La Comunidad de Madrid recibe el aval jurídico para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha emitido un dictamen preceptivo favorable a la resolución de la concesión administrativa del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, al considerar acreditado que la entidad deportiva ha incurrido en un incumplimiento grave y continuado de sus obligaciones contractuales en materia de conservación y mantenimiento del recinto.

Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte confirmaron este martes que el informe del órgano consultivo autonómico representaba el último requisito legal pendiente que aguardaba el Gobierno regional para cerrar el procedimiento de extinción, incoado de forma oficial el pasado mes de julio.

Aquel expediente se abrió tras una primera inspección técnica que detectó deficiencias normativas sustanciales en las instalaciones de titularidad pública.

A pesar del calado de la resolución jurídica, desde la Administración autonómica precisaron que la rescisión contractual no conllevará la salida inmediata de la entidad de su sede histórica.

El Ejecutivo madrileño habilitará una fórmula transitoria de ocupación para garantizar que el primer equipo dispute la presente temporada de LaLiga con normalidad deportiva, evitando perturbaciones en el calendario oficial mientras se tramita la licitación de un nuevo modelo de explotación bajo colaboración público-privada.

Auditoría técnica

El pronunciamiento del órgano consultivo coincide temporalmente con la decisión adoptada ayer por la propia Consejería de encargar una auditoría técnica complementaria sobre la infraestructura.

Este análisis exhaustivo busca evaluar con precisión el estado de la fontanería, las redes eléctricas, la megafonía, la sectorización de accesos y, de manera prioritaria, los sistemas de evacuación y protección contra incendios del complejo deportivo.

La resolución administrativa llega en un momento de máxima tensión institucional sobre el futuro del estadio vallecano.

La Comunidad de Madrid mantiene sobre la mesa su proyecto de remodelación integral, con una inversión estimada en 60 millones de euros, cuyo objetivo es modernizar la instalación, ampliar su aforo hasta las 18.500 localidades y postular el recinto como centro de entrenamiento para el Mundial 2030.

Por su parte, la directiva del club, presidida por Raúl Martín Presa, ha defendido la inviabilidad de crecer en el actual emplazamiento de la avenida de la Albufera y continúa explorando con el Ministerio de Transportes la cesión de terrenos ferroviarios de ADIF para construir un nuevo estadio, una vía respaldada por formaciones de la oposición pero que cuenta con el rechazo mayoritario de las peñas y la masa social del equipo.