Denuncian a LaLiga por utilizar la firma de sus inspectores en bares sin su consentimiento en más de 1.300 procedimientos

LaLiga ha sido denunciada por utilizar sin su consentimiento la firma de varios de los trabajadores que pertenecían a su unidad antipiratería en más de 1.300 procedimientos judiciales contra bares a los que acusaban de emitir fútbol sin licencia.

La querella, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, ha sido interpuesta este lunes por parte de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ante la sección de instrucción que por turno corresponda del Tribunal de Instancia de Madrid.

La entidad que interpone la querella está presidida por Miguel Ángel Galán. Según el documento, el organismo dirigido por Javier Tebas ha sido denunciado por delito de falsedad continuada en documento privado, delitos de uso en juicio de documento privado falso y por delito de estafa procesal.

La denuncia parte de la citada entidad y de dos de los verificadores cuya firma se utilizó presuntamente sin su consentimiento por parte de la patronal del fútbol en informes que fueron "aportados a procedimientos judiciales sin que los firmara ni autorizara dicho uso".

En ella figuran como querellados Alberto Díaz, director del Departamento HORECA de LaLiga en el período en el que ocurrieron los hechos, así como las personas que en el departamento jurídico de LaLiga y en la dirección de negocio audiovisual Nacional y en el área de sistemas de LaLiga diseñaron el sistema para incluir en informes contra bares la firma de tres verificadores en plantilla sin su consentimiento.

Según ha revelado en exclusiva este diario, la patronal del fútbol utilizó sin su consentimiento la rúbrica de varios de los trabajadores de la unidad HORECA, su servicio antipiratería en bares y establecimientos hosteleros, que no se dedicaban a la supervisión de estos hechos.

La coordinadora nacional de Verificación de la empresa, Lidia E., solicitó a tres inspectores que plasmaran su firma manuscrita en una hoja en blanco.

Las firmas se digitalizaron y se utilizaron en los informes de verificación incorporados a los procedimientos judiciales.

Uno de los damnificados preguntó por qué sucedía esto, a lo que le dijeron que se trataba de una "medida provisional" hasta que tuviera su autógrafo individualizado.

Nunca fue informado de la finalidad de haber plasmado su firma en una hoja en blanco.

Pasaron los meses y, de nuevo, otros de los directivos de LaLiga, Alberto D., solicitó otra vez a los tres trabajadores que dejasen su firma en un folio.

Al tiempo, descubrieron sus rúbricas estampadas en expedientes judiciales. Las signaturas aparecían bajo la expresión "Fdo. Supervisores de expedientes", acompañado de su DNI.

Ninguno de estos tres trabajadores tenía entre sus funciones en la patronal del fútbol revisar dichos expedientes, detalla la querella.

La rúbrica de los afectados aparecía sin que hubieran visitado el establecimiento que supuestamente emitía el fútbol de manera ilegal, revisado el acta o las fotografías o intervenido en la valoración o elaboración del expediente.

Ellos tenían el cargo de "verificadores expertos", no de "supervisores de expedientes".

La inserción de la firma en los expedientes llegó hasta 1.300 expedientes judiciales a bares y establecimientos hosteleros. Los informes abarcan expedientes entre marzo y mayo de 2025.

Las firmas de los querellantes, como puede comprobarse en la comparación de imágenes presente en el documento, son idénticas píxel a píxel. Por lo tanto "no fueron estampadas en los informes. Son recortes fotográficos de un folio en blanco pegados ("corta y pega") sobre el documento tipográfico en las oficinas de LALIGA, de forma idéntica en más de 1.350 informes de toda España", reza la querella.

Esto se realizó, prosigue "sin el consentimiento de los tres verificadores expertos cuyas firmas y DNI contiene y sin que ninguno de ellos hubiera revisado, supervisado ni validado los expedientes a los que se incorporaron".

De esos 1.352 informes, "únicamente 73 corresponden a inspecciones realizadas personalmente por el querellante; los 1.279 restantes documentan inspecciones de otros verificadores —de la plantilla de LALIGA y de la empresa contratista Salesland— que el querellante jamás revisó, auditó ni validó, y cuya existencia desconocía hasta que se le exhibieron en los juicios a los que fue citado como testigo".

