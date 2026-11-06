El correo a Tebas sobre el falseo de firmas de los detectives antipirateo de LaLiga: "No firmábamos nosotros"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tendría pleno conocimiento de la existencia de la trama de las firmas de tres verificadores que su organismo incorporó sin su autorización ni conocimiento a 1.352 informes de verificación de establecimientos hosteleros de toda España a los que se acusaba de emitir partidos de fútbol sin licencia para ello.

Según la documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, los verificadores habrían advertido al máximo dirigente de la patronal del fútbol con un correo electrónico del uso presuntamente irregular que se había hecho de sus rúbricas a lo largo de los últimos años.

Se trataría de una comunicación remitida al mail oficial del presidente el 16 de septiembre, este mismo año.

Este periódico ha podido acceder también a un documento de la aplicación Microsoft Outlook que confirmaría que Tebas leyó ese correo. Concretamente, el del 16 de septiembre, remitido por uno de los verificadores con el asunto "utilización de firmas manuscritas en informes aportados a procedimientos judiciales".

Tebas, según la confirmación de la aplicación de mensajería electrónica, leería el correo de denuncia tres días más tarde, el sábado 19 de septiembre a las 9:27 de la mañana.

"La finalidad principal de este escrito es dejar constancia de que la presidencia y la Dirección General Corporativa han sido informadas directamente y con suficiente detalle", señalan los verificadores afectados en esa comunicación, por el presunto uso irregular de sus firmas.

"Consideramos responsable ofrecer a sus máximos dirigentes la posibilidad de conocer y valorar personalmente los hechos antes de que la documentación sea puesta, en su caso, a disposición de las autoridades".

"A efectos exclusivamente de acreditar su recepción, agradeceríamos confirmación de que la comunicación ha sido recibida", señalaban.

"La ausencia de respuesta no impedirá la valoración jurídica prevista ni el eventual ejercicio de actuaciones que puedan corresponder. Nuestra intención ha sido aclarar internamente los hechos, proteger nuestros derechos y evitar que se nos atribuyan declaraciones, validaciones o actuaciones que no realizamos personalmente", continuaban.

"Consideramos que guardar silencio ante unas circunstancias de esta relevancia no sería compatible con esos valores ni con nuestra responsabilidad", exponían.

"No redactábamos"

Era el último recurso de estos extrabajadores de LaLiga, ya que previamente habían enviado comunicaciones similares ante el delegado de Protección de Datos de la institución. "Las respuestas recibidas señalan que LaLiga trató nuestras firmas con la 'exclusiva finalidad' de incorporarlas, junto con nuestros datos identificativos, a los informes generados por nosotros como verificadores, y que no fueron incorporadas a otros documentos".

"Consideramos que estas respuestas no atienden de forma completa e individualizada la información solicitada y resultan difícilmente conciliables con la documentación disponible".

Según reflejan en el correo, entienden que resultaría "especialmente razonable pensar que pudiera conocer, al menos en términos generales, la cuestión, dada la implicación directa que ha manifestado públicamente en la lucha contra la piratería audiovisual".

"El propio Sr. Tebas ha señalado que dedica alrededor del 60% de su tiempo a esta materia", señala el correo, "sin que ello permita presumir por sí solo que conociera las concretas circunstancias descritas en este escrito. Por ese motivo queremos asegurarnos de que recibe directamente una exposición conjunta, detallada y actualizada".

A renglón seguido, le describen en el mail cómo ellos no recuerdan haber recibido información sobre "la incorporación reiterada" de sus firmas "a un número indeterminado de informes" sobre bares que presuntamente emitían fútbol sin licencia.

También explican que no recuerdan haber recibido información sobre "la asociación de la firma con una declaración del verificador que no redactábamos personalmente".

En el correo señalan que los verificadores realizaban "presencialmente las inspecciones, obteníamos fotografías y evidencias e introducíamos la información mediante Salesforce /Outside".

"No incorporábamos la firma"

En cambio, los documentos que ellos pudieron conocer, señalan los verificadores en su mail, "diferencian entre el acta, las fotografías, la declaración del verificador y el certificado del desarrollador de la aplicación".

Así, dejan por escrito que "no redactábamos la declaración del verificador ni incorporábamos personalmente nuestra firma a cada versión definitiva".

"Con frecuencia", proseguía el correo a Tebas, "solo recibíamos el informe completo al ser citados para declarar, bastantes meses después de la inspección y, en algunos casos, transcurrido más de un año. Además, podía ser remitido pocos días antes del juicio o incluso el mismo día".

El tiempo transcurrido dificultaba recordar y comprobar con precisión la veracidad de su contenido, tanto las imágenes, como la fecha el horario o el evento deportivo que se estaba emitiendo. Y si todos esos elementos incorporados al informe coincidían con la actuación realizada.

