China confirma contactos con el Real Madrid por el caso Mbappé pero pide "tiempo para digerir" la polémica

Yao Jing, embajador de China en España, señaló este viernes que su Gobierno se encuentra actualmente "en comunicaciones" con entidades de primer nivel del fútbol español, como el Real Madrid y LaLiga.

El objetivo principal de estos acercamientos es tratar el "desafortunado accidente" provocado recientemente por los polémicos comentarios de Kylian Mbappé sobre el dictador chino Mao Zedong.

Aunque la voluntad de acercar posturas es evidente, el alto diplomático solicitó paciencia y "tiempo para digerir" unas afirmaciones que han generado un profundo e inesperado malestar en todo el país asiático, un mercado históricamente muy receptivo y estratégico para el deporte europeo.

Previo a su intervención académica en el Salamanca Forum, organizado por la Universidad de Salamanca, y al ser consultado por la Agencia EFE sobre las posibles vías para poner fin al estricto veto televisivo que sufre hoy el equipo blanco en el gigante asiático, Yao Jing quiso ser muy preciso en sus términos y aclaró la situación: "No hay negociaciones, pero sí comunicaciones, basadas en el entendimiento mutuo".

El 'meme' de la discordia

Este complejo conflicto internacional sigue plenamente vigente a pesar del perdón institucional ofrecido tanto por el club madrileño como por el jugador implicado. La intensa polémica estalló cuando el futbolista francés confesó que uno de sus memes predilectos ponía su cara encima de la de un "dictador chino".

Se trataba de una clara alusión a la figura histórica de Mao Zedong, cuya imagen protagonizaba dicho montaje viral, aunque el delantero evitó nombrarlo de forma directa en su intervención.

En este sentido, y midiendo cuidadosamente sus palabras, el representante gubernamental subrayó la magnitud del asunto a nivel social: "Este desafortunado accidente hirió los sentimientos de mucha gente en China, que tiene que digerir la situación actual".

Además, expresó su franca confianza en poder solucionar esta crisis institucional mediante "interacciones basadas en el respeto mutuo", apelando a la buena sintonía habitual entre ambas partes.

A raíz del enorme revuelo mediático causado por el delantero, las consecuencias económicas no se hicieron esperar: se rompieron abruptamente distintos acuerdos comerciales y la cadena estatal CCTV tomó la drástica decisión de dejar de emitir los partidos de LaLiga la pasada semana.

Aunque tanto el propio embajador como la radiotelevisión china confirmaron recientemente haber recibido las disculpas formales de la entidad madridista, la pantalla sigue en negro para los merengues y todavía no se ha establecido una fecha para la ansiada reanudación de las emisiones deportivas.

Por su parte, Xie Tianyu, agregado de la embajada que acompañó a Yao Jing durante su visita a la ciudad de Salamanca, respaldó la necesidad de calmar las aguas y ser pacientes ante una situación tan delicada: "Falta tiempo, el pueblo chino necesita tiempo para la digestión, no es un tema fácil para el pueblo chino, y es un club que ha tenido muchos seguidores y mucho amor en China".