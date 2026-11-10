Los jueces piden a Santi Mina que prepare su entrada en prisión por abuso sexual

La Audiencia Provincial de Almería, a través de su Sección Tercera, ha concedido un plazo de diez días a la defensa de Santi Mina para que presente un escrito único con sus alegaciones respecto a la ejecución de su condena.

El jugador se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual cometido en 2017, una pena que ya es firme tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Dado que el castigo supera la barrera de los dos años, no es posible aplicarle la suspensión ordinaria de la pena. Por lo tanto, una vez que concluya este trámite de alegaciones, el próximo paso de la justicia será emitir una orden para que el futbolista ingrese de manera voluntaria en el centro penitenciario de su elección.

El tribunal almeriense también requiere a Mina que se posicione sobre el cumplimiento de la orden de alejamiento, la cual le impide acercarse a menos de 500 metros de la víctima o contactar con ella por cualquier vía durante 12 años.

Los magistrados le han lanzado una clara advertencia: saltarse estas restricciones supondría cometer un delito de quebrantamiento de condena.

En paralelo, el auto judicial da turno a la acusación particular para que determine cómo prefiere que se realice el pago de los 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daños morales. Además, el documento ratifica de forma definitiva la absolución de David Goldar, compañero de profesión de Mina.

El aval del Tribunal Supremo

Esta fase de ejecución penal se produce después de que, el pasado mes de septiembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara la condena. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 16 de junio de 2017 en una furgoneta aparcada cerca de una zona de ocio en Mojácar (Almería).

El Supremo rechazó los 29 argumentos presentados por la defensa en su recurso de casación. En su fallo, el Alto Tribunal destacó que el futbolista se aprovechó de un "espacio angosto" donde bloqueaba la única vía de escape a una víctima que estaba "en estado de shock".

Según la sentencia, se produjo un primer ataque sorpresa que evidencia la ausencia de consentimiento, seguido de una segunda acometida realizada a pesar de la negativa expresa de la mujer.

Los jueces descartaron que el jugador pudiera haberse confundido sobre la voluntad de la víctima. Aunque Mina se detuvo cuando ella se lo exigió, el tribunal aclaró que esto simplemente marca el fin de la agresión, pero en ningún caso implica que la joven hubiera consentido antes.

A raíz de lo sucedido, la resolución recuerda que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático crónico, además de un cuadro grave de depresión y ansiedad que ha alterado profundamente su vida diaria.

Finalmente, el Supremo también desestimó la petición de la acusación particular, que buscaba elevar la condena a ocho años por agresión sexual. Los magistrados justificaron su rechazo argumentando que en los hechos probados no se describe que el jugador empleara una "violencia con función instrumental" para doblegar a la víctima.