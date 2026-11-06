Jorge Jesus, tras la retirada de Cristiano de la Selección: "Estoy convencido de que no hice nada que causara lo sucedido"

El terremoto provocado por la retirada definitiva de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa sigue dejando réplicas.

Tras más de dos décadas defendiendo la camiseta del combinado luso, anunció su adiós definitivo al combinado nacional, una decisión que llega precedida de varias semanas de tensión con el actual seleccionador, Jorge Jesus.

Sin embargo, el técnico ha querido salir al paso de las críticas y ha dejado clara su postura frente a los medios: no asume la responsabilidad del precipitado final del capitán.

La relación entre la estrella del Al Nassr y el banquillo portugués se había deteriorado notablemente durante el último mes. El punto de inflexión ocurrió cuando Jorge Jesus decidió dejar a Cristiano calentando durante 30 minutos sin darle ingreso en la victoria ante Gales, lo que provocó que el delantero se marchara directamente al vestuario.

A pesar de estos roces evidentes, el seleccionador ha asegurado que su intención era seguir contando con el '7' y que la decisión de retirarse ha sido exclusivamente del jugador.

"Claro que pensaba que Cristiano volvería, pensaba convocarlo y hablar con él. Estaba jugando y marcando goles con el Al-Nassr. Pero tengo que respetarlo. Él tomó su decisión", afirmó un Jorge Jesus que intentó mostrar un tono conciliador pero firme.

Ante la insistencia de la prensa sobre si su gestión de los minutos había empujado a Ronaldo al retiro, el técnico fue tajante: "No soy culpable. La decisión fue completamente suya".

Lejos de querer avivar el fuego, el entrenador portugués confesó que intentó persuadir al delantero de 41 años antes de que el anuncio se hiciera oficial.

"Yo le pedí que continuara, que siguiera conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su postura. Él siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección, y no hay vuelta de hoja: siempre será el gran referente del fútbol portugués", señaló.

El adiós de Cristiano

Por su parte, Cristiano Ronaldo se despidió con un emotivo mensaje en el que dejaba entrever que la decisión no había sido sencilla, apelando más a los sentimientos que a lo puramente deportivo.

"Hoy llegó el momento de entregar la camiseta al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón", expresó el goleador, cerrando un ciclo que comenzó en agosto de 2003.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

El adiós de Cristiano deja un vacío incalculable en la selección de Portugal. Tras 234 partidos y un legado imborrable que incluye la histórica Eurocopa de 2016 y la Nations League de 2019 y 2025, las 'quinas' deben aprender a caminar sin su máximo referente histórico.

Mientras tanto, Jorge Jesus se queda con la difícil tarea de liderar esta transición, sabiendo que la sombra de Cristiano será alargada y que parte de la afición siempre se preguntará si este final podría haberse evitado.