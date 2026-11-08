Simeone adelantó a los rojiblancos en el minuto 10, pero la eficacia de Fermín acabó por darle los tres puntos al equipo de Flick.

Fermín desatasca al Barça con un doblete y culmina la remontada ante el Atlético para afianzar el liderato de La Liga

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El Barça asaltó el Metropolitano y doblegó al Atlético de Madrid (1-2) al abrigo de una noche mágica de Fermín López. Con un doblete providencial cargado de fe y pegada, el mediapunta andaluz lideró una remontada que afianza al conjunto azulgrana como líder en solitario de La Liga.

El botín adquiere un valor balsámico por el contexto que envolvía la cita. Tras haber caído con estrépito en sus dos primeros grandes exámenes del curso frente al PSG y el Real Madrid, el Barça afrontaba su tercera prueba exigente de la temporada con la urgencia de disipar fantasmas.

Salir de vacío de la capital habría abierto una brecha peligrosa sobre su solvencia competitiva en las citas de altura, pero el equipo respondió con personalidad y aplomo en el momento más delicado.

Fermín López celebra su segundo gol contra el Atlético. REUTERS

El mérito de la victoria radicó en su capacidad para resistir cuando peor pintaba el guion. El Atlético golpeó primero, penalizó con saña los desajustes defensivos visitantes y sometió a los culés durante buena parte del acto inicial.

Sin embargo, lejos de resquebrajarse como en las anteriores noches negras, el equipo tuvo el cuajo para encajar los golpes, ajustar sus líneas tras el descanso y cambiar el signo de un partido que exigió máxima concentración táctica y desgaste físico.

Desajustes y premio

El Atlético saltó al césped dispuesto a castigar de inmediato las costuras del Barça. Con una presión asfixiante y un plan vertical, los de Simeone detectaron la vía de agua culé desde el pitido inicial.

La inexperiencia de Fariñas y la fragilidad de Cancelo en los costados, sumadas a una presión visitante muy mal coordinada que facilitaba pases cómodos a la espalda de la zaga adelantada fueron la pesadilla culé.

Apenas corría el minuto 3 cuando Baena avisó con un disparo con rosca. Fue el preludio de un arranque volcánico: en el 6', Joan García salvó el primero rebañándole el balón con la mano a Julián Álvarez tras un envío al espacio de Koke, y en ese mismo córner, Pubill estrelló un cabezazo en el larguero.

El Barça, exigido, replicó en la siguiente acción con una pared entre Lamine y Pedri que el canario también mandó a la madera con un zurdazo.

La resistencia azulgrana, sin embargo, duró poco. En el 10', Julián recibió en el pico del área y puso un centro raso medido para que Giuliano Simeone empujara el 1-0.

Simeone celebra su gol contra el Barça. REUTERS

El tanto templó el choque. El Barça intentó asentarse a través del balón con un buen Pedri llevando el peso del juego ante un Lamine más desconectado y visiblemente molesto con constantes aspavientos.

Pese a la posesión visitante, el Atlético no sufría y mordía a la contra: en el 26', Giuliano le birló la cartera a Cancelo y sirvió para Julián, cuyo remate casi se cuela por debajo de las piernas del guardameta.

El día de Fermín

Sin embargo, cuando el guion parecía sellado para el descanso, el Barça encontró aire en el 45'. Pedri rompió en conducción para conectar con Fermín; tras una pared repelida por la zaga atlética, el rechace le cayó de vuelta al mediapunta, que se sacó un latigazo con la zurda ajustadísimo al poste para firmar el empate.

El paso por vestuarios trajo la entrada de Frenkie de Jong por Fariñas, reubicando al neerlandés como improvisado lateral. El ajuste transformó al Barça: la presión mordió con una sincronización impecable y cortocircuitó la salida rojiblanca. El aviso inicial fue inmediato, con un disparo de Lamine en el 46' que rozó la madera de Oblak.

El Atlético replicó en el 55' con un envío largo que volvió a dejar a Julián Álvarez mano a mano ante Joan García, pero el argentino erró en la definición al intentar una vaselina defectuosa que se marchó muy alta.

A partir de ese momento, la exigencia física pasó factura: el ritmo decayó, escasearon las llegadas y el partido terminó por romperse en dos.

Fermín celebra su gol contra el Atlético. REUTERS

Y es ahí, con el cansancio sobre el verde, cuando aparecen las individualidades para inclinar la balanza. En el 67', Lamine contemporizó con pausa en tres cuartos y filtró un pase exquisito al espacio.

Allí emergió con fe un desatado Fermín López, que con un remate forzado en escorzo superó la salida de Oblak para firmar su doblete, coronar su gran día y colocar el 1-2.

El gol anestesió por completo el encuentro. Lejos de propiciar un arreón a la desesperada del Atlético, el conjunto rojiblanco se quedó sin piernas ni ideas para inquietar la meta de Joan García.

El Barça, con madurez y oficio, bajó la persiana al partido a través de posesiones largas, consumiendo los minutos en un tramo final plano y sin sobresaltos en las áreas.

Tras levantarse de un inicio adverso y ajustar el plan sobre la marcha, el equipo de Flick no solo espanta los fantasmas de sus tropiezos ante PSG y Madrid, sino que da un golpe de autoridad en el Metropolitano para consolidarse como líder en solitario de La Liga.