiders.

Tras pasar por diferentes clubes y ligas europeas, conquistar títulos en Turquía e Israel y atravesar etapas complicadas, el jugador ha explicado cómo ha gestionado el dinero que ha ganado durante su carrera.

Con el paso del tiempo, su mentalidad respecto al ahorro también ha evolucionado. Aunque actualmente ha apostado principalmente por el sector inmobiliario, al principio su prioridad era acumular dinero en el banco. "Yo tuve al principio muchas peleas con mi padre porque yo quería ver muchos ceros en el banco".

Sin embargo, la perspectiva de una retirada cada vez más cercana le hizo replantearse cómo administrar sus ingresos y buscar alternativas para garantizar su estabilidad económica cuando dejase de percibir las cantidades propias del fútbol profesional.

"Tengo edificios y casas", reconoce Rodríguez al explicar el destino de parte de su patrimonio. La inversión inmobiliaria se convirtió progresivamente en su principal apuesta, especialmente cuando empezó a ser consciente de que su etapa como futbolista podía estar acercándose a su final. "Desde hace 5 años veo que mi carrera puede finalizar me puse a invertir y yo lo tengo todo prácticamente en viviendas".

José Rodríguez, en un partido con el Real Madrid .

Durante la entrevista también ha recordado los problemas que tuvo con algunos de sus representantes, una situación que le llevó a cambiar de agentes y que todavía tiene consecuencias judiciales.

Rodríguez considera que contar con profesionales de confianza resulta esencial para evitar conflictos económicos y poder concentrarse en su carrera deportiva.

Sus primeros contratos

Para comprender cómo ha construido su patrimonio hay que remontarse a sus primeros años en el fútbol. Natural de Villajoyosa (Alicante), comenzó su formación en los equipos de su localidad y en las categorías inferiores del Hércules.

En 2009, con apenas 14 años, recibió la oportunidad de incorporarse al Real Madrid. El dinero no fue determinante a la hora de tomar aquella decisión, tal y como recuerda: "El Real Madrid era el que menos me pagaba pero no lo dudé ni un segundo".

Su progresión en la cantera madridista le permitió acceder posteriormente al Castilla y empezar a percibir cantidades económicas más importantes.

Pese a ese cambio, asegura que su manera de ser no dependía del dinero que ingresaba: "Yo cuando firmo el contrato con el Castilla ya cobraba unas cantidades. Era la misma persona que cuando cobraba 350 euros", cuenta.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó el 31 de octubre de 2012. José Mourinho (63) decidió darle minutos en el encuentro de Copa del Rey ante el Alcoyano, un partido que terminó con victoria madridista por 1-4 y en el que Rodríguez consiguió marcar.

Aquella temporada también participó en algunos encuentros de Liga y Champions, aunque su presencia en la dinámica del primer equipo no llegó a consolidarse.

Por aquel entonces, el Arsenal mostró interés en hacerse con sus servicios y le presentó una oferta económica muy superior a la que tenía en Madrid. Aun así, optó por continuar en el club blanco: "El Arsenal me ofrecía 25 veces más, lo pensé pero la mejor decisión que tomé fue quedarme".

Su siguiente paso fue buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu. En la temporada 2014-2015 jugó cedido en el Deportivo de La Coruña, donde disputó 25 partidos de Liga.

Al finalizar aquella campaña puso rumbo al Galatasaray, en el verano de 2015. Su etapa en el fútbol turco estuvo marcada por la conquista de la Copa y la Supercopa, antes de iniciar una nueva aventura en Alemania con el Mainz 05.

Un trotamundos del fútbol

La carrera de Rodríguez fue tomando un rumbo muy diferente al que había imaginado durante sus años en la cantera del Real Madrid. Los cambios de equipo y las experiencias en distintos países le obligaron a adaptarse a nuevas competiciones y circunstancias profesionales.

Sobre aquella etapa en el conjunto blanco, el centrocampista reflexiona: "Las etapas del Madrid fueron un sueño. Es la ilusión de todo niño que la cumplí pero no es la realidad".

Tras su paso por Alemania, llegaron varias cesiones que le llevaron al Málaga, al Maccabi Tel Aviv y al Fortuna Sittard. En agosto de 2019 regresó al Málaga, aunque surgieron problemas administrativos que impidieron su inscripción.

Como consecuencia, permaneció durante la primera mitad de la temporada sin poder disputar encuentros oficiales.

Su situación cambió en enero de 2020, cuando se incorporó al Fuenlabrada en calidad de cedido. El Málaga confirmó entonces que no había sido posible tramitar su ficha y que el acuerdo con el conjunto madrileño no contemplaba una opción de compra.

Posteriormente, el futbolista encontró una etapa de mayor estabilidad en el Maccabi Haifa. Allí logró conquistar dos campeonatos de Liga consecutivos, correspondientes a las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

Su recorrido profesional continuó después en Bélgica, con el Union Saint-Gilloise, y en otros destinos como el Hapoel Tel Aviv, el Adana Demirspor de Turquía y el Flamurtari de Albania.

Las inversiones inmobiliarias

En la actualidad, Rodríguez mantiene su vinculación con el fútbol a través del Fuenlabrada, aunque su situación financiera le permite plantearse nuevos retos sin depender de un salario deportivo.

Sus inversiones inmobiliarias le han proporcionado una estabilidad que considera fundamental para afrontar esta nueva etapa: "Yo me puedo permitir trabajar sin cobrar ahora mismo".

El exmadridista continúa formándose con la intención de desarrollar su carrera profesional en los despachos de un club. Su objetivo es dar el salto a la dirección deportiva y seguir ligado al deporte que ha marcado su vida.

De hecho, contempla la posibilidad de presentar una propuesta al propio Fuenlabrada sin exigir una remuneración: "Me estoy sacando títulos y yo quiero ahora mandarle una propuesta al Fuenlabrada cobrando cero porque me lo puedo permitir", señala.

Rodríguez reconoce que su situación económica actual es fruto, en buena medida, de haber mantenido una actitud prudente con sus ingresos durante su etapa como futbolista.

Lejos de gastar sin control las cantidades que fue cobrando en los diferentes equipos, optó por ahorrar y destinar buena parte de ese dinero a adquirir propiedades. "No he despilfarrado", afirma.

Esa planificación le ha permitido construir un patrimonio inmobiliario con el que afrontar el final de su carrera deportiva con mayor tranquilidad.

Ahora, con una base económica que le da libertad para elegir sus próximos pasos, José Rodríguez quiere orientar su futuro hacia la dirección deportiva y continuar vinculado al fútbol desde una nueva posición.