El querellante, cuya zona de trabajo era la Comunidad de Madrid, aparece así supervisando inspecciones realizadas, por ejemplo, en Santurce (Vizcaya) por verificadores de Salesland, en Lorca (Murcia) o en Oviedo.

"Que un solo verificador haya auditado 1.352 expedientes de toda España en diez semanas de expedición es materialmente imposible, y así lo confirma el contenido de los propios informes: entre ellos figuran inspecciones de un minuto de duración", prosigue el escrito remitido a los juzgados de Madrid.

La denuncia señala que algunas de esas inspecciones fueron de apenas un minuto de duración, incluso en informes en los que se describe que el verificador permanece "un período superior a doce minutos".

Entre los 66 informes examinados en detalle, que recogen 69 inspecciones, aparecen 31 actuaciones que duraron menos de los doce minutos que el propio procedimiento consideraba necesarios para observar el código de identificación de la señal televisiva, conocido como “fingerprint”.

Tres inspecciones tuvieron una duración registrada de cero minutos. Otras nueve, de apenas un minuto.

Los metadatos de los propios archivos revelan que los informes se generaban en lotes, con independencia de la fecha de la inspección. Por ejemplo, indican que el 13 de marzo de 2025 se generaron 30 informes en apenas 34 minutos, entre las 10.04 y las 10:38 horas.

Tebas lo sabría

El líder de la entidad, Javier Tebas, sería conocedor de toda esta trama de firmas en torno a los expedientes a bares por asuntos de piratería.

Según la documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, los verificadores habrían advertido al máximo dirigente de la patronal del fútbol con un correo electrónico del uso presuntamente irregular que se había hecho de sus rúbricas a lo largo de los últimos años.

Se trataría de una comunicación remitida al mail oficial del presidente el 16 de septiembre, este mismo año.

Tebas, según la confirmación de la aplicación de mensajería electrónica, leería el correo de denuncia tres días más tarde, el sábado 19 de septiembre a las 9:27 de la mañana.

Pagos en juicios

De forma paralela, Salesland, un proveedor de LaLiga, pagaba hasta 100 euros a los trabajadores del departamento de Verificación para asegurarse de que asistían a los juicios contra bares por delitos de piratería.

Como ya documentó EL ESPAÑOL hace unos meses, la empresa anexa a la patronal del fútbol abonaba esa cantidad para que testificaran en las vistas orales, ya que, de lo contrario, "perderían la mayoría de los casos".

Los pagos efectuados se realizaban mediante transferencias bancarias individuales bajo el concepto "pago gastos".

La cantidad se ingresaba con independencia de la distancia recorrida hasta el juzgado, el tiempo invertido en dicho desplazamiento o la duración del juicio, entre otras circunstancias.

Además, si por casualidad los trabajadores asistían a dos señalamientos durante una misma jornada, no se realizaba una transferencia de 200€, sino dos de 100.

Si la declaración del testigo se efectuaba vía telemática, también se abonaban los 100€.

Uno de los comprobantes que recibían los trabajadores de Salesland en concepto de asistencia a los juicios contra los bares pìrata. E. E.

El único requisito que Salesland exigía a sus empleados para pagarles por ir a declarar era la presentación del correspondiente justificante de asistencia a la vista oral.

Fuentes cercanas al caso consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que, en la mayoría de los casos, cuando se celebraban estos juicios los verificadores ya no mantenían relación laboral con la sociedad pagadora.

Las campañas de verificación tenían una duración limitada, mientras que los señalamientos podrían celebrarse años después de haberse realizado la inspección al establecimiento hostelero.

Inspectores en bares

El departamento de verificadores de LaLiga tiene como objetivo identificar la emisión ilegal de sus contenidos en bares y restaurantes.

Cuando uno de estos trabajadores detectaba durante una inspección la proyección de partidos por los que el local carecía de licencia se iniciaba un expediente de verificación, que posteriormente serviría de base para ejercer acciones legales.

Estas comprobaciones las realizaba tanto personal contratado por LaLiga como la empresa externa Salesland.

Desarrollaban funciones sustancialmente equivalentes sobre el terreno.

En dichos expedientes registraban la identificación del establecimiento inspeccionado, la fecha y hora de actuación o tomaban una fotografía de la fachada del local, entre otros parámetros.

Este sistema permitió que la organización liderada por Javier Tebas llevase a los tribunales más de 2.000 procedimientos celebrados en distintos juzgados de toda España.