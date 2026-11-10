Arsene Wenger y Gianni Infantino, en una imagen de archivo. Europa Press

La UEFA busca rival para Infantino: presiona a Wenger y maneja otras 2 alternativas para disputar el poder en la FIFA

La UEFA acelera la búsqueda de un adversario capaz de disputar a Gianni Infantino la presidencia de la FIFA antes de que el 18 de noviembre termine el plazo para presentar candidaturas.

Arsène Wenger concentra buena parte de los esfuerzos, pero las conversaciones incluyen a otro aspirante cuya identidad permanece reservada. Si ninguno acepta competir, el respaldo europeo podría dirigirse al japonés Kozo Tashima, que ya ha anunciado su intención de presentarse.

La respuesta del exentrenador del Arsenal se espera a mediados de esta semana, según la información de L'Équipe. Wenger, de 77 años, sigue valorando el paso después de varias semanas de contactos y reuniones para convencerlo.

Los principales adversarios de Infantino mantienen abiertas las otras vías. Según The Telegraph, dirigentes del fútbol, entre ellos responsables europeos, llevan al menos seis semanas animando al francés a concurrir.

La elección se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, pero el primer examen llegará mucho antes: cualquier aspirante necesita los avales de cinco federaciones para acceder a la papeleta.

Las dudas de Wenger

Wenger ofrece a los opositores algo que no abunda entre los dirigentes tanteados: reconocimiento internacional más allá de los despachos. Su trayectoria en el Arsenal y su conocimiento del fútbol africano y asiático explican el interés por convencerlo.

Además, no procede de la estructura de la UEFA, una circunstancia que podría facilitar su acercamiento a federaciones reticentes a respaldar una candidatura identificada exclusivamente con Europa.

Conoce también la institución desde dentro. Es director de Desarrollo Mundial del Fútbol desde 2019, de modo que su eventual candidatura supondría un desafío surgido de la propia administración de la FIFA.

Arsene Wenger, en una imagen de archivo. Europa Press

Esa posición le proporciona experiencia y contactos, aunque también convierte su decisión en una ruptura con el presidente bajo cuyo mandato ha trabajado.

Las dudas no se reducen a la edad. La información publicada por L'Équipe describe a un Wenger dividido entre la voluntad de impedir otro mandato de Infantino y las reservas sobre sus posibilidades frente a los apoyos acumulados por el presidente.

También pesa la distancia entre el trabajo estrictamente futbolístico, al que ha dedicado su carrera, y una presidencia dominada por negociaciones políticas, intereses comerciales y equilibrios territoriales.

El francés ya se desmarcó públicamente del proyecto de abrir a inversores privados parte del negocio del Mundial. En agosto calificó su retirada de "absolutamente necesaria y fuera de toda duda", una discrepancia significativa dentro del organismo.

Sus partidarios creen que reúne condiciones para convertir ese desacuerdo en una alternativa electoral; falta que él acepte asumirla.

El aspirante reservado

La segunda opción permanece sin nombre. The Telegraph sitúa a ese aspirante junto a Wenger entre las posibilidades que estudian los principales opositores a Infantino, sin identificarlo ni afirmar que haya aceptado presentarse.

Esa reserva impide atribuirle una trayectoria, unos apoyos o una disposición definitiva a competir. Tampoco permite identificarlo con alguno de los nombres publicados durante las últimas semanas.

Entre los perfiles considerados se ha situado a Sándor Csányi, presidente de la federación húngara y vicepresidente de la FIFA; Răzvan Burleanu, responsable de la federación rumana, y Fernando Gomes, expresidente de la portuguesa y actual presidente del Comité Olímpico de Portugal.

Csányi aporta experiencia institucional, contactos fuera de Europa y capacidad económica para sostener una campaña. Burleanu representa un perfil más joven, con presencia en el Consejo de la FIFA, mientras que Gomes conserva relaciones internacionales construidas durante su etapa al frente del fútbol portugués.

Por las conversaciones también han pasado Michele Kang, propietaria del Olympique de Lyon, y Lise Klaveness, presidenta de la federación noruega.

En las primeras quinielas aparecieron Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, y Dariusz Mioduski, propietario del Legia de Varsovia.

Otras vías han perdido recorrido. Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, se ha orientado a continuar al frente de su confederación, mientras que Aleksander Ceferin descartó disputar la presidencia mundial.

También se exploró la posibilidad del presidente de la Confederación Asiática, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, frenada por la posición de Qatar, cuyo respaldo a Infantino ha limitado igualmente la opción de Nasser Al-Khelaifi.

Tashima, el respaldo posible

La tercera alternativa exige una operación diferente: apoyar a un aspirante que ya ha decidido dar el paso. Kozo Tashima, presidente honorario de la federación japonesa y miembro del Consejo de la FIFA desde 2015, anunció la semana pasada su intención de competir.

Según las fuentes citadas por The Telegraph, la UEFA se alinearía con él si Wenger y el candidato no identificado rechazan presentarse.

Ese escenario no equivale a un respaldo formalizado. La información publicada distingue entre la iniciativa del japonés, que no habría sido promovida activamente por la UEFA, y el apoyo que podría recibir después.

Su candidatura podría convertirse en el punto de encuentro de los opositores europeos si fracasan sus negociaciones actuales.

Tashima ha presentado su iniciativa como una defensa de la integridad institucional, pero no tiene asegurado un bloque asiático. Infantino conserva apoyos relevantes en ese continente, incluidos Qatar y Arabia Saudí, además de una posición sólida en África y Sudamérica.

A la derecha, Kozo Tashima, candidato a la presidencia de la FIFA. Reuters

El respaldo anunciado el viernes por la Unión Caribeña de Fútbol refuerza esa ventaja.

El otro aspirante que ha anunciado públicamente su intención de competir es Ramón Vega, exdefensa del Tottenham e internacional suizo.

Su anuncio no debe confundirse con una candidatura admitida ni con una opción respaldada por la UEFA: persisten dudas sobre si dispone de los cinco avales necesarios para figurar en la votación.

Vega ya ha intentado acceder anteriormente a la carrera presidencial. Ahora afronta el mismo requisito que los demás aspirantes: transformar una declaración de intenciones en una candidatura habilitada antes del 18 de noviembre.

Mientras sus adversarios buscan nombres y compromisos, Infantino continúa reuniendo apoyos entre las 211 federaciones que decidirán la elección.