Cristiano Ronaldo anuncia por sorpresa su retirada de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal. El delantero anunció este jueves 5 de noviembre su retirada de la selección lusa, luego de semanas de especulaciones tras su último conflicto con el seleccionador Jorge Jesus.

Carta de Cristiano Ronaldo

"A los portugueses, ha llegado el día de devolver la camiseta 7 de la selección de todos nosotros.

Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo.

Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, se toman también con el corazón.

Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que durante 90 minutos sentían a Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a los que nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida.

Porque, al final de todo, el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol son las personas.

Durante toda mi carrera en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta.

Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí, también hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses lo que tanto deseaban, pero nunca me rendí. Y, por encima de todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal.

A lo largo de estos años, aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords acaban por ser batidos, pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas.

Si alguna vez os hice felices, si alguna vez un gol mío os hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo de nuestro país, entonces todo valió la pena. Porque ser portugués también es eso. Sufrimos juntos. Nos levantamos juntos, volvemos a creer.

Portugal necesitará siempre de jóvenes que sueñen, de jugadores que nunca se rindan, de nuevas generaciones que crean que es posible llegar adonde nadie ha llegado. Porque un país que continúa creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo.

A mis compañeros de la selección quiero dejarles una palabra especial. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, por cada victoria que celebramos, por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo y vosotros formáis parte de mi historia.

A todos los entrenadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, utileros, empleados y a tantas personas que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, mi agradecimiento. Muchos de vosotros nunca aparecisteis en las fotografías, pero sin vosotros ninguna de esas fotografías habría sido posible.

A mi familia, gracias por haber compartido conmigo este sueño. Gracias por comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en que la selección tuvo que ocupar un espacio que también os pertenecía. Si llegué tan lejos, fue porque estuvimos siempre de la mano.

Y a los portugueses, a todos los portugueses repartidos por el mundo, quiero deciros una última cosa. Hay una imagen que llevaré siempre conmigo: el momento en que comienza el himno nacional. Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos, veo portugueses que vinieron desde tan lejos solo para estar allí.

Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No existen clubes, no existen colores, no existen clases, no existen profesiones, no existen opiniones. Existe solo una pasión: Portugal. Es ese sentimiento el que llevaré conmigo para el resto de mi vida.

Hoy termina mi trayectoria dentro del campo con la selección nacional.Salgo con la cabeza alta, con orgullo por el camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros. Continuaré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal con vosotros.

Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo. Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haber merecido representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme permitido vivir un sueño que comenzó cuando era apenas un niño en Madeira corriendo detrás de un balón.

La camiseta 7 se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal estará siempre en mí. Hasta siempre, Cristiano Ronaldo".