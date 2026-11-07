La explosión de Jacobo Ramón para llegar a la Selección: un cambio físico, jerarca en el Como y bajo el radar del Madrid

El fútbol de élite apenas concede tiempo para la cocción a fuego lento, pero el caso de Jacobo Ramón (Madrid, 2005) es el paradigma perfecto de que, en ocasiones, dar un paso valiente lejos de la zona de confort es la única forma de dar el salto definitivo hacia el estrellato.

Su reciente convocatoria con la selección española por primera vez en su carrera no es un capricho del destino ni el producto de una buena racha, sino la consecuencia lógica y directa de un año y medio pletórico en las filas del Como.

Cuando el central madrileño abandonó la disciplina del Real Madrid en junio de 2025 para unirse al proyecto del equipo italiano, muy pocos presagiaban una irrupción tan volcánica en el panorama europeo. En apenas 18 meses el tablero de su carrera ha dado un vuelco absoluto.

Jacobo Ramón realiza una entrada a un jugador del Feyenoord. REUTERS

Ha pasado de asomar la cabeza de forma tímida en los campos de Valdebebas -donde alguna foto inoportuna tras pequeños errores de juventud amenazaba con generar ruido y estancar su progresión- a convertirse en el muro de contención del equipo de moda en la Serie A y brillar con luz propia en la Champions League.

A sus 21 años, su madurez es insultante y su nombre ya aparece subrayado en rojo en las agendas de las grandes secretarías técnicas de toda Europa, confirmando una evolución total que ha derribado las puertas de la Selección.

Metamorfosis en el Calcio

Para entender el impacto actual de Jacobo Ramón y su dominio sobre el césped, conviene detenerse primero en su tremenda evolución atlética. El fútbol italiano, conocido por su rigor táctico, su dureza y su nivel de exigencia en los duelos individuales, ha obrado un cambio físico superlativo en el jugador.

Aquel central espigado y de perfil mucho más liviano que abandonó el Madrid ha dejado paso a un futbolista mucho más hecho. El madrileño ha ganado masa muscular convirtiéndose en un defensa poderoso en el cuerpo a cuerpo, maximizando así las ventajas naturales que ya le otorgaban sus imponentes 1,96 metros.

Esta ganancia de músculo no le ha restado velocidad, sino que le ha dotado de la contundencia necesaria para gobernar su área con total autoridad.

La metamorfosis física ha venido acompañada de una indiscutible jerarquía futbolística. Su adaptación al Como fue meteórica y silenció cualquier duda sobre su juventud.

Jacobo Ramón celebra un gol contra el Manchester United. REUTERS

En la temporada 2025-2026, su primera campaña completa en Italia, asumió galones de veterano y se erigió como el tercer jugador de campo con más minutos de toda la plantilla, acumulando 3.156 minutos sobre el terreno de juego.

Esta temporada ha seguido con su progresión. Con 1.201 minutos disputados hasta la fecha, es el primer jugador en tiempo de juego de la plantilla en el Como, el jefe indiscutible de una defensa granítica que compite de tú a tú en los grandes escenarios europeos.

Más allá de su solvencia para ganar duelos y achicar espacios en defensa, Jacobo ha añadido a su juego un registro que le hace un futbolista mucho más completo: su influencia en el área contraria a balón parado.

Si durante toda la campaña pasada logró anotar dos goles en 37 partidos, sus números en la temporada actual evidencian un claro paso al frente en las acciones de estrategia. En apenas 14 encuentros ya suma tres dianas y dos asistencias.

Aprovechando su altura y su renovada fortaleza en el salto, se ha convertido en una alternativa real para desatascar partidos cerrados.

Valor disparado

El mercado ha recogido el guante de este rendimiento. La gráfica de su cotización ilustra a la perfección este ascenso sin frenos. Cuando hizo las maletas abandonando el Real Madrid, su valor de mercado según Transfermarkt era de apenas un millón de euros.

Hoy, en un plazo de tiempo récord, esa misma tasación refleja un pico de 45 millones de euros, confirmando su consolidación en la élite con una escalada constante mes a mes. Este salto le sitúa actualmente como el sexto defensa menor de 23 años mejor valorado del mundo.

Evolución del valor de mercado de Jacobo Ramón según Transfermarkt. TRANSFERMARKT

Con semejante hoja de servicios, la llamada de Luis de la Fuente para testarle supone un paso natural. Se ha ganado a pulso la oportunidad de empezar a hacerse un hueco junto a zagueros ya asentados como Cubarsí y Huijsen en la zaga de España durante la próxima década.

El próximo gran capítulo de su carrera, sin embargo, podría teñirse nuevamente de blanco. El Real Madrid firmó una operación muy medida en aquel verano de 2025: dejó salir al central por 2,5 millones de euros, pero se aseguró una cláusula de recompra fijada en 9 millones que se activa este próximo verano.

En las oficinas del Bernabéu, la operación cuadra a la perfección. Ante la posible marcha de Antonio Rüdiger y el futuro aún incierto de Raúl Asencio, recuperar a Jacobo Ramón se perfila como un movimiento estratégico de manual. El retorno del canterano, que partió buscando minutos y volvería con estatus internacional, parece encarrilado.