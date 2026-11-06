Mourinho: "¿Vinicius? Nunca he querido perjudicar a mi equipo para beneficiar a un jugador"

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la undécima jornada de Liga donde el Real Madrid visitará el siempre difícil campo de Mestalla para medirse al Valencia (sábado 21:00 horas).

El técnico portugués mostró su "preocupación" ante el partido contra el Valencia. Un duelo muy "difícil" en el que para ganar habrá "que estar "a tope".

Sobre la posible suspensión de la jornada por el fallecimiento de Jesús de Miguel, Mourinho se desmarcó y afirmó que únicamente su familia y compañeros pueden responder a esa pregunta: "Ellos son los que deben decir si le gustaría que no hubiese fútbol o ser recordado en todas las divisiones y estadios del fútbol español".

Mourinho habló también de Vinicius. Volvió a salir en su defensa asegurando que "cualquier entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel".

Situación del equipo

"Yo creo que bien. Hemos llegado de Atenas a las tres de la mañana, pero nos quedamos aquí para intentar tener un par de horas más de sueño. Hemos hecho recuperación ayer y el feedback de los jugadores es positivo. Será complicado pero no vamos a dramatizar".

Retirada de Cristiano

"Se debe respetar su decisión y yo la respeto. No terminó su carrera, quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera y la única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador sea diferente al de ayer. Respecto a si lo veo como entrenador, no sé qué decir. Es pronto todavía".

Figura de Valverde

"No puedo comparar con el de la temporada pasada porque no lo conocía. He visto a un chico profesional, humilde, amigo de sus compañeros. Es un buen ejemplo para todos y obviamente que creo que el hecho de que sea capitán, le ha dado un sentido de responsabilidad".

Recuerdos de Mestalla

"No soy mucho de echar de menos cosas. Más que Mestalla, yo miro al Valencia como club. Lo más importante es el partido de mañana, el cual considero uno de los más difíciles de toda la Liga. Un entrenador que es muy difícil, con mucha experiencia vivida y que sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos. Será un partido difícil para nosotros. Para ganar hay que estar a tope".

Plan para descanso

"No pienso en eso. Es fácil de entender que mañana jugarán Konaté y Dean. Repartiremos minutos con los jugadores que se puede. Pero ahora, gracias a la decisión de que jugamos el sábado, los jugadores que van con su selección tienen libre el domingo".

Atlético - Barça

"Que pierdan los dos, pero no es posible. Van a quedar puntos perdidos y esa es la mejor de las noticias. Lo que pase, con toda la honestidad, me da igual".

Suspensión de la jornada

"Según he sido informado, hay homenajes bonitos que se van a celebrar en todas las competiciones y eso me parece significativo. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal".

"Al no ser posible, solo su familia y sus compañeros pueden responder sobre qué le gustaría que pasara: si le gustaría que no hubiese fútbol o ser recordado en todas las divisiones y estadios del fútbol español. No me parece que alguien de nosotros pueda decir esto o lo otro".

Nivel de Vinicius

"Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, he querido perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. En los dos últimos partidos de Champions ha jugado Vinicius, sí. Pero cuando vuelva a la normalidad y esté disponible, haré mi gestión".

"Como entrenador, no pienso partido a partido, también pienso en la secuencia de partidos que tenemos. El partido contra el AEK era un partido para Vinicius. Un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel e intentar diferentes estrategias de juego, de nivel personal... Un jugador malo, será siempre un jugador malo. Pero, uno bueno, tendrá sus momentos negativos".

José Mourinho, junto a Vinicius en la banda. Reuters

"El partido de Vinicius en Atenas, si Vinicius fuera un jugador malo, se diría que ha estado bien. Continuará trabajando y, a la hora de decidir quién juega, el equipo está por encima del jugador".

Miedo al parón

"Me da miedo el partido de mañana. Miedo entre comillas. La dificultad del partido es mi preocupación; la selección no es mi problema. No me preocupa nada que un jugador tenga el honor de ir a jugar con su país. El problema para mí es el partido de mañana, contra un equipo fresco que ha tenido toda la semana para preparar el partido y con un entrenador que no está preocupado de cómo va a jugar su equipo".