"80% mano blanda y 20% dura": la fórmula de Mourinho en su insistencia por recuperar al Vinicius de siempre

José Mourinho mantiene su apuesta por Vinicius.

Después de la victoria del Real Madrid ante el AEK de Atenas (2-3), resuelta por Fede Valverde en el descuento, el entrenador defendió al brasileño, relativizó sus dificultades dentro de una actuación colectiva irregular y resumió su manera de gestionarlo: "Con él, hasta ahora, uso un 80% de mano blanda y un 20% de mano dura".

La recuperación del extremo sigue pendiente, pero el portugués no interpreta su discreta noche europea como un motivo para retirarle la confianza.

El técnico lo situó de inicio junto a Mbappé, Bellingham y Yan Diomande y lo mantuvo sobre el césped hasta el tramo final, cuando recurrió a Brahim para renovar el ataque.

Después, rechazó que la presencia de Vinicius hubiera perjudicado al costamarfileño, desplazado a la derecha: "Vinicius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo".

Y añadió: "A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinicius en esa línea ha cumplido muy bien".

Un partido discreto

Los números reflejan que Vinicius todavía no consigue recuperar su capacidad habitual para desequilibrar. Terminó con tres remates, ninguno entre los tres palos, y un intento de regate sin éxito. Venía, además, de dos encuentros europeos, ante Roma y Leipzig, en los que no había intentado ninguno.

Le está costando encontrar tanto la continuidad en el desborde como la precisión cerca del área.

Vinicius intentando un regate contra el AEK Atenas. EFE

Eso no significa que su aportación fuera inexistente. En la segunda parte dejó una buena salida ante la presión y encontró a Mbappé, que no pudo resolver una situación favorable.

Fue una acción aislada, insuficiente para transformar su partido, pero también una muestra de que conserva recursos para generar ventajas incluso cuando no logra imponer su juego durante muchos minutos.

El contexto tampoco ayudó. El AEK exigió al Madrid desde el principio, se adelantó dos veces y obligó a los visitantes a perseguir el marcador. Courtois tuvo que intervenir para sostener al equipo y los atacantes encontraron dificultades ante una defensa intensa.

La actuación de Vinicius quedó por debajo de lo que puede ofrecer, pero no fue el único que tuvo problemas para encontrar espacios.

El respaldo de los compañeros

Thibaut Courtois quiso subrayar precisamente esa dificultad cuando le preguntaron si su compañero necesitaba confianza: "Sí, pero tenemos confianza en él todo el equipo. Al final el rival defiende bien y no es fácil ni para Vini ni para Kylian. El míster rota, todo el mundo tiene su oportunidad y eso es bueno".

Un respaldo que pone el foco en perseverar, sin negar que el brasileño atraviesa una etapa menos productiva.

Mourinho explicó su sustitución mediante las necesidades del encuentro y el desgaste de la banda izquierda:

"La gente que entra da una gran contribución, este lado izquierdo Carreras-Brahim ha tenido importancia en el partido, ese cambio por Cucurella con amarilla y Vinicius cansado. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad".

También introdujo un matiz importante sobre sus decisiones: "Se tiene que pensar en Valencia, sacar a Diomande y no a Vinicius, sacar a Bernardo y no a Camavinga, porque Tchouaméni jugará en Valencia, obviamente he pensado en el partido que tenemos el sábado".

Vinicius celebrando con Mbappé y Bellingham. Reuters

A Vinicius le queda precisamente un encuentro de sanción liguera, por lo que su permanencia en Atenas también obedecía al reparto de esfuerzos.

La confianza para insistir

Valverde terminó resolviendo la noche con un disparo desde fuera del área en el minuto 92. Después destacó la reacción colectiva: "Mérito del cuerpo técnico y de los jugadores, de seguir confiando en los compañeros. Es un placer jugar para este cuerpo técnico. No dejamos de intentarlo".

Y defendió también el papel de Vinicius: "Lo importante es que, aunque falle, lo siga intentando y siga aportando. Esa energía que tiene le brinda al equipo una buena sintonía; ya llegarán las cosas buenas".

Esa es también la vía elegida por Mourinho con el brasileño: sostenerlo con minutos, reconocer lo que aporta y evitar que cada actuación se convierta en un examen definitivo. Atenas no devolvió al mejor Vinicius, pero dejó clara la disposición del entrenador a seguir buscándolo sin apartarlo del camino.