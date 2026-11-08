Zidane se rompe al recordar a Jesús de Miguel: "Es muy triste. Espero que nunca en mi vida volvamos a ver esto"

La muerte de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el mundo del fútbol. El fallecimiento del delantero del Tenerife ha dejado una huella de dolor que ha traspasado las fronteras del fútbol español.

Zinedine Zidane, especialmente afectado por lo sucedido, no pudo ocultar su emoción al recordar al futbolista madrileño en una comparecencia ante los medios: "Estoy triste por lo que pasó y extremadamente conmovido", expresó el francés, que no pudo disimular su emoción al recordar lo sucedido".

Zizou se mostró visiblemente emocionado, con los ojos vidriosos, y es que su reacción refleja el impacto que ha tenido el fallecimiento del futbolista y el sentimiento de incredulidad que todavía acompaña a quienes han conocido la noticia.

Durante la rueda de prensa, el seleccionador francés también quiso poner el foco en los familiares del delantero, que atraviesan un momento de enorme dolor. Zidane reconoció que la tragedia le había dejado especialmente afectado y trasladó un mensaje de apoyo a los seres queridos de De Miguel.

"Es solo un mensaje que quiero transmitir y estoy especialmente triste por la familia porque no tenemos ni queremos ver eso en ningún caso", aseguró.

Zidane quiso cerrar su reflexión con un deseo que comparte todo el mundo del fútbol: "Espero que nunca en mi vida volvamos a ver esto en un campo".

El día que no quisiéramos haber vivido nunca 💔 Una pérdida que nos duele a todos 🥺 Los aplausos del Heliodoro Rodríguez López y el CD Tenerife al eterno Jesús de Miguel 🕊️ https://t.co/E8lULtXaos — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Sus palabras llegan con el corazón aún sobrecogido después de que el fútbol español se volcara en el recuerdo de Jesús de Miguel. El sábado, el estadio Heliodoro Rodríguez López acogió un emotivo homenaje al delantero, en el que la afición del Tenerife quiso despedirse de uno de sus jugadores.

El recinto blanquiazul se convirtió en un escenario de recuerdo y solidaridad, con el sentimiento de una entidad y una afición profundamente golpeadas por la pérdida.

El tributo celebrado en Tenerife fue una de las numerosas muestras de cariño que ha recibido el futbolista desde su fallecimiento. Su muerte ha generado una enorme conmoción dentro y fuera del fútbol español, con mensajes de condolencia de compañeros, clubes y personalidades del deporte.

El tributo a Jesús de Miguel

La muerte del delantero del Tenerife ha provocado una ola de solidaridad que ha trascendido el ámbito del club canario. Durante la jornada del pasado sábado, todos los equipos de Primera y Segunda se sumaron a los homenajes en memoria del futbolista, en una muestra de respeto que convirtió los estadios en espacios de recuerdo.

El Heliodoro Rodríguez López tuvo un papel especial en esa despedida. La afición tinerfeña rindió tributo a Jesús de Miguel en un momento cargado de emoción, recordando al jugador que ha defendido la camiseta blanquiazul y que se había ganado el cariño de sus compañeros y seguidores.

El homenaje sirvió también para trasladar el apoyo del club y de su entorno a la familia del delantero, en medio de una tragedia que ha sacudido al fútbol español.