"Esta dificultad resultaba especialmente relevante", continúan los verificadores, "porque el documento incluía nuestro nombre, una declaración atribuida al verificador y nuestra firma manuscrita, sin que hubiéramos confeccionado, revisado o validado previamente su versión definitiva".

"Podemos afirmar que no redactábamos personalmente esas declaraciones, que no incorporábamos personalmente la firma a cada documento, que no recibíamos cada versión definitiva para revisarla y firmarla antes de su expedición, que no consta que existiera una validación individual previa a su aportación judicial".

Uno de los firmantes del correo alude concretamente a su experiencia. "E.C. no revisaba ni validaba individualmente esos informes, no estampaba su firma en cada expediente y su firma aparece incluso en informes correspondientes a inspecciones realizadas por terceros".

"Esta presentación podía transmitir a sus destinatarios, incluidos los órganos judiciales, la apariencia de que los tres verificadores expertos habían supervisado y validado cada expediente concreto" sobre los bares que habían presuntamente recurrido a la piratería para emitir partidos de fútbol. Sin embargo, la realidad es que "esa supervisión individual no se producía".

Investigación

Según la documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, LaLiga incorporó sin su autorización ni conocimiento las firmas de tres de sus inspectores de fútbol pirata a 1.352 informes de verificación de establecimientos hosteleros de toda España que fueron presuntamente utilizados en procedimientos judiciales contra bares y restaurantes a los que se acusaba de emitir partidos de fútbol sin licencia para ello.

Los trabajadores cuyas rúbricas aparecían en esos documentos no habían supervisado los expedientes ni autorizado que sus firmas se utilizaran para acreditar una revisión que, según la documentación examinada, nunca realizaron.

Así se desprende de los documentos en poder de EL ESPAÑOL, que reconstruyen el procedimiento empleado por el departamento de este organismo dirigido por Javier Tebas encargado de detectar emisiones de fútbol sin licencia en establecimientos públicos.

Los documentos plantean presuntamente posibles delitos de falsedad documental, utilización judicial de documentos falsos y estafa procesal. Su eventual existencia y las responsabilidades correspondientes deberán determinarse judicialmente.

La patronal del fútbol utilizó, según los documentos de la investigación recabados por este diario, la rúbrica de estos trabajadores de la unidad HORECA, su servicio antipiratería en bares y establecimientos hosteleros, que no se dedicaban a la supervisión de estos hechos. Posteriormente, serían despedidos en un ERE que se produjo este verano.

Las rúbricas se digitalizaron y se utilizaron en los informes de verificación incorporados a los procedimientos judiciales.

Los informes, confeccionados en las oficinas de la organización en Madrid, acabaron en más de un centenar de juzgados de toda España como prueba en procedimientos penales y civiles.

Según la documentación y los testimonios de estos trabajadores, que EL ESPAÑOL mantiene en el anonimato por preservar su intimidad, la única explicación que recibieron fue que, "ya que estaban allí", lo hicieran "por si acaso hacía falta para algo".

El sistema consistía en insertar una fotografía con las tres firmas bajo el apartado "Fdo. Supervisores de expedientes", situado en la cuarta página de los informes.

A petición de uno de los supervisores afectados, LaLiga facilitó 1.352 informes expedidos entre marzo y mayo de 2025 sobre inspecciones supuestamente realizadas entre el 14 de agosto de 2024 y el 28 de mayo de 2025.

En ellos figuran bares de hasta 17 comunidades autónomas. Entre otras, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra).

Esos informes fueron aportados a más de un centenar de Juzgados de Instrucción y Secciones de Instrucción de Tribunales de Instancia por los despachos externos de LaLiga.

Uno de los afectados jamás revisó, auditó ni validó esos informes. Incluso desconocía su existencia hasta que en muchos de esos casos le iban llamando como testigo a los juicios que se iban produciendo por cada uno de esos procedimientos contra la piratería.

La zona de trabajo de uno de los verificadores afectados, consultado por este periódico, era la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aparece "supervisando" inspecciones realizadas en Santurce (Vizcaya), en Lorca (Murcia) o en Oviedo.

Según fuentes de LaLiga, "es categóricamente falso que LALIGA haya incluido firmas de verificadores en procesos judiciales sin su conocimiento. Y LALIGA tiene a su disposición pruebas acreditativas de ello".

"Ante estas graves acusaciones" señalan, "de carácter calumnioso e injurioso, LALIGA ejercitará las acciones legales que resulten oportunas. Resulta conveniente informar que existen litigios preexistentes frente a algunos de los verificadores tanto en el ámbito penal como laboral".