El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel señala un "traumatismo torácico de carácter accidental"

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel señala un "traumatismo torácico de carácter accidental" como causa de su fallecimiento, según la información publicada por El Día.

El delantero del Tenerife, de 30 años, murió el martes por la mañana después del choque con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Las conclusiones todavía deben completarse con los resultados de otras pruebas.

El documento fue elaborado por los patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y entregado el miércoles a la magistrada Eva Esther Juárez Fernández, encargada de las diligencias.

La investigación continúa abierta para reconstruir tanto lo sucedido en el terreno de juego como la atención médica que recibió el futbolista.

Los análisis definitivos

La primera valoración considera el traumatismo una "causa compatible con la muerte". No obstante, faltan por incorporar los análisis toxicológicos y otras comprobaciones realizadas durante el examen forense, que permitirán precisar el mecanismo del fallecimiento.

También se añadirán las exploraciones y el TAC practicados durante su ingreso en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió a las 8:00 del martes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que el juzgado había recibido el dictamen, aunque mantuvo su contenido reservado para preservar la intimidad del fallecido y de sus familiares.

La asistencia sanitaria

Las diligencias corresponden a la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife y se abrieron de oficio tras la muerte. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional participa en las pesquisas, que no se limitan al impacto entre los dos jugadores.

Los investigadores examinan asimismo la asistencia recibida sobre el césped y el traslado en ambulancia al hospital. La autopsia y los informes periciales deben ayudar a determinar la relación entre las lesiones sufridas en el choque y el desenlace.

Cientos de personas despidieron a Jesús de Miguel en el estadio del CD Tenerife. EFE

Que se revisen esas actuaciones no permite, por sí solo, anticipar responsabilidades.

La descripción preliminar del traumatismo como accidental tampoco equivale a una resolución judicial sobre la conducta de Owono. La investigación deberá establecer las circunstancias de lo ocurrido antes de que puedan extraerse conclusiones jurídicas.

El traslado del cuerpo

El choque se produjo cuando el encuentro había superado el minuto 96. De Miguel perdió la consciencia tras recibir el impacto del guardameta y fue atendido en el campo antes de su evacuación. El acta arbitral recogió que Owono había empleado "fuerza excesiva" mientras el balón estaba en disputa.

Una vez practicada la autopsia y recibido el primer informe, el juzgado autorizó el miércoles el traslado de los restos mortales a la Península para su inhumación, conforme a la petición de la familia.

Esa autorización permite continuar con la despedida del futbolista sin interrumpir unas diligencias que siguen pendientes de nuevas pruebas médicas y del dictamen forense definitivo.