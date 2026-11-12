El Bernabéu, durante el partido de la NFL entre Falcons y Bengals. Reuters

La FIFA visita el Bernabéu con la final de 2030 en la pugna electoral y el aval de la NFL: "Es un estadio de primera clase"

El Santiago Bernabéu recibirá este jueves a la delegación de la FIFA que evalúa las sedes del Mundial 2030, con la disputa por la final instalada en el debate electoral y después de reunir a 78.660 espectadores en su segundo partido de la NFL.

La inspección coincide con la advertencia de Alberto Núñez Feijóo de promover la retirada española de la organización si Marruecos consigue el encuentro decisivo, una postura que EL ESPAÑOL adelantó antes de que el dirigente la hiciera pública.

La agenda madrileña incluye también este jueves una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), mientras que el viernes los inspectores acudirán al Metropolitano.

El recorrido permitirá examinar las dos candidaturas de la capital, aunque es el estadio madridista el que aspira a la final frente al Camp Nou y al futuro Gran Estadio Hassan II, en las proximidades de Casablanca.

No se trata de una visita para adjudicar el partido por el título: la FIFA está evaluando las ciudades y sus instalaciones, y determinará el reparto de encuentros después de confirmar las sedes.

Sin embargo, el examen del Bernabéu llega cuando esa decisión deportiva ya forma parte de los compromisos del candidato del PP ante las elecciones del 29 de noviembre.

Más allá del estadio

La delegación aterriza en Madrid después de haber revisado otros dos escenarios españoles con aspiraciones mundialistas esta semana: el lunes estuvo en el Camp Nou y el martes, en el RCDE Stadium. Zaragoza ha sido la última parada en el itinerario, antes del desplazamiento a la capital.

La segunda ronda de inspecciones en España comenzó el miércoles 4 de noviembre en San Sebastián, con Anoeta y otras instalaciones deportivas como objeto de estudio.

Al día siguiente continuó en Bilbao, donde los técnicos recorrieron San Mamés y Lezama junto a representantes federativos, del Athletic y de las instituciones. El equipo reúne a 18 especialistas y realiza su trabajo sin Gianni Infantino.

El recorrido también ha pasado por los tres estadios portugueses propuestos: José Alvalade y Da Luz, en Lisboa, y Do Dragão, en Oporto.

La visita de las delegaciones de la FIFA y de la RFEF al Camp Nou. RFEF

La visita a este último cerró el viernes la parte portuguesa de una evaluación que incorpora hoteles y posibles centros de entrenamiento. La capacidad de las ciudades para atender a selecciones, aficionados y trabajadores forma parte del examen.

En Barcelona, la inspección del Camp Nou tuvo un significado añadido: el estadio azulgrana también pretende albergar la final y obliga a contemplar una competencia interna, además de la pugna con Marruecos.

Su ampliación permitirá superar los 100.000 espectadores, aunque las obras continúan y su conclusión está prevista para principios de 2028. El club deberá enviar documentación y planos técnicos antes de final de año para completar la evaluación.

El Bernabéu ofrece, por su parte, la experiencia de un recinto que la FIFA ya examinó en marzo, coincidiendo con un Real Madrid-Manchester City de la Champions.

Aquella jornada permitió observar el funcionamiento de sus instalaciones y del dispositivo audiovisual en un partido de máxima exigencia. Ahora, el análisis vuelve a integrarse en una revisión que abarca transportes, alojamiento, seguridad, servicios sanitarios y campos de entrenamiento.

A finales de noviembre llegará el turno de Casablanca y del proyecto Hassan II, situado en Benslimane y diseñado para 115.000 espectadores.

La ronda marroquí contempla también ciudades como Tánger, Fez, Marrakech, Rabat y Agadir. El tamaño del futuro estadio constituye uno de sus argumentos, pero la FIFA sigue sin anunciar quién recibirá la final.

La condición de Feijóo

La controversia política adquirió otra dimensión la pasada semana, cuando EL ESPAÑOL informó de que un Gobierno de Feijóo propondría abandonar la organización si el encuentro decisivo se disputa en Marruecos, según fuentes del PP.

El dirigente lo confirmó en El Chiringuito y respondió afirmativamente al ser preguntado por si defendería esa retirada desde la Presidencia.

Este martes volvió sobre el asunto en Horizonte, incorporando la financiación pública a su argumentación: "España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final se celebre en otro país".

Feijóo defendió la experiencia española en grandes acontecimientos y negó que su planteamiento persiguiera deteriorar las relaciones con otros países.

Su postura choca con la de Rafael Louzán, que en septiembre descartó una renuncia apelando a los compromisos adquiridos con los demás organizadores, la FIFA y el Gobierno. "Hay unos acuerdos firmados", recordó el presidente de la RFEF en El Partidazo de COPE.

El líder popular delimitó este martes las responsabilidades de ambos: "La Federación tiene su responsabilidad y yo tengo la mía".

Alberto Núñez Feijóo, ante el lema "Reconstrucción nacional". Eduardo Parra Europa Press

Pedro Sánchez eludió concretar qué haría ante una final en Marruecos durante su entrevista del lunes en La Séptima, aunque sí respondió sobre el proceso de elección. "Esto lo decide la FIFA", señaló antes de recordar el origen hispanoportugués del proyecto y defender la incorporación marroquí.

También destacó que España es el país que tiene previsto recibir más partidos, sin anunciar una respuesta al escenario planteado por Feijóo.

La posición del candidato popular encontró el respaldo de Isabel Díaz Ayuso, que calificó de "sensato" no participar en la organización si España pierde la final.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, reclamó igualmente que el encuentro permanezca en territorio español y acusó al Gobierno de no haber trabajado para asegurarlo.

Las reacciones también han llegado desde distintos partidos marroquíes. Ilham Belfahili, secretaria general de la Unión Marroquí por la Democracia, sostuvo ante Hespress que su país podría organizar el campeonato incluso sin España y Portugal.

Mohamed Nabil Benabdallah, del Partido del Progreso y el Socialismo, interpretó la advertencia como una maniobra electoral y descartó que modificara los compromisos existentes.

Las críticas marroquíes no se han limitado al dirigente español: Jamal El Asri, secretario general del Partido Socialista Unificado, también cuestionó a Fouzi Lekjaa por anticipar una decisión que corresponde a la FIFA.

El presidente de la federación marroquí había asegurado en septiembre que la final se disputaría en Casablanca durante un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad. El organismo internacional respondió que la elección continuaba pendiente.

La NFL como escaparate

En medio de esa controversia, el Bernabéu acaba de aportar otra prueba de su capacidad para recibir grandes acontecimientos: el domingo acogió el segundo encuentro oficial de la NFL en España, con victoria de Cincinnati Bengals sobre Atlanta Falcons por 34-17.

Las 78.660 personas presentes prolongaron la respuesta del estreno de 2025, protagonizado por Miami Dolphins y Washington Commanders.

La segunda edición también dejó mejoras en los accesos respecto a las colas del primer año y un espectáculo que volvió a utilizar el videomarcador y las actuaciones musicales, con Manuel Turizo en el descanso.

Entrevista a pie de campo en el Bernabéu a la estrella de la NFL Joe Burrow. EFE

Esta nueva visita de la NFL ha dejado más elogios al Bernabéu. "Tanto este estadio como toda la experiencia han sido de primer nivel, de primera clase", resumió Kevin Stefanski, entrenador de los Falcons, incluso después de la derrota.

Zac Taylor, técnico de los Bengals, destacó el "trabajo fantástico" de la organización local. Son valoraciones que acompañan el compromiso de la competición con España "a largo plazo", expresado por su vicepresidente ejecutivo, Peter O’Reilly.

La relación tendrá continuidad: el acuerdo garantiza otro partido en el Bernabéu en 2027. Un añadido, en cuanto a experiencia organizativa en tiempos recientes, para el expediente que este jueves examinará la FIFA.